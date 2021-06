Mario Barrios no busca atajos en su preparación para el combate contra Gervonta Davis

El próximo 26 de junio, alguien perderá su racha de invicto.

Mario “El Azteca” Barrios, oriundo de San Antonio, no piensa perder la suya en su contienda contra el gran golpeador de Baltimore, Gervonta “Tank” Davis. El récord combinado de ambos es de 50–0.

Atlanta está que arde por la contienda de Barrios por el título de la WBA en la categoría de peso superligero. Es un evento deseado, por el que Barrios se ha preparado gran parte de su vida. Aunque encabeza su primer evento de pago por evento contra una de las más grandes sensaciones del boxeo, el campeón actual se mantiene enfocado en su objetivo.

Davis, quien logró una de las victorias de nocaut más impresionantes del boxeo actual al derrotar a Leo Santa Cruz en el sexto asalto con un solo y contundente golpe, ha aumentado su peso en 10 libras (llegando a las 140 libras [63 kilos]) para poner a Barrios a prueba.

La contienda Barrios–Davis solo estará disponible en Showtime PPV.

Barrios compartió lo que piensa de lo que considera como el enfrentamiento más importante de su carrera, y mucho más, durante una reciente entrevista con Zenger News.

Zenger: 26 de junio en Atlanta. Tú contra Gervonta Davis. Muchos ven en esta pelea una ventaja de local para Gervonta, debido a su popularidad en Atlanta. ¿Esto te preocupa?

Barrios: No, no me preocupa. A fin de cuentas, será la primera vez que pelearé en Atlanta. Siempre quise ir allí, por lo que tener mi nombre puesto en un evento como este es como un sueño para mí. Siempre he escuchado cómo la ciudad de Atlanta apoya a eventos deportivos. En pocas palabras, me siento emocionado.

Zenger: Tu récord es de 26–0, mientras que el suyo es de 25–0. Tu último combate fue en octubre de 2020; el suyo, en octubre de 2020. Pareciera cómo si las estrellas se hubieran alineado para este combate. ¿Fue eso lo que paso?

Barrios: Pues esa es una manera de verlo. Cuando fue anunciado el combate entre los dos, me sorprendí. Su nombre era uno de los últimos que yo esperaba escuchar. Pero, a su vez, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Acepté el combate de inmediato.

Zenger: Davis subió de peso a tu categoría. ¿Consideras este un combate en el cual tienes que defender tu título?

Barrios: Sí, al fin y al cabo, “Tank” subió de categoría y me desafió a mí, el actual campeón. Él es el retador.

Zenger: Hemos hecho estas entrevistas juntos por un largo tiempo, y tú siempre supiste que este momento llegaría. Ahora tú eres el campeón, tu nombre está en un evento de pago por evento… ¿Esperabas que pasara todo esto?

Barrios: Ver como todo se ha desenvuelto ha sido maravilloso. Hacer todo lo mediático, como la rueda de prensa en Atlanta hace unas semanas, ver mi nombre en los espectaculares, me ha mostrado que todo lo que he hecho va acorde a mis planes. He visualizado este momento por un largo tiempo. Solía decir que debía mantenerme enfocado y seguir haciendo lo que llevo haciendo. Y heme aquí, todo se alineó a como lo había visualizado.

Zenger: Existe la frase, ‘no dejes que el momento se alargue’. ¿Cómo puedes evitar que esa mentalidad te acompañe durante el combate?

Barrios: Sin importar que lucha sea, la trato como si fuese mi más importante. Este combate no es diferente. Estamos enfocados; me esfuerzo al máximo todos los días con el resto de mi equipo. Tengo que seguir esforzándome. El combate está a la vuelta de la esquina, así que ya estamos al máximo. Solo es cuestión de pulir y saber que tengo los básicos bien dominados.

Zenger: Pareciera que siempre entras tranquilo al cuadrilátero — ni muy emocionado, ni decaído. ¿Podrá ser esto lo que te lleve a la victoria el 26?

Barrios: Pienso que va a ser parte del triunfo, sí. Su estilo de combate ha causado muchos problemas a muchos luchadores. Ha logrado frustrar a muchos porque no solo es veloz, sino también es versátil. Pienso que esa calma al entrar al cuadrilátero será fundamental para mí.

Zenger: Muchos ven este enfrentamiento como un duelo de alto contra pequeño; alcance contra velocidad y fuerza. ¿Cuál es tu opinión sobre Gervonta?

Barrios: Él es un boxeador versátil. No solo es explosivo y rápido, sino que sabe pensar sobre el cuadrilátero y eso es algo que hemos tomado en consideración. En el campamento nos hemos preparado para cada tipo de combate, sea en exteriores, en intercambios de golpes, lucha en interiores, o pelea de resistencia. Este es una lucha donde tenemos que estar preparados para lo que sea.

Zenger: ¿Crees que han podido emular su estilo de pelea en tus entrenamientos?

Barrios: Sí. Hemos hecho todo lo posible y siento que lo hemos logrado. Aún tenemos unos días de práctica y tenemos todo preparado. Estoy listo para esforzarme al máximo en los días que faltan, pero el trabajo ya está hecho. No puedo esperar al 26 para poner todo ese esfuerzo en el cuadrilátero.

Zenger: Recuerdo que te entrevisté cuando estarías en el primer combate anunciado. ¿Qué se siente estar en la cima?

Barrios: [Se ríe.] Hombre, se siente increíble. Esto es todo por lo que me he esforzado tanto. Estoy listo para llevar esta oportunidad al siguiente nivel. Es difícil describir el sentimiento desde que la batalla fue anunciada. Pienso que “Tank” también tiene un excelente equipo, al igual que yo. La relación entre Virgil [Hunter], mi entrenador, y yo, va más allá que solo el boxeo. Ir a este combate con el respaldo del equipo que tengo me hace sentir cómodo y confiar en que me ayudarán. Tener un equipo en el que creo y quienes creen en mí, eso es lo que significa estar en la cima.

Zenger: ¿Qué tendrás que hacer para el 26 para mantener tu récord intacto?

Barrios: Tendré que darle todo lo que hemos practicado. Tenemos en mente un buen plan de acción. Tengo a un excelente equipo conmigo y confío en mi entrenamiento. Sé que “Tank” también está haciendo todo lo posible para estar listo para el combate, tal como yo. El día 26, el mejor hombre será quien salga avante de ese cuadrilátero, y daré todo de mí para ser esa persona.

Zenger: Ha sido increíble verte crecer como luchador hasta llegar a ver tu nombre en los espectaculares. Felicidades y buena suerte. ¿Alguna última opinión?

Barrios: Te lo agradezco, como siempre. Hemos estado hablando por varios años y siempre es un placer — en especial ahora.

(Traducido y editado por Mario Vázquez. Editado por Melanie Slone)







