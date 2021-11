Marcos Hernandez está agradecido por ser coestelar en la cartelera de Canelo–Plant

By Percy Lovell Crawford

“Solo eres tan bueno como lo fuiste en tu última contienda”, reza una vieja máxima del boxeo. En el caso de Marcos “Madman” Hernandez, él sigue en la nube de su última victoria, y no planea descender de ella en un futuro próximo.

En septiembre, Hernández derrotó al hasta entonces invicto José Armando Resendiz. Ahora, tendrá que esforzarse al máximo al batirse contra Anthony “The Dog” Dirrel, en la cartelera del próximo sábado en la noche, en un evento coestelar del enfrentamiento de los 76 kilos entre Caleb Plant y Saúl “El Canelo” Álvarez.

A sabiendas de que Dirrell (33-2-2) es su oponente más capacitado y exitoso hasta el momento, Hernandez busca hilar un par de victorias, algo que no ha podido hacer desde el 2018. Aunque su récord es de (15-4-2), Hernandez no considera haber sido tan consistente como debería ser para volverse un contendiente legítimo.

Todo eso podría cambiar el próximo sábado si obtiene una buena victoria contra Dirrell, el antiguo dos veces campeón del peso supermediano. Dicho eso, Dirrell estará hambriento para recibir una victoria y levantarse tras un empate dividido en febrero contra Kyrone Davis.

Hernandez se juntó con Zenger en los días previos a su combate contra Dirrell para discutir su entrenamiento, el grado de magnitud e importancia de este combate y mucho más.

Percy Crawford entrevistó a Marcos Hernandez para Zenger.

Zenger: El sábado en la noche será tu tercera pelea de este año, por lo que aparentemente no recibiste el memorándum de que esta época en el boxeo ha estado inactiva.

Hernandez: (se ríe). Nunca he dicho que no a un combate. No me comparo con otros. Hago lo que debo hacer y nunca digo que no a una pelea. Si la pelea llega a mí, por la manera que sea, sea por mi entrenador o por cualquier otro medio, diré que sí. A veces, mi entrenador ni siquiera me dice sobre los combates, esos sencillos que no avanzan mucho mi carrera, porque sabe que les diría que sí. Es bueno saber que hay gente que me ayuda a evitar malas decisiones.

Zenger: Te enfrentarás a Anthony Dirrell este sábado (noviembre 6) en la cartelera de Canelo Álvarez–Caleb Plant. Esta es una gran oportunidad para ti. ¿Estás preparado para enfrentarlo? A pesar de un récord general de (15-4-2), Marcos Hernandez dice estar “invicto contra los invictos”. (Cortesía de Marcos Hernandez)

Hernandez: Me estoy esforzando para ser el mejor que pueda ser. Sé que él es un antiguo dos veces campeón, por lo que es el boxeador más experimentado al que me he enfrentado. Ha logrado mucho en su extensa carrera. Agradezco esta oportunidad y me encuentro listo a dar lo mejor de mí, porque necesito estar en mi mejor punto para poder vencerlo.

Zenger: Pareciera que, justo cuando el mundo del boxeo estaba listo para olvidarte, obtuviste una victoria espectacular que te regresó a ojos de todos. Tu último combate contra el invicto José Armando Resendiz es un ejemplo perfecto de eso. Habías tenido dos buenos combates, empatando contra Brandon Lynch y derrotando a un luchador que llevaba un 12-0.

Hernandez: Estoy invicto contra los invictos. No sé por qué, pero siento que cuando estoy contra la pared, algo sale dentro de mí. Debo ser más consistente con mis combates. Quiero estar en mi mejor momento para cada combate, pero no he podido hacerlo. Planeo dar lo mejor de mí para este próximo combate. Sé que es una gran oportunidad, y esto me guiará a más oportunidades para eventos aún más grandes. Eso es lo que espero; dar lo mejor de mí para esta pelea y dejar que eso abra las puertas.

Zenger: Tu récord es engañoso. Dirrell acaba de salir de un empate contra Kyrone Davis. ¿Sientes que fuiste elegido como un oponente fácil para Dirrell, para de esa manera aumentar su confianza, o fue este un combate que se ajusta a las carreras de los dos?

