Los candidatos a la alcaldía abordan los temas claves que enfrenta la ciudad

A continuación, se presentan las respuestas de la titular Lovely Warren y del aspirante Malik Evans a las preguntas del personal de Minority Reporter/La Voz.

Lovely Warren

¿Cuáles cree que son los dos temas o problemas más apremiantes a los que se enfrentará la persona que gane la alcaldía de Rochester en los próximos años? ¿Qué experiencia tiene y cómo los resolverá?

Mis prioridades siguen siendo las mismas: más empleo, barrios más seguros y vibrantes, y mejores oportunidades educativas. Estos objetivos siempre han tenido que ver con la creación de equidad y justicia para todos, y son aún más cruciales ahora, cuando nuestra comunidad debe unirse para superar y recuperarse de la devastación económica resultante del COVID 19.

Recientemente he dado a conocer mi programa ERA, que detalla los planes de mi administración para una recuperación equitativa. Creo que tanto la educación académica como la técnica son fundamentales para obtener mejores empleos, y las oportunidades de trabajo son primordiales para mejorar la vida de nuestros residentes. Además, cuando hay equidad, puestos de trabajo y oportunidades para ser propietario de una vivienda, los barrios se vuelven más seguros y vibrantes con el tiempo.

Durante mi mandato como alcaldesa, pudimos llevar el desempleo y la delincuencia a mínimos históricos. Nos pusimos en marcha y esperábamos seguir construyendo sobre nuestros éxitos anteriores. Sin embargo, nuestro mundo cambió cuando llegó el COVID-19.

Sin embargo, bajo mi liderazgo, el gobierno de la ciudad no se rindió. Nos unimos para proteger nuestros círculos, mantener la construcción a tiempo y dentro del presupuesto, alimentar a nuestros niños y ancianos, apoyar a nuestros restaurantes y negocios con millones de dólares en subvenciones, y ayudar a nuestros inquilinos y propietarios con la financiación de la ley CARES.

No había un plan para gestionar una ciudad durante una pandemia, pero nos aseguramos de que nuestros empleados y residentes tuvieran acceso al equipo de protección personal adecuado, de que se les proporcionara un servicio excepcional al no faltar ni una sola recogida de basura o de reciclaje, y de que se respondiera a las llamadas de nuestros ciudadanos al 911.

Conseguimos todo esto mientras seguíamos construyendo con nuestras inversiones de más de 340 millones de dólares para que miles de personas pudieran cuidar de sus familias. Ayudamos a construir o renovar 3.800 viviendas asequibles, retiramos a los agentes de las escuelas y garantizamos la transparencia a nuestra comunidad llevando cámaras corporales.

Deseo seguir poniendo en marcha nuevos proyectos, crear programas de formación y oportunidades, y traer más empresas a nuestra ciudad para que podamos seguir levantando a nuestros ciudadanos, dándoles una mejor oportunidad en la vida.

¿Cuáles son las posibles ramificaciones de la reciente legalización de la marihuana para los barrios de la ciudad? ¿Cuáles son sus planes para que la legalización sea un beneficio para la comunidad?

Se prevé que los ingresos fiscales asociados a la legalización de la marihuana en el Estado de Nueva York ascenderán a 500 millones de dólares anuales. Quiero asegurarme de que esos dólares no se destinen simplemente al fondo general del estado. Los fondos resultantes de la legalización de la marihuana deben utilizarse para reparar el daño causado durante décadas a las comunidades minoritarias. Para ello, propongo que el estado designe que una parte sustancial de los ingresos fiscales procedentes de la venta de marihuana se destine a financiar iniciativas de equidad en las comunidades. Tenemos una oportunidad única en una generación para avanzar en la equidad en Rochester debido a la legalización de la marihuana. Para asegurar que lo hagamos, nuestros residentes deben ser incluidos y tener la oportunidad de liderar en la industria del cannabis.

