El dramaturgo Lin-Manuel Miranda debutará como director de cine en 2021. El autor de Hamilton y actor de La materia oscura dirigirá Tick, Tick… ¡Boom! Este filme es la adaptación de un musical que Miranda protagonizó hace unos años.

Basado en el musical autobiográfico del dramaturgo ganador del Pulitzer Jonathan Larson (Rent), el drama cuenta la historia de un neoyorquino, aspirante a compositor, que tiene dudas sobre su elección de carrera. La película forma parte de una lista de proyectos nuevos que Netflix tiene para este año.

Miranda compartirá el crédito de productor con los aclamados cineastas de Hollywood Brian Grazer y Ron Howard, quienes dirigieron la película ganadora del Óscar Una mente brillante. Julie Oh (Mi ex es un espía y Hillbilly, una elegía rural) será codirectora. Lin-Manuel Miranda makes his directorial movie debut with the movie ‘Tick, Tick … Boom!’ *** Lin-Manuel Miranda se estrena como director de cine con la película ‘Tick, Tick … Boom!’

Tick, Tick … ¡Boom! tiene lugar en la Gran Manzana de la década de 1990, donde un veinteañero aspirante a compositor de teatro trabaja como mesero mientras escribe lo que espera sea un musical americano de éxito. Jon está a punto de cumplir 30, pero su novia está cansada de apoyar sus sueños a expensas de los de ella. Para empeorar las cosas, su compañero de cuarto y mejor amigo abandona el mundo creativo por una carrera bien remunerada en publicidad.

Las estrellas del musical serán Andrew Garfield (Red social, El sorprendente Hombre Araña 2), Alexandra Shipp (X-Men: Fénix Oscura, Yo soy Simón), Vanessa Hudgens (El corazón de la bestia, Spring Breakers: viviendo al límite) y Robin de Jesús (Campamento, The Boys in the Band).

Esta será la segunda vez que Miranda trabaje en Tick, Tick … ¡Boom!, pues protagonizó el reestreno fuera de Broadway del musical en 2014. Un año después, Miranda protagonizó Hamilton, su aclamado musical de Broadway que incorpora música rap y obtuvo 16 nominaciones a los premios Tony. Hamilton fue reconocido en las categorías de mejor musical, mejor actor principal, mejor guion de un musical y mejor banda sonora, entre otras.

Miranda también recibió el premio Pulitzer de drama por el musical. El álbum de reparto de Hamilton también ganó un Grammy.

Tras el éxito de Hamilton, Miranda amplió sus créditos en cine y televisión con El regreso de Mary Poppins. También contribuyó a las bandas sonoras de las películas Star Wars: Episodio VII y Moana. Recibió una nominación al Óscar por la canción principal de esta última. Actualmente protagoniza la serie dramática de HBO La materia oscura.

