Joven brasileña con parálisis cerebral motora lanza libro de poesía durante la pandemia

By Luciano Nagel

PORTO ALEGRE, Brasil — Una joven brasileña con discapacidad motriz ofrece un libro de poesía escrita durante la pandemia.

Luana Leites, de 21 años, vive en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul. Aunque nació con parálisis cerebral motora, las alteraciones neurológicas que afectan el desarrollo motor y cognitivo de la joven no le han impedido hacer lo que más le gusta: estudiar, leer y escribir poemas. Recientemente, en plena pandemia, Luana publicó su primer libro de poesía, llamado “Diário Poético”.

“En realidad, no era para ser un libro; era un diario para desahogarme. Todo empezó como un juego. Estaba en la fisioterapia y empecé a parafrasear, a soltar algunas frases, y luego me dieron ganas de escribir. Escribí todo lo que sentía y siempre fui muy creativa; a los 11 años ya escribía. Fue Débora, mi fisioterapeuta, quien me dio la idea de publicar un libro”, dijo la joven, quien cursa el segundo semestre en la Facultad de Letras en Uniritter, en Porto Alegre.

Débora Muccillo, de 39 años, recuerda que fue fisioterapeuta de Luana cuando esta tenía solo 10 años. La primera sesión de fisioterapia tuvo lugar en el Centro de Rehabilitación de Pacientes con Lesión Cerebral (CEREPAL), una institución sin fines de lucro ubicada en Porto Alegre, donde los pacientes reciben atención gratuita de un equipo multidisciplinario compuesto por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, y profesionales del servicio social y de nutrición. El libro tiene más de 35 poemas, escritos durante la pandemia. (Cortesía de Luana Leites)

A pesar de que Leites se negó a comenzar el tratamiento en su infancia, poco a poco fue ganando confianza en sí misma. “Luana tenía una gran resistencia a hacer fisioterapia conmigo. Fue muy difícil al principio, pero luego empezamos a vincularnos, a tener más afinidad, porque nos reuníamos dos veces por semana para hacer los ejercicios”, dijo por teléfono Débora, quien actualmente vive en La Plata, Argentina.

“Creo que el amor por las mismas músicas y artistas nos unió mucho durante las sesiones de fisioterapia. Fueron cinco años de tratamiento, y luego fue dada de alta. Luana siempre fue muy curiosa; le gustaba leer y me contaba lo que había leído y sus poemas. Un día le pregunté: ‘¿por qué no escribes un libro con tus poemas?’”.

En ese momento, Leites aceptó el desafío, y la fisioterapeuta se comprometió a contribuir con dibujos en algunas páginas del libro, promesa que cumplió.

Leites dijo que el libro será distribuido gratuitamente en las escuelas públicas y privadas que tengan interés en el material. La publicación cuenta con más de 35 poemas escritos durante la pandemia y ayuda a romper paradigmas que involucran a personas con discapacidad.

“Este proyecto muestra la importancia de la poesía, para reflexionar sobre la vida. El libro también brinda la oportunidad de romper con los paradigmas de ‘ableism’, que es la discriminación de personas con deficiencias, que aún está presente en la forma de pensar de las personas”, dijo Leites.

La escritora es apenas una de los 17.3 millones de personas en Brasil que tienen algún tipo de discapacidad, de acuerdo a una encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) Las cifras representan el 8.4% de la población mayor de dos años y forman parte de la Encuesta Nacional de Salud (PNS) de 2019, publicada al final de agosto.

Como fuente de inspiración para sus poesías, la joven es admiradora de los músicos y compositores Dado Villa-Lobos, Caetano Veloso, Renato Russo y Cazuza. “Sueño con conocer algún día a Dado y Caetano Veloso en persona”, dijo. Eduardo Dutra Villa-Lobos, conocido artísticamente como Dado Villa-Lobos, es músico y se hizo conocido en la década de 1980, cuando tocaba como guitarrista en la banda de rock Legião Urbana, liderada por el cantautor Renato Russo, fallecido en octubre de 1996, debido a complicaciones caudadas por el VIH, a los 36 años. Seis años antes, en 1990, Cazuza, también murió de la misma enfermedad. Luana Leites estudia en la Facultad de Artes, en Porto Alegre. (Vinicius Mello)

Leites dijo que contó con el apoyo de su amigo Vinicius Mello, de 34 años, para la creación del ‘’Diário Poético”. Conoció a Mello en 2014, durante una conferencia en la escuela donde estudiaba en Porto Alegre. En ese momento, el tema discutido en las aulas formaba parte de un proyecto interdisciplinario del Departamento de Educación y Salud del municipio de Porto Alegre, donde el objetivo era acercar a los estudiantes a reflexionar sobre temas relacionados con el desarrollo de la ciudadanía, como por ejemplo el bullying, consumo de alcohol y drogas en la adolescencia, sexo y suicidio, entre otros temas. Vinicius Mello estaba haciendo una serie de conferencias en los colegios públicos de Porto Alegre, y fue allí donde conoció a Lietes; desde entonces son amigos.

Según Mello, Leites se destaca por su forma de lidiar con el bullying y transformar estas vivencias en poesía. “Lulu es una fuente de inspiración para muchas personas. Un día me dijo, antes del inicio de la pandemia, que quería hablar conmigo, y me habló de su intención de escribir un libro. Le dije: ‘vamos entonces, pensemos en ello’. Cuando comenzó la pandemia, Luana me envió un mensaje diciendo que había escrito muchas poesías, y así comenzamos la propuesta”, dijo el amigo.

El libro de poemas se realizó a través del proyecto público Criação e Formação Diversidade das Culturas, con recursos de la Ley Aldir Blanc (nº 14.017/2020), que establece los mecanismos y criterios para garantizar apoyo económico a los trabajadores de la cultura que vieron sus actividades interrumpidas debido a la pandemia causada por COVID-19.

La madre de Luana, Iracilda Leites, de 50 años, dice que el esfuerzo y la dedicación de su hija por aprender es increíble. “Cuando ella se ponía nerviosa y lloraba, yo le decía, ‘lee un libro, escribe algo, escucha música. Haz algo que crees que consigues hacer’. Realmente no sabía que Luana tenía tanta poesía guardada”, dijo.

‘’Quien lea mi libro encontrará un sentido para vivir, emociones y sentimientos’’, dijo la joven escritora. ‘’Complejo”, uno de los 35 poemas de Luana Leites. (Cortesía Vinicius Mello)

“COMPLEJO”

Es tan complejo que no sé dónde terminará esta poesía …

Esta cosa tan compleja llamada vida …

¿Loca o artista?

Las rimas …

La rima me salva de nuevo la integridad

Es verdad

Soy la decisión en una sociedad indecisa … es difícil …

Es ofreciendo amor que tengo conflictos, ¿qué es eso?

No soy víctima de nada, porque mi compañero ya me tendió la mano desde el cielo.

Mi compañero es Dios, no estoy sola, no, él está fortaleciendo mi evolución … ¡gratitud!

