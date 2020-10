Major Distribution Center Eyed for Gates Could Help Equity in Employment

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Versión en español disponible.)

A major distribution center may be coming to Gates, bringing with it a projection of 1,232 jobs.

The potential is significant and could have implications for ongoing racial equity work in Monroe County.

“No one can remember anyone coming here and bringing 1,000 jobs in recent memory,” Bob Duffy, Greater Rochester Chamber of Commerce president and chief executive officer wrote in response to an emailed question.

He said T-Mobile pledged between 1,300 and 1,500 but plans still are being finalized.

The Planning Board is scheduled to consider further review of the application of Acquest Development Company of Williamsville, Erie County, to build a 278,000-square foot warehouse at 2600 Manitou Road.

When asked about the impact in general of that number of jobs, “It would make a very positive difference with both employment/equity issues,” Duffy said.

The application does not name the company that would occupy the space, but the specifications of the warehouse and description of its use are consistent with large distribution centers run by online retailers such as Amazon.

According to the application from Acquest to the Gates Planning Board, “The primary role of the warehouse is to bring in and sort out shipments from other regions destined to be delivered to a grouping of zip codes within the Rochester region.” The parcels then would be shipped to post offices or courier depots.

The plan calls for 24/7 operations “with package sortation being performed over four equal shifts of 308 employees each.” Approximately 209 trucks would deliver packages each day, primarily between 7 p.m. and 6 a.m. Plans call for 78 loading docks and 346 trailer parking stalls. Existing infrastructure would be used.

Michael Huntress, owner/manager of Acquest Development declined to name the occupant. He said the warehouse could accommodate more than one business and that Acquest has a number of people looking at different projects.

He said his company also received approval for a project in Greece.

Acquest had bought the Manitou Road property that had been used by Kodak, but it had been dormant for several years.

Gates officials also declined to name the company going into the warehouse, but Supervisor Cosmo Giunta said that number of jobs would be boost for the town and the county.

“It’s wonderful,” Giunta said. “Not just the jobs, but even for the neighboring businesses, the sales tax revenue that something like this would bring. Even the housing market potentially, or rent. It would be a huge economic impact.”

In 2018, Amazon moved into a 70,000-square foot delivery station in Henrietta. At the time, Rochester was believed to be in the hunt for a second Amazon headquarters. Then-County Executive Cheryl Dinolfo announced the distribution center and said it would bring jobs, but at the time that number was not available.

Huntress said there are companies looking at the Gates space that could bring that total number of jobs.

Whether the jobs come from one or more businesses, the community can’t look only at the total but has to make sure there is equal access.

Former Mayor Bill Johnson, a co-chair of the Commission on Racial and Structural Equity, said often municipalities hesitate to place demands on potential employers for fear of losing jobs.

He said there are ways to make demands without chasing away potential jobs. He cited the example of his administration working with Tops Friendly Markets to bring grocery stores to the city. Tops had to set aside a certain number of jobs for neighborhood residents.

“There are all kinds of ways you can be creative and innovative,” he said. “To say, we’re getting 1,200 jobs but we can’t put any control on it, … I don’t accept that.”

In talking about jobs in general, Duffy said the state and any other entity that issues grants or arranges payments in lieu of taxes need to have equity in mind. “I hate to say it but I think we have to establish a quid pro quo, for this we need that.”

Duffy said the area has the talent, but would-be workers need to be connected with the jobs.

“We need to be very intentional and very focused on trying to eradicate poverty,” he said, by coincidence on the first day of the 21-Day Racial Equity Challenge. About 300 businesses have signed up to commit to deepening their understanding of racism, bias and other social inequities.

Duffy said Rochester does not have a strong Black middle class.

“We have failed here in Rochester,” he said. “We are behind, way behind other cities. I think sometimes we tend to pump our chest and say how great we are, but we fail to realize that we’re not going to be great unless there are opportunities for everybody.”

Duffy said the wages for warehouse employment can be a stepping stone to the middle class.

The site for the warehouse is adjacent to the Rochester Technology Park and is zoned general industrial.

According to plans already submitted to the Planning Board, the project involves building a single-story warehouse and office space, training rooms, conference rooms, locker rooms and break rooms.

There was no number given for construction jobs. The plans submitted by Acquest anticipated a 12-month construction period.

Gran centro de distribución con miras en Gates, podría ayudar a la equidad en el empleo

Un almacén de 278,000 pies cuadrados que podría traer 1,200 puestos de trabajo se está planificando para el área adyacente al Rochester Tech Park.

Un importante centro de distribución podría llegar a Gates, trayendo consigo una proyección de 1,232 puestos de trabajo.

El potencial es significativo y podría tener implicaciones para el trabajo de equidad racial en el condado de Monroe.

“Nadie puede recordar recientemente que alguien haya venido y haya traído 1,000 empleos”, Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Rochester escribió en respuesta a una pregunta por correo electrónico.

Dijo que T-Mobile prometió entre 1,300 y 1,500, pero los planes aún se están finalizando.

