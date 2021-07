El actor de “Narcos” Luis Guzman protagonizará el thriller de acción de Netflix “Havoc”, la primera de varias películas para el streamer del director galés Gareth Evans. Este fue el autor de la afamada serie cinematográfica “The Raid”.

“Havoc” se centra en un malogrado detective que debe abrirse camino a través del inframundo criminal para rescatar al hijo de un político que ha sido secuestrado. En el camino, descubre una profunda red de corrupción y una conspiración que tiene atrapada a la ciudad entera.

Guzman (“Tráfico”, “Shameless”) se une a un elenco estelar que incluye a Tom Hardy (“Venom”, “Revenant: el renacido”), el ganador del Óscar Forest Whitaker (“Godfather of Harlem”, “El último rey de Escocia”), Timothy Olyphant (“Fargo”, “Agente 47”) y Jessie Mei Li (“Sombra y hueso”). Otros miembros del elenco incluyen a Yeo Yann Yann, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Sunny Pang y Michelle Waterson, artista marcial mixta del UFC (Ultimate Fighting Championship).

Evans (“Gangs of London”, “Apóstol”) es famoso por sus películas que combinan acción y terror. En una entrevista reciente para el canal de YouTube Rossatron, el director reconoció que hay un cruce entre ambos géneros. “Ambos comparten un lenguaje visual”.

“Ambos son muy diferentes en cuanto a cómo se arman las distintas piezas, pero en términos de establecer la atmósfera y tratar de generar suspenso y tensión, tienen muchas similitudes”, dijo.

En “Havoc”, Evans lleva al siguiente nivel lo que aprendió en sus películas anteriores.

“‘Havoc’ [me dará la oportunidad] de dar rienda suelta a los últimos tres o cuatro años de no hacer un filme de acción en grande y no podría estar más emocionado”, dijo.

Evans popularizó el arte marcial indonesio de pencak silat con sus primeras películas “Merantau Warrior” y “The Raid” 1 y 2. Anteriormente colaboró con Netflix, XYZ y Severn Screen en el thriller de terror de 2018 “Apóstol”. Havoc, de Gareth Evans, incluye en el elenco a Tom Hardy y Luis Guzman.

El director juega varios roles en “Havoc”, pues también escribió el guion y fungió como productor para One More One Productions. Ed Talfan produjo para Severn Screen y Aram Tertzakian para XYZ Films. Tom Hardy también es productor.

Guzman, nacido en Puerto Rico y criado en Nueva York, se hizo de un nombre en el mundo de la actuación con su interpretación de villanos en filmes de las décadas de 1980 y 1990. Sus créditos incluyen las películas “Lluvia negra”, “Atrapado por su pasado”, “Magnolia” y “Boogie Nights: juegos de placer” y las series de televisión “Policía de Nueva York”, “House of Buggin’” y “How to Make It in America”.

La película “Tráfico”, que el director Steven Soderbergh lanzó en 2000, le valió a Guzman un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla en la categoría de Mejor Actuación de un Elenco de Película. En 2002, ganó un premio de la Fundación Imagen al Mejor Actor de Reparto por “Embriagado de amor” y un premio Vision de la National Association for Multi-Ethnicity in Communications por su actuación en la comedia de 2012 “How to Make It in America”.

