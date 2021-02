‘Mayans M.C.’ regresa a FX por tercera temporada

FX anunció que “Mayans M.C.” vuelve para una tercera temporada tras más de un año de que la segunda terminara. El público se encontrará con 10 nuevos episodios que comenzarán a transmitirse el 15 de marzo de 2021.

Hacia el final de la segunda temporada, Ezekiel “EZ” Reyes (J.D. Pardo) se incorporó al club de motociclistas Mayans M.C., pese al desacuerdo de su hermano Ángel (Clayton Cárdenas). Como sea, los hermanos trabajaron juntos para descubrir la verdad detrás del asesinato de su madre. Mientras tanto, Felipe (Edward James Olmos), el padre de los muchachos, luchaba por aceptar las decisiones que tanto él como sus hijos habían tomado.

Las historias de Johnny “Coco” Cruz (Richard Cabral), Miguel Galindo (Danny Pino) y Leticia Cruz (Emilia Tosta) vivieron sus propios giros durante la segunda temporada. The stories about Johnny “Coco” Cruz (Richard Cabral), Miguel Galindo (Danny Pino) and Leticia Cruz (Emilia Tosta) move forward in the new season. *** Las historias de Johnny “Coco” Cruz (Richard Cabral), Miguel Galindo (Danny Pino) y Leticia Cruz (Emilia Tosta) siguen en la nueva temporada. (Amazon)

El fiscal de distrito adjunto Lincoln Potter (Ray McKinnon) amenazó con deportar a Felipe, lo que provocó que EZ y Ángel intervinieran. La líder rebelde Adelita (Carla Baratta) dio a luz al hijo de Ángel cuando estaba bajo custodia federal. Mientras tanto, Miguel Galindo (Danny Pino) ​​se desgarraba por el aparente suicidio de su madre, en tanto que otros sospechaban un juego sucio detrás de todo. Edward James Olmos has a role in the series. Here, he addresses attendees at the Mexican Fine Arts Museum August 18, 2000 in Chicago, IL. *** Edward James Olmos participa en a serie. Aquí, habla en el Mexican Fine Arts Museum en Chicago en 2000. (Tim Boyle/Newsmakers/Getty Images)

Tras un ataque sorpresa en su banda de moticiclistas, los Mayans M.C. buscaban vengarse de sus rivales, los Vatos Malditos de Tijuana M.C. Cuando finalmente se aclaró el panorama, descubrieron el cuerpo de un miembro de los Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original.

Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Emilio Rivera, Sarah Bolger y Sulem Calderón regresan al drama de motociclistas.

Kurt Sutter y Elgin James co-crearon y fueron productores ejecutivos de “Mayans M.C.” Michael también fungió como productor ejecutivo. FX Productions y 20th Television coprodujeron la tercera temporada.

‘Mayans M.C.’ Back on FX for 3rd Season se publicó por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







The post ‘Mayans M.C.’ regresa a FX por tercera temporada appeared first on Zenger News.