La ragionamento lesbismo e usata quest’oggi in dipingere l’attrazione tenero e del sesso frammezzo a due donne

Si parla e di omofilia femminino durante preparare questa richiamo, ovverosia a volte di saffismo (termine prodotto e dal reputazione della poetessa greca), addirittura di tribadismo, ciononostante quest’ultimo conclusione, in attuale coscienza, e superato, e generalmente peggiorativo.

Quest’ultimo, costituendo un segno sociologico e comportamentale privato di precedenti, si presenta appena il culmine dell’antagonismo ad una tenace ordinamento normativa dei modelli morali all’interno della gruppo (dal disegno erotico), fraudolentemente alienante a causa di loro, giorno dalla postura trascurabile di tutte le donne sulla livello amministratore furbo alla perspicace. Piuttosto mediante vago, la medicalizzazione della stato di riflesso l’omosessualita e la sua stigmatizzazione continuo all’interno dell’azienda, ha consenso lo incremento di una gruppo costume avvertito fin dall’inizio del XX ° mondo e la albori di un’identita sotto-culturale.

Tra il 1955 e il 1969 apparvero approssimativamente 2000 opere sul saffismo

In quale momento le donne britanniche si unirono allo fatica di guerra nella avanti contesa mondiale intorno al 1916, iniziarono per vestire abiti maschili. Eta affermato patriottico deterioramento veste e pantaloni: la positivita e cosicche uno situazione d’assedio (in particolare il XX ° eta) richiede la condivisione di tutte le risorse civili verso il base e la gomma mirabilmente sociale e confini sessuali verso risalire la ha avanti attinente alla stato dal cui vengono e le donne, galvanizzando e unendo tutti i suoi cittadini attorno al ricostruzione della sua fiducia e solidita approccio.

Le donne piuttosto mascoline non erano logicamente numerose, tuttavia la loro particolare accessibilita le rendeva attraenti in le donne perche cercavano altre lesbiche. Hanno richiesto sbraitare unitamente accortezza delle loro intenzioni, verso volte impiegando giorni attraverso andare intuire, senza contare in nessun caso urlare apertamente della natura dei loro desideri. Le donne che non si sono arruolate nell’esercito sono state incoraggiate verso spacchettare lavori abbandonati dagli uomini attraverso mantenere la produttivita nazionale.

Nel 1950 e apparso il fantasticheria questura delle donne , affinche racconta l’esperienza di una donna di servizio nelle forze francesi libere se ha sostenuto verso una connessione omosessuale. Venduto per 4,5 milioni di copie, il volume e condizione citato davanti al circoscrizione di raccolta della assemblea sui materiali pornografici attuali nel 1952. Gold Medal Books ha stampato nel 1952 il storia Spring Fire , di cui ha venduto 1,5 milioni di copie. Gold Medal Books ha ricevuto molte studio letterario da donne e ha protratto verso editare libri sullo in persona timore, creando percio il modo della pulp fiction omosessuale. Sono stati venduti mediante negozi di alimentari, stazioni ferroviarie, fermate degli autobus ed edicole negli Stati Uniti e in Canada. La maggior porzione eta ammutinamento per un generale di uomini eterosessuali. Sulla involucro venivano usate parole sopra etichetta, maniera “bizzarro”, “deviante”, “terzo genitali” e le copertine erano unito sporche. Entro le scrittrici di pulp lesbiche figurano Ann Bannon , Valerie Taylor , Paula Christian (per) , Vin Packer/Ann Aldrich e Miriam Gardner/Morgan Ives . I libri utilizzavano riferimenti culturali, nominando luoghi, espressioni, abiti specifici della sottocultura saffica, fornendo dunque reale a causa di la sua scoperta in lettori eterosessuali e lettori lesbiche.

Nel 1980, Adrienne Rich ha arricchito il significato pubblico di “lesbica” proponendo un continuum di esistenza lesbica stabilito su “l’esperienza delle wooplus pc donne” . Verso Rich, tutte le relazioni fra donne, appena madre-figlia ovvero con colleghe, avevano un portamento lesbico, autonomamente dal accaduto perche le donne coinvolte si considerassero lesbiche o fuorche. Durante Rich, l’ eterosessualita era stata tassa alle donne dagli uomini. Diversi anni poi, Del Martin e Phyllis Lyon, i fondatori delle Figlie di Bilitis, diedero alla discorso “lesbica” il concetto di “una donna il cui attrattiva pubblico, coinvolgente, psichico ed osceno e specialmente destinato per un membro del suo in persona sesso, addirittura se siffatto profitto non viene manifestato in maniera sproporzionato. “

Evo moderna

Nel umanita ispanico, queste relazioni sono trovate dal XVII ° mondo. Possiamo accludere quegli di Maria de Zayas , scrittrice, per mezzo di Ana gradevole de Mallen , drammaturga e saggista . Vivevano accordo verso Madrid , guadagnando soldi mezzo scrittori e vivendo per completa autosufficienza da purchessia uomo. Eppure escludendo incerto l’amicizia romantica ancora famosa e quella formata da Juana Ines de la Cruz , Leonor Carreto de Toledo e Maria Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, verso cui Juana omaggio poesie. Sopra Francia, l’amicizia romantica oltre a famosa e quella perche Madame de Stael , sposata ancora volte, aveva intrattenuto per mezzo di ier .

La Cina davanti dell’invasione dell’ovest periodo un’altra societa cosicche separava le donne dagli uomini. L’ antica dottrina cinese non aveva un giudizio di consapevolezza della direzione erotico, nemmeno un saldo in distinguere le persone sopra basamento alla loro richiamo per il erotismo affacciato ovverosia per lo stesso sesso. Nel momento in cui esiste una formazione altolocato durante quanto riguarda gli uomini invertito, non ce n’e in le donne. Per ritaglio il loro occorrere di produrre figli attraverso i loro mariti, le donne erano viste come prive di sessualita.

Ad , Marie Turcan, caporedattrice del situazione di informatica e notizie digitali Numerama , ha pubblicato un parte intestato “Perche la ragionamento “lesbica” verso Google si riferisce semplice verso siti pornografici” sopra cui si dimostra il cura differenziato del lemma “lesbica” associata maggiormente per contenuti pornografici dal momento che la ragionamento ” gay ” e associata per ” Wikipedia , articoli di giornale oppure luoghi di inserimento gay-friendly” . L’articolo fa ancora allusione alla oscurita incontrata da gruppi ovverosia associazioni di lesbiche nel eleggere profili contenenti la parola “lesbica” sui social network mezzo Facebook . Riguarda ed la censura della pagina Facebook di Lesbian Who Tech Paris e del pubblico SEOlesbienne, costretti per compilare colpa la discorso “lesbian” attraverso poterla sfruttare circa queste piattaforme.

