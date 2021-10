La Agenda Latinx 2021 de Rochester abarca una visión más amplia de los temas que afectan a la comunidad latina

Marisol Galarza-Ruiz

Marisol.galarza@rochesterlavoz.com

(English version available.)

El informe completo de la Agenda Latinx 2021 de Rochester se publicó después del almuerzo anual de Ibero. En el evento virtual se presentó el Estado de la comunidad Latinx 2021.

La agenda de 53 páginas proporciona datos sobre los impactos del racismo sistémico en la experiencia Latinx y ofrece recomendaciones prácticas para mitigar estas desigualdades. Este informe fue creado por más de 70 voluntarios que trabajaron juntos durante un año. La idea es que este informe mejore los esfuerzos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) al incluir las necesidades de la comunidad Latinx en las estrategias y planes de acción en todo el Condado de Monroe.

El uso del término “Latinx” en el título del informe ya pone de manifiesto las complejidades de la comunidad. “En alianza con las identidades que se entrecruzan en nuestra comunidad, utilizaremos el término Latinx en este informe como una alternativa de género neutro o no binario a Latino o Latina, y como una forma de reconocer la diversidad dentro de la comunidad Latinx en general, abarcando nuestro LGBTQI+”.

La Agenda Latinx ofrece antecedentes, análisis y recomendaciones sobre diez áreas: Arte y cultura, vivienda, comunidad religiosa, educación, salud, comunidad LGBTQi+, desarrollo positivo de la juventud, desarrollo económico, acceso al idioma y participación cívica. Una próxima actualización incluirá la inmigración, el desarrollo de la mano de obra y las asuntos relacionados con las mujeres latinas. Muchas de las recomendaciones de la sección se centran en el acceso a los recursos.

Las barreras más comunes son la falta de acceso al idioma y la falta de competencia cultural en las instituciones privadas y públicas más importantes de la zona.

Según los QuickFacts de la Oficina del Censo de EE.UU. de 2020, la población latina en Nueva York y en la gran área Rochester ha aumentado en los últimos 20 años. Con un número estimado de más de 80,000, la mayor concentración de estos residentes vive dentro de los límites de la ciudad de Rochester, seguida por los pueblos de Irondequoit, Greece, Webster y Gates.

La siguiente parte es un extracto del resumen y los antecedentes de cada área.

Acceso al idioma

La agenda comparte los datos de la página web de Acceso Lingüístico del Estado de Nueva York, esta estima que más de 5.5 millones de personas que viven en el Estado de Nueva York hablan un idioma distinto al inglés. Los seis idiomas más hablados son: español, chino, ruso, criollo haitiano, bengalí y coreano.

El informe insta a las organizaciones e instituciones a examinar más detenidamente su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, así como sus esfuerzos por proporcionar accesibilidad desmantelando las barreras lingüísticas y de comunicación. Es importante que las organizaciones creen un Plan de Acceso Lingüístico que ofrezca servicios de interpretación y traducción, junto con competencia cultural, formación del personal, seguimiento y planes de divulgación para ayudar a erradicar el racismo hacia las comunidades de dominio limitado del inglés o sordas/hipoacúsicas. El informe señala que el español y el lenguaje de señas americano son los principales idiomas, aparte del inglés, en el condado de Monroe.

Arte y cultura

Han sido muchas las contribuciones de la comunidad latina en el ámbito del arte y la cultura. El informe pretende: “elevar, promover, conectar y cultivar el desatendido sector de las artes y la cultura latinas proporcionando a los artistas y organizaciones artísticas latinx una defensa crítica y ofreciendo oportunidades de financiación y de creación de redes, desarrollo profesional y formación.

Vivienda

Según una actualización del Censo de 2017, el 61% de los residentes hispanos residen en la ciudad, principalmente en códigos postales de alta pobreza. Otras áreas con una población significativa de latinos son los pueblos de Irondequoit, Greece, Gates y Webster. Dos factores principales que afectan a los latinos a la hora de ser propietarios de una vivienda son la escasez de inventario de viviendas y la contracción del crédito. También se enfrentan a una escasez de viviendas de alquiler asequibles.

Fe

El informe documenta el primer esfuerzo de colaboración entre las iglesias locales latinas (que tienen congregaciones predominantemente latinas y que prestan servicios religiosos en español), la Liga de Acción Iberoamericana y la ciudad de Rochester. Esta sección de la agenda presenta cómo la comunidad de fe latina de la Gran área de Rochester puede ser conectada en red, capacitada, empoderada y liberada para una estrategia cooperativa e interdependiente de desarrollo de activos espirituales, sociales y económicos que conduzca a la sanación y plenitud de toda la comunidad.