La Junta de Planificación tiene programado considerar una mayor revisión de la solicitud de la Compañía de Desarrollo Acquest de Williamsville, del Condado de Erie, para construir un almacén de 278,000 pies cuadrados en el 2600 de Manitou Road.

Cuando se le preguntó sobre el impacto en general de ese número de puestos de trabajo, “Haría una diferencia muy positiva en ambas cuestiones de la equidad y el empleo”, dijo Duffy.

La solicitud no nombra la empresa que ocuparía el espacio, pero las especificaciones del almacén y la descripción de su uso son consistentes con los grandes centros de distribución dirigidos por minoristas en línea como Amazon”.

Según la solicitud de Acquest a la Junta de Planificación de Gates, “La función principal del almacén es traer y clasificar los envíos de otras regiones destinados a ser entregados a una agrupación de códigos postales dentro de la región de Rochester”. Los paquetes se enviarían entonces a las oficinas de correos o a los depósitos de mensajería.

El plan prevé operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, “con la clasificación de los paquetes en cuatro turnos iguales de 308 empleados cada uno”. Aproximadamente 209 camiones entregarían paquetes cada día, principalmente entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Los planes prevén 78 muelles de carga y 346 puestos de estacionamiento para remolques. Se utilizará la infraestructura existente.

Michael Huntress, dueño/gerente de Acquest Development se negó a nombrar al ocupante. Dijo que el almacén podría albergar más de un negocio y que Acquest tiene un número de personas mirando diferentes proyectos.

Dijo que su compañía también recibió la aprobación para un proyecto en Greece.

Acquest había comprado la propiedad de Manitou Road que había sido usada por Kodak, pero había estado inactiva durante varios años.

Los funcionarios de Gates también se negaron a nombrar a la empresa que entraba en el almacén, pero el supervisor Cosmo Giunta dijo que el número de puestos de trabajo se incrementaría para el pueblo y el condado.

“Es maravilloso”, dijo Giunta. “No sólo los puestos de trabajo, sino también para las empresas vecinas, los ingresos por impuestos de ventas que algo así traería. Incluso el mercado de la vivienda potencialmente, o el alquiler. Sería un gran impacto económico”.

En 2018, Amazon se mudó a una estación de entrega de 70,000 pies cuadrados en Henrietta. En ese momento, se creía que Rochester estaba a la caza de una segunda sede de Amazon. La entonces ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo anunció el centro de distribución y dijo que traería puestos de trabajo, pero en ese momento ese número no estaba disponible.

Huntress dijo que hay compañías que están mirando el espacio de Gates que podrían traer ese número total de empleos.

Ya sea que los trabajos provengan de una o más empresas, la comunidad no puede mirar sólo el total, sino que tiene que asegurarse de que haya un acceso igualitario.

El ex alcalde Bill Johnson, copresidente de la Comisión de Equidad Racial y Estructural, dijo que a menudo los municipios dudan en exigir a los posibles empleadores por temor a perder sus puestos de trabajo.

Dijo que hay maneras de hacer demandas sin ahuyentar a los posibles empleos. Citó el ejemplo de su administración que trabajó con Tops Friendly Markets para traer tiendas de comestibles a la ciudad. Tops tuvo que reservar un cierto número de trabajos para los residentes del vecindario.

“Hay todo tipo de formas de ser creativo e innovador”, dijo. “Decir que estamos consiguiendo 1,200 empleos pero no podemos poner ningún control sobre ello, … no lo acepto.”

Al hablar de los trabajos en general, Duffy dijo que el estado y cualquier otra entidad que emita subsidios o disponga pagos en lugar de impuestos debe tener en cuenta la equidad. “Odio decirlo pero creo que tenemos que establecer un quid pro quo (o algo a cambio de algo) para esto es que lo necesitamos “.

Duffy dijo que el área tiene el talento, pero los trabajadores potenciales necesitan estar conectados con los trabajos.

“Tenemos que ser muy intencionales y muy centrados en tratar de erradicar la pobreza”, dijo, por coincidencia en el primer día del Desafío de Equidad Racial de 21 días. Alrededor de 300 empresas han firmado para comprometerse a profundizar su comprensión del racismo, los prejuicios y otras desigualdades sociales.

Duffy dijo que Rochester no tiene una clase media afroamericana fuerte.

“Hemos fracasado aquí en Rochester”, dijo. “Estamos atrasados, muy atrasados con respecto a otras ciudades. Creo que a veces tendemos a vanagloriarnos y decir lo grandes que somos, pero no nos damos cuenta de que no vamos a ser grandes a menos que haya oportunidades para todos”.

Duffy dijo que los salarios para el empleo en los almacenes pueden ser un paso hacia la clase media.

El sitio para el almacén está adyacente al Parque Tecnológico de Rochester y está clasificado como un área industrial general.

Según los planes ya presentados a la Junta de Planificación, el proyecto implica la construcción de un almacén de un solo piso y espacio de oficinas, salas de formación, salas de conferencias, vestuarios y salas de descanso.

No se dio ningún número para los trabajos de construcción. Los planes presentados por Acquest anticiparon un período de construcción de 12 meses.