Hernandez: No creo haber sido elegido para aumentar su confianza. Pero sí pienso que la pelea se hizo por razones específicas. Me llamaron porque sabrían que diría que sí, como expliqué hace rato. Cuando llegó a mí, me sentí agradecido. Estoy emocionado y daré lo mejor para triunfar este sábado.

Zenger: Estando en una posición para robarle unos cuantos fanáticos a Álvarez, ¿cómo te aproximarás a este aspecto del evento? ¿Lo consideras como si fuera otro combate más o te sientes motivado por la magnitud del evento?

Hernandez: Esa es una pregunta difícil de contestar. Entiendo que este tipo de oportunidades son únicas en su tipo. No soy tonto. Voy a aprovecharlo al máximo. Estaba motivado incluso antes de saber que sería el coestelar. Estaba tan feliz cuando recibí la llamada con todos los detalles. No estoy seguro de cómo contestar la pregunta, pero sí puedo decir que estoy entrenando tan duro como puedo, y estaré listo para el sábado en la noche.

Zenger: Hemos visto a Anthony Dirrell boxear en el lateral del cuadrilátero, dar combinaciones en el interior y ser tan duro como un perro cuando lo necesita. ¿Qué tipo de combate esperas recibir de él?

Hernandez: Ciertamente, es alguien versátil. Siento que soy igual de versátil que él. Sí, somos luchadores muy distintos, pero versátiles cuando debemos serlo. Él es un buen boxeador que no huye a los golpes cuando lo necesita. Ya lo veremos. Tengo un plan que quiero ejecutar. Ya veremos con qué plan empezará él y qué pondrá en el cuadrilátero, y ya veremos cómo se desarrolla todo. Si tenemos que ajustarnos, lo haremos y estaremos listos para lo que sea.

Zenger: Ha tenido muchos choques de cabeza durante sus peleas. ¿Acaso eso te preocupa?

Hernandez: No he pensado en eso. Me he cortado solamente una vez en mi carrera y no fue gran cosa. Ni me di cuenta hasta que terminó el combate. Te das cuenta en cuanto sales del cuadrilátero, pero para ese momento, ¿a quién le importa? No me preocupa. Sé que él ha tenido problemas con eso en el pasado, así que si le corto, mientras sea de un puñetazo, pues así será.

Zenger: Dirrell ha sido altamente televisado a lo largo de su carrera. ¿Has podido ver muchas de sus grabaciones?

Hernandez: Soy un gran fanático del boxeo. Sé que soy un luchador, pero también soy un fanático del boxeo. He visto un sinfín de combates. En definitiva, lo he visto por un largo tiempo. Recuerdo haberlo visto ganarle a Sakio Bika hace tiempo. Lo vi en vivo. Habían tenido combates difíciles. Él ha estado peleando por un largo tiempo. Me siento agradecido por la oportunidad de pelear contra él. He estudiado algunos de sus combates más recientes. Considero que los boxeadores mejoran y superan su actuación en cada uno de sus combates pasados. Siempre me preparo considerando que el oponente estará en su mejor momento, no en su peor.

Marcos Hernandez dice que nunca ha estado en una pelea aburrida y que así será en su pelea contra Anthony Dirrell el sábado. (Sean Michael Ham/Premier Boxing Champions)

Zenger: Aunque no suele cambiar su estilo tanto como su hermano, Andre, pero sí ha llegado a cambiar entre el estilo ortodoxo y el zurdo. ¿Te has preparado para ambos?

Hernandez: Sí, en el gimnasio tenemos a un boxeador con un estilo y corpulencia similar al de Anthony y me ha hecho trabajar en mi estilo, por lo que es perfecto para entrenar. Si cambia de estilo, estaremos listos para contrarrestarlo. Estamos listos para lo que traiga al cuadrilátero.

Zenger: Para aquellos que vayan a verte por primera vez este sábado en la noche, ¿qué pueden esperar? ¿Qué traes a la mezcla?

Hernandez: ¡Provoco emoción! No creo haber tenido un solo combate aburrido en mi carrera. He tenido como 10 peleas televisadas y todas han sido entretenidas para los televidentes. Planeo dar mi mejor actuación hasta la fecha y ganar esta pelea el sábado, y no espero que, en ningún momento, sea aburrida.

Traducción de Mario Alberto Vázquez; editado por Mario Alberto Vázquez y Melanie Slone