Educación

Como se ha identificado en informes anteriores, los niños latinos siguen teniendo la inscripción más baja en los programas de educación de la primera infancia, los estudiantes latinos siguen teniendo dificultades que conducen a bajas tasas de graduación que afectan también a la preparación para la universidad. Con la creciente movilidad de los latinos hacia los suburbios, lo que lleva a más estudiantes latinos en sus escuelas, el informe llama a los pueblos de Greece, Irondequoit, Gates y Webster a crear y desarrollar relaciones con los distritos escolares del condado de Monroe para asegurar que los estudiantes y las familias latinas tengan el apoyo que necesitan para luchar por una educación básica sólida.

Salud

Algunas de las disparidades que sufren los latinos enumeradas en la agenda son la falta de cobertura de seguro médico y el acceso adecuado al idioma, lo que puede representar una barrera importante para los servicios preventivos y otros servicios médicos y de atención sanitaria. También se argumenta que el escaso acceso a la atención sanitaria y la alta prevalencia de las condiciones de salud subyacentes ponen a los latinos en alto riesgo de sufrir graves síntomas de COVID-19 y de morir.

LGBTQI+

El informe señala que: “Latinx y LGBTQI+, se enfrentan a más desafíos en una era cada vez más divisiva con el racismo y el sentimiento anti-inmigrante en aumento es crucial. Lo que es único acerca de las personas que son Latinx y LGBTQI+, es que están sujetas a las desigualdades sociales que afectan a ambos grupos, como la homofobia, la transfobia, la xenofobia, las barreras del idioma, el racismo y más”. Orienta a proporcionar una atención más completa y un acceso asequible a la PEP (profilaxis post-exposición) y a la PrEP (profilaxis pre-exposición).

Desarrollo positivo de los jóvenes

La información proporcionada en esta sección se basó en una encuesta administrada a los jóvenes latinos de 12 a 24 años en la Gran área de Rochester. La encuesta fue diseñada para ayudar a determinar las necesidades y percepciones de los jóvenes latinos relacionadas con la necesidad de recursos después de COVID-19, la conciencia cultural, los apoyos socio-emocionales, las oportunidades educativas, la comunidad y el bienestar personal/físico.

Las respuestas a la encuesta revelaron que las tres principales preocupaciones son la educación, la familia y el bienestar/salud en general.

Compromiso Civil

En los últimos años vemos a más latinos y latinas en el condado de Monroe postulándose a cargos electivos y siendo elegidos para las Juntas Escolares, el Concejo Municipal de Rochester, la Legislatura del Condado de Monroe, los Concejos Municipales de otros pueblos y en el sistema Judicial. Un tema que se ha vuelto a plantear es el de los bajos salarios, siendo las latinas las que ocupan los puestos más bajos en cuanto a sueldos.

Desarrollo económico

Como la población latina se ha duplicado desde 1980, el propio liderazgo empresarial hispano ha crecido en parte para satisfacer las necesidades del crecimiento en el oeste de Nueva York. El informe incluye recomendaciones para mejorar el desarrollo económico en el condado de Monroe para la comunidad latina, lo que fortalecerá a la comunidad en su conjunto.

Se puede acceder al informe completo en la página web de la Liga de Acción Iberoamericana: https://www.ibero.org/rla2021/.

Rochester Latinx Agenda 2021 Covers a Broader View on Issues Affecting the Latino Community

The 2021 Rochester Latinx Agenda full report was released after the Ibero’s annual luncheon. At the virtual event, they presented the 2021 State of the Latinx community.

The 53- page- report provides data on the impacts of systemic racism on the Latinx experience and provides actionable recommendations to mitigate these inequities. This report was created by more than 70 volunteers working together over one year. The idea is that this report will enhance the Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) efforts by including the Latinx community’s needs in strategies and action plans across Monroe County.

The use of the term “Latinx” in the title of the report already brings upfront the complexities of the community. “In allyship with the intersecting identities of our community, we will use the term Latinx in this report as a gender-neutral or nonbinary alternative to Latino or Latina, and as a way to recognize the diversity within the larger Latinx community, embracing our LGBTQI+”

The Latinx Agenda provides background, analysis, and recommendations on ten areas: Arts & Culture, Housing, the Faith Community, Education, Health, the LGBTQi+ Community, Positive Youth Development, Economic Development, Language Access and Civic Engagement. A forthcoming update will include Immigration, Workforce Development and Latina Issues. Many of the section recommendations focus on access to resources. The most common barriers are lack of language access and the lack of cultural competency in the area’s largest private and public institutions.

