Monroe County Issues English and Spanish Versions of Announcement of Possible COVID-19 Exposures at Pentecostal Holiness Church

Staff reports

The Monroe County Department of Public Health is urging anyone who visited Pentecostal Holiness Church, 939 N. Clinton Ave. during the following times to immediately self-quarantine and contact the Monroe County COVID-19 Hotline at COVID19@MonroeCounty.gov or (585)753-5555.

• Sunday, Nov. 15 between 8:45 a.m. – 1 p.m.

• Tuesday, Nov. 17 between 6 – 8:30 p.m.

Several individuals who attended the church have tested positive for COVID-19 and might have exposed others to the virus.

Individuals who were at the church during those times should immediately self-quarantine and get tested for COVID-19. They should also be alert for symptoms of COVID-19, including fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle or body aches, headache, loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, or diarrhea. These symptoms may occur up to 14 days after contact with the infected individual. If any of these symptoms appear, individuals should consult with their primary care provider.

For more information on how to quarantine or get tested for COVID-19, please contact the Monroe County COVID-19 Hotline at (585)753-5555 or email COVID19@monroecounty.gov.

In general, the Monroe County Department of Public Health does not comment on potential or confirmed cases of COVID-19 concerning specific individuals, businesses or institutions unless doing so is necessary to prevent or lessen a serious and imminent threat to public health.

Here is the notice in Spanish:

El Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe está investigando posibles exposiciones al virus COVID-19 en la Iglesia de Santidad Pentecostal

El Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe insta a cualquier persona que visito la Iglesia de Santidad Pentecostal, localizado en 939 N. Clinton Ave. en Rochester, durante las siguientes horas a que se ponga en cuarentena de inmediato y se comunique con la línea directa de COVID-19 del condado de Monroe en COVID19@MonroeCounty.gov o (585) 753-5555.

• Domingo 15 de noviembre de 8:45 a.m. a 1 p.m.

• Martes 17 de noviembre de 6 a 8:30 p.m.

Varias personas que asistieron a la iglesia dieron positivo para COVID-19 y podrían haber expuesto a otras al virus.

Personas quienes estuvieron en la iglesia durante esas horas deben ponerse en cuarentena inmediatamente y hacerse la prueba de COVID-19. También deben seguir atentos para los síntomas de COVID-19, que incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea. Estos síntomas pueden ocurrir hasta 14 días después del contacto con la persona infectada. Si aparece alguno de estos síntomas, las personas deben consultar con su proveedor de atención primaria.

Para obtener más información sobre cómo ponerse en cuarentena o hacerse la prueba de COVID-19, comuníquese con la línea directa de COVID-19 del condado de Monroe al (585)753-5555 o envíe un correo electrónico a COVID19@monroecounty.gov.

En general, el Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe no comenta sobre casos potenciales o confirmados de COVID-19 relacionados con personas, empresas o instituciones específicas, a menos que sea necesario para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente para la salud pública.