También hemos tenido recientemente la primera reunión de nuestro comité exploratorio de Reparaciones y Renta Básica Universal (RUBI). Está examinando cómo podemos utilizar potencialmente los ingresos de la legalización de la marihuana para ayudar a los residentes a “comprar el bloque” y aumentar la propiedad de la vivienda. RUBI también buscará oportunidades para comenzar un piloto de UBI en Rochester que tendrá el potencial de crecer y expandirse a medida que demostremos su éxito.

Después de que el investigador independiente descubriera que los funcionarios de la ciudad ocultaron información sobre la muerte de Daniel Prude, ¿cómo va a restaurar la confianza en el ayuntamiento entre los residentes de la ciudad?

Nuestra comunidad está comprometida con la reimplantación y la mejora de la labor policial. Sin duda hay más trabajo por hacer. Sin embargo, ya hemos logrado un cambio real en el pasado y sé que podemos volver a hacerlo. Durante mi mandato como alcaldesa, he liderado el esfuerzo para traer las cámaras corporales a Rochester, crear la Junta de Responsabilidad Policial (PAB, por sus siglas en inglés), restaurar la vigilancia comunitaria, crear la Parte de Armas en el Salón de la Justicia, eliminar las cámaras de luz roja y proponer que todos los oficiales de policía recién contratados vivan en nuestra ciudad.

Además, mi reciente propuesta de presupuesto financia completamente la PAB con 5 millones de dólares para que pueda comenzar su trabajo crítico y atender los casos. También propuse la creación de un Comisionado de Seguridad Pública civil para supervisar el departamento de policía, el departamento de bomberos y 911 para asegurar que realmente protegen y sirven a nuestra comunidad.

Recientemente, en colaboración con el Ayuntamiento, adoptamos nuestra respuesta a la Orden Ejecutiva 203 del Gobernador, que incluye: proporcionar a mi oficina la capacidad de despedir a los agentes con causa, revisar la orden de consentimiento federal para permitirnos aumentar el número de agentes negros y de color, así como numerosos cambios de política para limitar el uso de la fuerza por parte de los agentes.

Es importante destacar que hemos creado nuestro equipo de Personas en Crisis (PIC, por sus siglas en inglés) para dar una respuesta no policial a las llamadas al 911 relacionadas con la salud mental y la adicción. Actualmente, el equipo PIC está duplicando su tamaño, pasando de 13 a 40 empleados, para hacer frente a la enorme necesidad de sus servicios y garantizar la respuesta conjunta con los agentes de la policía de Rochester. Muchos han intentado desprestigiar el programa PIC sin darle la oportunidad de establecerse y ayudar a los necesitados. Ha hecho un enorme progreso en sólo los primeros cuatro meses que ha operado en nuestra Ciudad y sé que con el tiempo sólo aumentará su impacto positivo.

En total, estos esfuerzos consisten en lograr un único objetivo: cambiar drásticamente el modo en que proporcionamos seguridad pública en nuestra comunidad para hacer frente al racismo y la desigualdad sistémicos que han afectado a la policía de Rochester desde su creación. No soy la primera que intenta abordar este problema que lleva décadas entre nosotros. Sin embargo, creo que mi historial demuestra que estoy verdaderamente dedicada a abordar este problema de una vez por todas. Sin embargo, sé que se necesitarán no sólo mis esfuerzos, sino la colaboración de todos nuestros funcionarios electos, en particular nuestra delegación estatal, para lograr un éxito duradero.

¿Cómo va a trabajar para erradicar el racismo institucionalizado y mejorar las relaciones raciales en la ciudad?

Durante toda mi vida y mi carrera profesional, me he dedicado a luchar contra la injusticia y a conseguir la equidad para los negros y las personas de color. Me emociona y me llena de energía que este llamamiento a la justicia se conozca ahora en todo el mundo. Ahora, es mi trabajo y el de toda nuestra sociedad poner en práctica este llamamiento. Mi trayectoria como alcaldesa demuestra que me he comprometido a hacerlo.