Based on the U.S. Census Bureau QuickFacts, 2020, the Latinx population in New York and as well as in the Greater Rochester area has been increasing for the last 20 years. With an estimated number of over 80,000, the largest concentration of those residents resides within the boundaries of the City of Rochester followed by the Towns of Irondequoit, Greece, Webster, and Gates.

The following part is an excerpt from summary and the background of each area.

Language access

The agenda shares data from the New York State Language Access website, this estimates that over 5.5 million people living in New York State speak a language other than English. The top six languages spoken are: Spanish, Chinese, Russian, Haitian Creole, Bengali and Korean.

The report urges organizations and institutions to take a closer look at their commitment to diversity, equity, inclusion and at their efforts to provide accessibility by dismantling language and communication barriers. It is important for organizations to create a Language Access Plan that provides interpretation and translation services paired with cultural competence, staff trainings, monitoring and outreach plans to help eradicate racism towards the LEP (Limited English Proficiency) or deaf/hard-of-hearing communities. The report points out that Spanish and American Sign Language are the top languages, other than English, in Monroe County.

Arts & Culture

There have been many contributions of the Latinx community in the area of art and culture. The report seeks to: “elevate, promote, connect, and cultivate the underserved Latin arts and culture sector by providing Latinx artists and arts organizations with critical advocacy and offering funding and networking opportunities, professional development, and training.”

Housing

According to a 2017 Census update, 61 percent of Hispanic residents reside in the city, mostly in high poverty zip codes. Other areas with significant population of Latinos are the towns of Irondequoit, Greece, Gates and Webster. Two main factors affecting the Latinos when it comes to homeownership are the shortage of housing inventory and a contraction of credit. They also face a shortage in affordable rental housing.

Faith

The report documents the first collaborative effort between Latino local churches (that have predominately Latino congregations and that are providing religious services in Spanish), Ibero American Action League, and the City of Rochester. This section of the agenda presents how the Latino faith community of Greater Rochester can be networked, trained, empowered, and released to a cooperative and interdependent strategy of spiritual, social, and economic asset development that leads to community-wide healing and wholeness.

Education

As previous reports have identified, Latino children continue to have the lowest enrollment in early childhood education programs, Latino students continue to struggle leading to low graduation rates affecting also college readiness. With the increasing mobility of Latinos into suburbs, leading to more Latino students in their schools, the report calls the towns of Greece, Irondequoit, Gates, and Webster to create and develop relationships with Monroe County school districts to ensure Latino students and families have the support they need to fight for a sound basic education.

Health

Some of the disparities the Latinos suffer listed in the agenda are the lack of health insurance coverage and adequate language access which can represent a significant barrier to preventive and other medical and healthcare services. It also arguments that poor access to health care and a high prevalence of underlying health conditions put Latinos at high risk for severe COVID-19 symptoms and death.

LGBTQI+

The report outlines that: “Latinx and LGBTQI+, are facing more challenges in an increasingly divisive era with racism and anti-immigrant sentiment on the rise is crucial. What is unique about people who are both Latinx and LGBTQI+, is that they are subject to the social inequities that impact both groups, such as homophobia, transphobia, xenophobia, language barriers, racism and more.” It guides to provide more comprehensive care and affordable access to PEP (post-exposure prophylaxis) and PrEP (pre-exposure prophylaxis).

Positive Youth Development

The information provided in this section was based on a survey administered to Latino youth ages 12 to 24 in the Greater Rochester Area. The survey was designed to help determine Latino youth needs and perceptions related to the need for resources post COVID-19, cultural awareness, social-emotional supports, educational opportunities, community-personal/physical well-being.

The survey responses revealed the top three concerns to be education, family and overall wellness/health.

Civil Engagement

In recent years we see more Latinos and Latinas in Monroe County running for elected positions and being elected for School Boards, Rochester City Council, Monroe County Legislature, Town councils and in the Judicial system. One issue that has been brought again is the low salaries, being Latinas, the ones ranked the lowest in wages.

Economic Development

As the Latinx population has doubled since 1980, the Hispanic business leadership itself has grown in part to meet the needs of the growth in Western New York. The report includes recommendations to improve economic development in Monroe County for the Latino community, which will strengthen the community as a whole.

The complete report can be access at Ibero American Action League’s website: https://www.ibero.org/rla2021/.