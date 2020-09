Largest Minority Class Set to Join Ranks of RFD

Staff reports

(Versión en español abajo.)

The Rochester Fire Department is expecting to welcome the largest minority group of new firefighters to its ranks during a graduation ceremony at 10 a.m. Sept. 2.

Of the 30 recruits on schedule to graduate, 13 are Black, 9 are Latino and one is Asian. Two are female, including one Latina.

The minority candidates comprise about 80 percent of the class.

Should all recruits complete their training, their presence would bring minority service in RFD to nearly 30% of the total uniformed crew.

Currently, there are 18 uniformed females in RFD.

The recruit class started in January 2020. On-site training at the Monroe County Public Safety Training Facility was suspended in mid-March because of the COVID-19 pandemic.

The recruits combined customized distance-learning and hands-on training at Genesee Valley Ice Rink. Wearing masks, physical distancing, hand-washing and continuous decontamination of equipment was a part of the daily training routine. Recruits returned to the training facility in mid-May.

Fire Chief Willie Jackson will administer the oath to the new firefighters during the virtual Zoom graduation ceremony.

The ceremony can be viewed at the city’s YouTube page, www.youtube.com/channel/UCVAuHuA8woIrzUXH5YiOJYA?view_as=subscriber

La clase con la mayor minoría se unirá a las filas del Departamento de Bomberos de Rochester

El Departamento de Bomberos de Rochester (RFD por sus siglas en inglés) espera dar la bienvenida al mayor grupo minoritario de nuevos bomberos a sus filas durante una ceremonia de graduación el 2 de septiembre.

De los 30 reclutas que están a punto de graduarse, 13 son negros, 9 son latinos y uno es asiático. Dos son mujeres, incluyendo una latina.

Los candidatos de la minoría constituyen alrededor del 80 por ciento de la clase.

Si todos los reclutas terminan su entrenamiento, su presencia representaría el 30% del total de la tripulación uniformada.

Actualmente, hay 18 mujeres uniformadas en el Departamento de Bomberos de Rochester.

La clase de reclutas comenzó en enero de 2020. El entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública del Condado de Monroe fue suspendido a mediados de marzo debido a la pandemia COVID-19.

Los reclutas combinaron el aprendizaje a distancia personalizado y el entrenamiento práctico en la pista de hielo de Genesee Valley. El uso de máscaras, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la descontaminación continua del equipo fue parte de la rutina diaria de entrenamiento. Los reclutas volvieron a las instalaciones de entrenamiento a mediados de mayo.

El Jefe de Bomberos Willie Jackson administrará el juramento a los nuevos bomberos durante la ceremonia de graduación virtual a través de Zoom.

La ceremonia puede ser vista en la página de YouTube de la ciudad, www.youtube.com/channel/UCVAuHuA8woIrzUXH5YiOJYA?view_as=subscriber