Para ello, he propuesto políticas significativas en mi Agenda de Equidad y Recuperación (ERA, por sus siglas en inglés) y mi llamamiento a la reparación. Para lograr la equidad en Rochester, debemos empezar a deshacer el daño causado por las cláusulas abusivas y otros elementos de racismo sistémico. Ser propietario de una vivienda es fundamental para el Sueño Americano y crea un camino hacia la clase media y más allá y afecta a las familias durante generaciones. Este derecho fue negado durante mucho tiempo a las minorías y el daño debe deshacerse mediante nuevas políticas y vías. Los animo a que revisen toda la agenda del ERA y nuestros logros hasta la fecha en cityofrochester.gov/sotc2021. Muestra claramente que me dedico a abordar las cuestiones necesarias para crear equidad.

El reciente aumento de los delitos violentos no es exclusivo de Rochester. Este año se ha producido un aumento del 30% en los delitos violentos en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos. Dicho esto, hay mucho que hacer para frenar la violencia en nuestra ciudad y requerirá un esfuerzo considerable de diversas fuentes y entidades. Para ello, el 4 de mayo de 2021, el vicepresidente del Ayuntamiento, Willie Lightfoot, se unió a mí para anunciar la puesta en marcha de la Oficina de Seguridad Vecinal (ONS, por sus siglas en inglés). Esta nueva oficina de la ciudad pondrá la tarea de la seguridad vecinal y la reducción de la violencia donde debe estar: en manos de la comunidad. La ONS nos proporcionará la capacidad de mejorar eficazmente la reducción de la violencia dando a la comunidad un mayor papel en la seguridad pública con una estrategia unificada. De este modo, podremos situar a los ciudadanos de Rochester en primera línea de nuestra misión de crear barrios más seguros y dinámicos, lo que constituye un aspecto importante de la Agenda de Equidad y Recuperación y de mis esfuerzos por crear más puestos de trabajo y mejores oportunidades educativas.

¿Cómo abordaría los problemas de fondo que están detrás del aumento de los delitos violentos en Rochester: homicidios, robos de coches, atracos, violencia con armas de fuego, etc.?

Se creará la Oficina de Seguridad Vecinal dentro del Departamento de Ocio y Servicios Humanos. La misión de la oficina es adoptar un “enfoque de toda la ciudad para reducir la violencia” facilitando la coordinación y el desarrollo de una estrategia de reducción de la violencia en toda la comunidad. Los programas antiviolencia existentes, entre los que se incluyen Caminos hacia la Paz, la Coalición contra la Violencia Armada de Rochester y el Programa de Defensa de los Jóvenes, podrían coordinar su estrategia y sus esfuerzos. En julio de 2021, celebraremos una Cumbre de Prevención de la Violencia para que las organizaciones comunitarias puedan desarrollar una estrategia integral de reducción de la violencia. Esta estrategia orientaría los flujos de financiación de fuentes públicas y privadas y desarrollaría sistemas de supervisión, responsabilidad e información pública. Tenemos muchos programas e iniciativas en toda la ciudad, tanto públicos como privados, que se dedican a detener la violencia. Lo que está claro es que hay que mejorar la coordinación y la eficacia de estos programas. La Oficina de Seguridad Vecinal es un gran paso coordinado en esa dirección.

Malik Evans

¿Cuáles cree que son los dos temas/problemas más acuciantes a los que se enfrentará el alcalde de Rochester en los próximos años? ¿Qué experiencia tiene y cómo los resolverá?

Debemos abordar el aumento de los niveles de violencia y la falta de oportunidades económicas. Si no se controlan, ambas cosas seguirán creando un lugar inseguro e inasequible para nuestros residentes. Tengo previsto trabajar con organizaciones comunitarias y miembros de la comunidad para ayudar a combatir estos problemas. Debemos asegurarnos de cultivar una comunidad de empresarios y de conservar las empresas existentes y apoyar las nuevas. Las pequeñas empresas son fundamentales para ayudar a crear riqueza generacional y tener una clase media estable. En cuanto a la violencia, debemos abordar los problemas de raíz de la misma. Esto significa invertir en nuestra gente a través de la formación laboral y trabajar en colaboración con los socios para sacar las armas ilegales de las calles. Como se indica en mi pacto con la comunidad.

