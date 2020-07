Monroe County Democrats Want Jackie Ortiz as Election Commissioner

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Versión en español abajo)

The Monroe County Democratic Committee ended several months of uncertainty over who would represent the party in the Monroe County Board of Elections.

Committee members voted to recommend Jackie Ortiz, currently an at-large City Council member, to be the Democratic Commissioner.

The full Monroe County Legislature will have to vote on the recommendation, and that is expected to happen in August.

While not binding on the legislature, the recommendation of Ortiz finally brings clarity to a process that had caused division in the party and contributed to criticism of how the Board of Elections handled some difficulties in the recent primary.

The Board of Elections has commissioners on the Republican and Democratic sides. The Democratic position became vacant in March when Colleen Anderson resigned.

LaShana Boose became acting Democratic commissioner.

The Democrats were unable to come up with a process to select a permanent commissioner, and the situation ended up in court. Figuring out how to convene the party was complicated by COVID-19 and restrictions against large gatherings.

The party ultimately proposed a drive-through election, which was held July 25 in Genesee Valley Park.

Boose took herself out of the running after Ortiz announced her intentions for the position.

“Now more than ever, I feel that it is imperative that Black and Brown people work together to lift each other up,” she wrote in a news release. “That’s why after learning that another woman of color was seeking to be our Elections Commissioner, I have decided that I want to support Ms. Ortiz and use my experience in service of her and the (b)oard’s success.

“This year’s General Election demands that we put our own agendas aside for the good of the community. That is why I am withdrawing my candidacy to serve as the permanent Democratic BOE Commissioner.”

Votes for commissioner are weighted based on a formula that takes into consideration where the Democratic committee member resides.

The voting weight for Ortiz was 27,838. The voting weight for Maureen Dauphine was 3,440.70. For Andra Mitchell-Harlee, the voting weight was 672.50.

The Board of Elections was criticized in particular when some voters at the Baden Street site said they did not receive the proper ballots. Several of those voters filed a lawsuit.

Democratic leadership in the County Legislature defended the election process and said that few elections go off without any hitch. They said COVID-19 and demand for absentee ballots complicated this year’s primary.

Republican Lisa Nicolay also was in her first election as commissioner.

In her statement, Boose wrote that the experience “has provided me with knowledge and skills that will continue to serve Monroe County well, and help us ensure that our rights are protected and that every vote is counted in November.

“I look forward to the opportunity to work with our next Commissioner, and for our community to see what a new generation of leadership — importantly, one that is Black, Brown and (f)emale — will do to represent our Democratic values.”

Ortiz did not respond to several requests for comment.

Upon Ortiz’s approval by the legislature, City Council will have to appoint someone to finish her term.

Los demócratas del condado de Monroe quieren a Ortiz como comisionada electoral

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

El Comité Democrático del Condado de Monroe puso fin a varios meses de incertidumbre sobre quién representaría al partido en la Junta Electoral del Condado de Monroe.

Los miembros del comité votaron para recomendar a Jackie Ortiz, actualmente miembro del Consejo Municipal, para ser la Comisionada Demócrata.

Toda la Legislatura del Condado de Monroe tendrá que votar sobre la recomendación, y se espera que eso ocurra en agosto.

Aunque no es apremiante para la legislatura, la recomendación de Ortiz aporta finalmente claridad a un proceso que había causado división en el partido y contribuyó a las críticas sobre la forma en que la Junta Electoral manejó algunas dificultades en las recientes primarias.

La Junta de Elecciones tiene comisionados en los lados republicano y demócrata. El puesto demócrata quedó vacante en marzo cuando Colleen Anderson renunció.

LaShana Boose se convirtió en la comisionada demócrata en funciones.

Los demócratas no pudieron llegar a un proceso para seleccionar un/una comisionado/a permanente, y la situación terminó en la corte. El COVID-19 y las restricciones contra las grandes reuniones dificultaron la convocatoria del partido.

El partido propuso finalmente una elección por votación popular, que se celebró el 25 de julio en el Genesee Valley Park.

Boose se retiró de la contienda después de que Ortiz anunciara sus intenciones para el puesto.

“Ahora más que nunca, siento que es imperativo que los afroamericanos y los latinos trabajen juntos para elevarse mutuamente”, escribió en un comunicado de prensa. “Por eso, después de enterarme de que otra mujer de color quería ser nuestra Comisionada de Elecciones, he decidido que quiero apoyar a la Sra. Ortiz y usar mi experiencia al servicio de ella y del éxito de la Junta”.

“Las elecciones generales de este año exigen que dejemos de lado nuestras agendas por el bien de la comunidad. Por eso retiro mi candidatura para servir como Comisionada Demócrata permanente de la Junta Electoral”.

Los votos para comisionado están basados en una fórmula que tiene en cuenta dónde reside el miembro del comité demócrata.

El peso de los votos para Ortiz fue de 27.838. El peso del voto para Maureen Dauphine fue de 3.440,70. Para Andra Mitchell-Harlee, el peso de los votos fue de 672,50.

La Junta de Elecciones fue criticada en particular cuando algunos votantes en el sitio de Baden Street dijeron que no recibieron las boletas adecuadas. Varios de esos votantes presentaron una demanda.

El liderazgo demócrata de la Legislatura del Condado defendió el proceso electoral y dijo que pocas elecciones se celebran sin problemas. Dijeron que el COVID-19 y la demanda de votos en ausencia complicó las primarias de este año.

La republicana Lisa Nicolay también se encontraba ejerciendo en su primera elección como comisionada.

En su declaración, Boose escribió que esta experiencia “me ha proporcionado conocimientos y habilidades que continuarán sirviendo bien al condado de Monroe, y nos ayudará a asegurar que nuestros derechos estén protegidos y que cada voto sea contado en noviembre”.

“Espero con interés la oportunidad de trabajar con nuestra próxima Comisionada, y que nuestra comunidad vea lo que una nueva generación de liderazgo – especialmente, uno que es afroamericano, latino y femenino – hará para representar nuestros valores Demócratas.”

Los intentos de hablar con Ortiz no tuvieron éxito.

Tras la aprobación de Ortiz por la legislatura, el consejo de la ciudad tendrá que nombrar a alguien para terminar su mandato.