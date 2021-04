La directora Gigi Saul Guerrero se inspira en cultura azteca para hacer cine de terror

Gigi Saul Guerrero se abre camino como directora y escritora de terror.

Originaria de la Ciudad de México, Guerrero emigró a Canadá, donde estudió la licenciatura en producción cinematográfica en la Universidad de Capilano. Después de terminar la universidad, cofundó la productora independiente Luchagore.

Desde el lanzamiento de Luchagore, Saul Guerrero ha dirigido y coescrito varios cortometrajes, incluidos “El Gigante” y los cortos de Crypt TV, “A Luchagore Christmas” y “Mistress of Bones”.

También dirigió el episodio “Culture Shock” para la serie “Into the Dark” y “Bingo”, película de próximo estreno, para Blumhouse Television.

¿Qué cineastas y películas han influido en ti y en tu estilo?

La historia [de lo que estoy haciendo] comenzó con “Niños del hombre”. Cuando me puse a investigar más, encontré que [Alfonso Cuarón, el director] era parte de los llamados “tres amigos”. A partir de este hallazgo descubrí a Alejandro González Iñárritu y Guillermo Del Toro.

La mezcla de ellos tres, de todo lo que estaban haciendo [fue realmente decisiva]. No tenían miedo de traspasar los límites, de mostrar historias crudas y valientes, pero humanas. Ahí está, por ejemplo, el amor de Guillermo por los monstruos, que son tan humanos y tan reales. También están la valentía y la brutalidad de Iñárritu, que se ven en “Amores Perros”. Ellos no tienen miedo de hablar nuestro idioma.

Gracias a ellos, supe de [Robert] Rodriguez, que tiene un estilo totalmente Tex-Mex, y sentí que podía relacionarme con lo que hacía. Realmente no entendía cuál era mi lugar aquí en Canadá. Quería encajar. Quería adaptarme rápidamente. Quería aprender inglés de inmediato. Trataba con todas mis fuerzas de ser algo, pero me di cuenta de que está bien ser dos cosas diferentes. Está bien tener tu cultura pasada y llevarla a una nueva. Y Rodriguez hacía eso con sus locas películas, con “El Mariachi”, “Machete” y “Planet Terror”. Él siempre tuvo esos toques de estilo mexicano, y pensé que eso era genial.

A partir de ahí, me adentré en el mundo del terror, gracias a Rob Zombie,con “Violencia diabólica”. Nunca había visto una película tan sucia. Nunca había visto una película cruda hasta el punto en que se puede oler lo que está en la pantalla.

Hablando del género de terror, ¿cuáles son tus subgéneros favoritos?

He pasado por fases. De repente, me encantan los asesinos. Pero luego me gustan los clásicos de culto y el horror de la década de 1980 o el trash cinema. Lo reviso todo. Al final del día, creo que lo que me hizo cambiar de opinión en cuanto a que el subgénero no importa es el trabajo de Jordan Peele. Nunca pensé que gravitaría tanto hacia un horror social elevado como ese, desde “Déjame salir”; de repente vinieron “El legado del diablo” y todas estas maravillosas, maravillosas películas.

¿Qué te inspiró a crear tu compañía de producción Luchagore?

Realmente todo comenzó con mi mejor amigo, Luke Bramley. Él ha sido director de fotografía en todas las cosas que he dirigido. Luke y yo éramos los únicos fanáticos del terror en nuestra escuela. Todas nuestras tareas se basaron en el horror.

No teníamos suficiente gente en nuestro equipo en uno de nuestros proyectos más grandes. Así que nos convertimos en los buscapleitos de la escuela: trajimos estudiantes de la escuela de cine rival [Vancouver] a nuestro proyecto. Raynor Shima [productor de Luchagore] era uno de los miembros del equipo que venía de la otra escuela. También estaba obsesionado [con el horror].