¿Cuáles son las posibles ramificaciones de la reciente legalización de la marihuana para los barrios de la ciudad? ¿Cuáles son sus planes para que la legalización sea un beneficio para la comunidad?

Los negros y las personas de color han sido víctimas de la guerra contra las drogas de forma desproporcionada y han sido encarcelados por cargos de drogas no violentos, entre los que se encuentra la posesión de cannabis. Esto sigue perjudicando a las familias y a los barrios. Tengo la esperanza de que esta nueva legislación reduzca las desigualdades que vemos por estos cargos. Al mismo tiempo, sería una tontería pensar que esta legislación por sí sola lo resolverá todo. Como alcalde, es mi deber trabajar por la equidad en Rochester. Esto empieza por invertir en dispensarios de propiedad de negros y marrones para que los más afectados por el encarcelamiento masivo tengan la oportunidad de participar en este nuevo negocio y mejorar su situación socioeconómica. También me aseguraré de que parte de los ingresos obtenidos por la legalización se destinen a estas comunidades afectadas para reconstruir lo que les fue arrebatado cuando sus familiares estaban en prisión.

Después de que el investigador independiente descubriera que los funcionarios municipales ocultaron información sobre la muerte de Daniel Prude, ¿cómo va a restablecer la confianza de los ciudadanos en el ayuntamiento?

Creo en la transparencia. Para mí es importante que los habitantes de la ciudad sepan que los funcionarios elegidos deben rendir cuentas y que es nuestro deber generar confianza. Si no estamos trabajando para los residentes, quiero que lo hagan saber y nos presionen para trabajar mejor. Mi objetivo es celebrar más foros abiertos como una oportunidad para hablar con la comunidad. También quiero dar a conocer al público todos los planes en los que el ayuntamiento y yo estemos trabajando para que puedan comentarlos y saber que tienen voz. También debemos asegurarnos de que hay múltiples voces en la mesa y que las voces son escuchadas. Las grabaciones de las cámaras corporales deben hacerse públicas en el momento oportuno y no deben ocultarse.

¿Cómo va a trabajar para erradicar el racismo institucionalizado y mejorar las relaciones raciales en la ciudad?

Rochester es una comunidad increíblemente diversa, pero muchas personas de color se enfrentan a diario a la discriminación y el racismo, ya sea en sus trabajos o en la comunidad. Una de las medidas que tomaré para garantizar que tengamos un sistema eficaz que invierta en los barrios que se han quedado atrás durante generaciones. Debemos examinar todos los sistemas: la policía, la vivienda, la educación y la sanidad. Las comunidades negras y de personas de color tienen muchas más probabilidades de vivir cerca de lugares ambientalmente peligrosos que afectan a la calidad del aire y del agua, por lo que me centraré en los esfuerzos de justicia ambiental en estas comunidades. Debemos abordar la salud mental y medioambiental como forma de combatir el racismo institucionalizado y aumentar el bienestar general de nuestras comunidades.

¿Cómo abordaría usted los problemas de fondo que están detrás del aumento de los delitos violentos en Rochester: homicidios, robos de coches, atracos, violencia con armas de fuego, etc.?

Debemos capacitar a nuestros jóvenes para evitar que las generaciones futuras sean víctimas de estos ciclos de violencia. Uno de mis principales objetivos es invertir en programas de desarrollo de la juventud para preparar a los estudiantes para la universidad, las prácticas y otras oportunidades profesionales fuera de la escuela solo para que tengan los recursos para tener una buena calidad de vida en lugar de participar en delitos violentos. Mi propuesta del programa Youth 2 Work (Juventud Para el Trabajo) es una propuesta que aborda los problemas de raíz. Entiendo que esto por sí solo no lo resolverá todo. Tenemos una grave crisis de violencia con armas en Rochester.

Como alcalde contrataré a un zar de las armas para prevenir el flujo ilegal de armas en Nueva York en un esfuerzo por limitar la cantidad de armas en las calles y reducir la violencia relacionada con las armas. Debemos adoptar un enfoque multifacético para detener el aumento de la violencia.