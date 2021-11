Los Lakers no igualaron el contrato de Alex Caruso con los Toros de Chicago y perdieron una pieza central de su equipo

By Alex Kennedy

Ya entrados en el receso de la temporada 2021, los Lakers de Los Ángeles han tenido que tomar decisiones muy difíciles. Siete de sus jugadores estaban por entrar a agencia libre, entre los que destacan Alex Caruso, Talen Horton-Tucker, Dennis Schroder, Andre Drummond y Makieff Morris.

Como muchos de los principales jugadores de Los Ángeles entraron al mercado y solamente tenían una flexibilidad limitada, tuvieron que capitalizar con los jugadores con que podían trabajar. Ese jugador resultó ser Horton-Tucker, de 20 años, con quien firmaron un acuerdo con un valor de 32 millones de dólares.

La versión moderna de los Lakers no se parece en nada a la escuadra del año pasado. Trajeron a 14 jugadores, entre ellos caras familiares como Dwight Howard, Rajon Rondo y Avery Bradley, quienes ya habían participado en el equipo durante el campeonato 2019–2020. De los 19 jugadores que hicieron la escuadra de los Lakers el año pasado, solamente LeBron James, Anthony Davis y Horton-Tucker continúan en el equipo.

Los Lakers eran el equipo favorito para ganar la temporada pasada, pero unas lesiones de los jugadores arruinaron la campaña; a su vez, si hubieran podido mantener el mismo equipo, habrían sido grandes contendientes está temporada, pero Rob Pelinka y la administración de los Lakers sintieron que se necesitaba un gran cambio. Decidieron desbaratar su cuadrilla, retirar su apuesta para la superestrella Russell Westbrook y apostar al nuevo talento sobre la continuidad y la química en la cancha.

De momento, los Lakers llevan un 6-5, lo que los ubica en el octavo lugar en la conferencia oeste. Tuvieron dos derrotas vergonzosas ante los Oklahoma City Thunder, y el equipo pasa por un periodo de aclimatación ante los nuevos reclutas. Tras tener el mejor récord de la liga de 104.8 puntos por cada 100 posesiones del balón, la defensa de los Lakers ha bajado hasta el décimo quinto lugar.

Quizá el aspecto más sorprendente de la temporada baja de los Lakers es el hecho de que no se esforzaron mucho en mantener a Caruso en el equipo; él había sido un favorito entre los fanáticos y un jugador clave para las estrategias del equipo. Siempre buscaba la manera de hacer un impacto en todos sus juegos, con una grandiosa defensa de perímetro, movimientos infatigables, una gran habilidad para atrapar y lanzar el balón y una excelente química con James. Siempre parecía que pasaban cosas positivas cuando entraba a la cancha, incluso si algunas de sus contribuciones no salían en su hoja de estadísticas.

Aun así, los Lakers no se fijaron en volver a contratar a Caruso, a pesar de que él aceptaba un salario menos, a fin de quedarse en Los Ángeles. No tuvo mucho contacto con la administración y, tras ser marginado por el equipo, accedió a un contrato con los Toros de Chicago, por cuatro años y 37 millones de dólares. Caruso detalló su experiencia como agente libre en el podcast de J.J. Redick, The Old Man and the Three.

Our guy Alex Caruso (@ACFresh21) on what exactly happened In free agency that led him to The Chicago Bulls. Full episode w/ Alex drops tomorrow. Subscribe here: https://t.co/3wGZq3EszW pic.twitter.com/U7EqsAgz9q — TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) November 10, 2021

“Para ser honesto, no sabía qué esperar, ya que, para las 6 p.m., no había escuchado casi nada de equipo alguno, incluyendo a los Lakers. Fue entonces que los Lakers me marcaron y me dieron su oferta, pero no era una que yo fuera a aceptar, debido a que podía recibir más dinero de otros equipos”, explicó Caruso.

“Necesito obtener todo el dinero que pueda; esto es la vida real y necesito tener una seguridad financiera para mí y los míos. Hubo muchas pláticas con diferentes equipos, y creo que estas estaban rondando los 40 millones de dólares por cuatro años. Nunca nos llegaron a esa cifra, pero muchos equipos se acercaron a ella.

“Fue cuando me marcó mi agente y me dijo, ‘Hey, Chicago muestra interés de contratarte’. No sabía si, financieramente hablando, ellos serían capaz de pagar la cantidad. Pensé que, en cuanto contrataron a Zo (Lonzo Ball), ‘Está bien, Chicago está fuera de la lista’. Pero me dijeron que iban a hacer cuentas, intentar una que otra cosa y hacerlo funcionar. Me puse al teléfono con AK (el gerente principal de los Toros, Arturas Karnisovas) y con Billy [Donovan] y empezaron a hablar conmigo sobre cómo querían jugar, de cómo me veían como jugador, y siento que le dieron al clavo. Pensé en todo lo que me decían y estaba así de, ‘Estoy de acuerdo, eso es lo que pongo en la cancha, siento que mi habilidad sí serviría para que el equipo ganase; pienso que es la dirección en la que el equipo debe de ir’. Pensé si había una necesidad para mi conjunto de habilidades.

“En resumen, obtuvimos la oferta, contacta a L.A. y les pregunté si la podían igualar y me dijeron, ‘No’. Les pregunté por una oferta similar, pero más accesible, y me dijeron de nuevo, ‘No’. Por lo que les respondí que, ‘Bueno, si eso es lo que quieren, estoy listo para irme a Chicago e iniciar el siguiente capítulo de mi vida’. Ha estado genial. Siento que ha sido una decisión excelente”.

Redick entonces preguntó sobre la oferta inicial de los Lakers, a lo que Caruso reveló que era menos de 15 millones de dólares y un contrato de solo 2 años.

Parece que Caruso tomó la decisión correcta, ya que ha estado floreciendo en Chicago. Ha sido sorprendente en la bancada de Chicago, con un promedio de 8.5 puntos, 3.6 asistencias, 2.5 rebotes y un logro en su carrera de 2.6 robos de balón en 27.5 minutos por juego, a la par de tener una eficiencia de 40.7 por ciento en tiros de tres puntos.

Caruso encabeza los robos al balón (2.6) a la par de también tener el cuarto lugar en desviaciones (4.0) y el octavo en balones sueltos recuperados en defensa (0.8). El miércoles, Caruso robó seis veces el balón en 23 minutos en la victoria de los Toros contra los Mavericks de Dallas de 117-107. Los oponentes solo lograron un 38.8 por ciento de tiros de campo con Caruso en la defensa, lo que es un 4.4 por ciento más bajo que su porcentaje habitual.

Los Toros tuvieron un excelente inicio de 8-3, lo que está empatado en primer lugar con el mejor inicio de la conferencia este. El único equipo con un mejor porcentaje de victorias de Chicago (.727) es el de los Golden State Warrios (.900). Chicago tiene la cuarta mejor defensa de la NBA (con 101.0 por cada 100 posesiones) y la sexta mejor ofensiva (108.9 puntos por cada 100 puntos).

Los Lakers podrían usar a Caruso en estos momentos; y los fanáticos quisieran ver a alguien que se esfuerza tanto en el centro Staples, pero la gerencia del equipo no consideró que valiera el dinero que pedía. Queda por ver si los Lakers se arrepentirán de esta decisión.

Escrito en asociación con BasketballNews.com.

Traducción de Mario Alberto Vázquez; editado por Mario Alberto Vázquez y Melanie Slone