Nos dimos cuenta: “Bueno, nadie quiere trabajar [en proyectos de terror] excepto nosotros tres. Hagamos un montón de videos”. Autofinanciados, sin presupuesto, con la cámara DLSR más pequeña, hicimos videos virales. Creamos contenido genial.

¿Por qué crees que la cultura mexicana funciona tan bien con el terror?

Al final del día, creo que la cultura [mexicana] es muy rica y está llena de historia. Somos personas muy espirituales. Celebramos la muerte. No le tenemos miedo. La apreciamos y la aceptamos. Y tenemos todas estas historias oscuras, leyendas, tradiciones que vemos bajo una luz diferente.

¿Cómo te involucraste con Crypt TV?

Todavía estaba en la escuela de cine cuando nos conocimos en Los Ángeles. Muy amablemente, alguien le mostró mi trabajo [“El Gigante”] a Eli Roth, confundador de Crypt TV. Y Eli me dijo, “tu trabajo es realmente genial. Luchagore es genial. Estamos comenzando un nuevo Crypt TV. Déjame conectarte”. Estuvimos entre los primeros que trabajaron con ellos.

Desde entonces, hemos crecido juntos. Fue bueno que, tras unos años de hacer nuestras cosas, volvimos a reunirnos [el año pasado] para hacer algo juntos, “Mistress of Bones”.

¿Qué los inspiró a centrar “Mistress of Bones” en la cultura azteca?

La mitología azteca tiene muchas capas, mucho que decir.

Queríamos una heroína latina. Y nuestro escritor, Shane McKenzie, [preguntaba], “¿Qué pasa con el antecedente que dio origen al Día de Muertos, la diosa Mictecacíhuatl?” “Mistress of Bones” es una oportunidad perfecta para sacar a la luz la mitología, pero la mitología oscura, las cosas del inframundo de las que a menudo no hablamos.

¿Te gustaría que “Mistress of Bones” se convierta en una serie en Crypt TV?

Yo esperaría que sí. Ese es el próximo objetivo de Luchagore. Queríamos que “Mistress of Bones” no solo fuera un cortometraje independiente, lleno de acción y una nueva heroína. Fue un desafío genial decir: “¿Cómo podemos filmar [una serie] con esto que tiene sentido por sí solo? Pero puedes ver que suceden muchas cosas que no se muestran”. Con suerte, Crypt TV y Luchagore pueden crecerlo.

¿Qué te llevó a dirigir proyectos en Blumhouse?

Amo Blumhouse. Es el pilar de la comunidad del terror. Quieren contar historias nuevas y frescas. Blumhouse había visto “El Gigante” y algunos de mis cortos. Entonces, me dieron la oportunidad de hacer “Culture Shock”. Y “Culture Shock” realmente explotó de la mejor manera posible. Hablaba mucho sobre un tema muy importante, la crisis fronteriza y lo que lamentablemente está pasando. La película todavía se mantiene al 100 por ciento en Rotten Tomatoes por una razón. Blumhouse y yo teníamos muchas ganas de transmitir un mensaje muy importante. Es genial que Blumhouse esté dando una nueva oportunidad a Luchagore [con “Bingo”].

¿Qué es lo que más te entusiasma de tu próxima película, “Bingo”, que forma parte de la serie de Blumhouse?

Ya quiero compartir esta película con el mundo. Estamos muy orgullosos de lo que pudimos lograr durante la pandemia. Hacer películas es mucho más difícil ahora, pero seguimos los protocolos sanitarios y dimos lo mejor de nosotros todos los días de la realización. Estoy increíblemente emocionada de compartir una historia única en la que el público pueda conectarse con nuevos héroes,y aún mejor, con héroes que no hemos visto antes en una película de género. Estos adultos mayores luchan por su amada sala de bingo, y eso hace que mi corazón se llene de alegría.

Exclusive: Director Gigi Saul Guerrero Talks Mexican Culture in Horror se publicó por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







The post La directora Gigi Saul Guerrero se inspira en cultura azteca para hacer cine de terror appeared first on Zenger News.