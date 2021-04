Muebles reparados tienen su propio estilo 

En México se acostumbra reparar los muebles para extender la vida útil, en vez de tirarlos a la basura.

“Esta ya es como la quinta vez que mando tejer mi mecedora“, dijo Roberto Segovia Hernández, padre de familia de la ciudad de Veracruz.

“Los listones del asiento y respaldo tienen un determinado tiempo de vida útil, debido a que este plástico pierde su firmeza y resistencia. Mandarla a arreglar o tejer me sale en 600 pesos y me dura como un año”.

Puede ayudar a la gente a gastar menos.

“Me sale mejor que comprar una mecedora nueva que me puede costar casi 3 mil pesos. No lo veo como un gasto, ya que realmente en ella descanso sin ningún problema. Mi hijo me dijo que compráramos un sillón reclinable, pero están mucho más caros que la misma mecedora”, dijo Segovia Hernández. El trabajo con la madera es un oficio que no cualquiera puede emprender. Este talento es primordial para restaurar muebles. (Dominik Scythe/Unsplash)

Las personas más capacitadas para restaurar este tipo de muebles clásicos son los carpinteros, los cuales aún conservan sus técnicas artesanales para tallar la madera o, en su defecto, arreglar cualquier daño que el mueble pudiera tener.

Lo mismo pasa con los herreros, los cuales analizan el mueble de metal y se guían con fotos para saber cómo se visualizaba en óptimas condiciones, cuando era nuevo, y se trabaja dependiendo del daño.

La creatividad del artesano mexicano es tan extensa que no existen límites. Su experiencia como carpintero o herrero los guía.

“Aquí en la carpintería recibimos muebles antiguos muy bonitos, los cuales muchas veces el deterioro lo causa la humedad, el tiempo, el desgaste y el trato que le den”, dijo Marco Antonio Suárez Tello, 45 años, carpintero y dueño de un taller en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Los talleres de carpintería son los lugares idóneos para restaurar muebles antiguos de madera. (Adam Patterson/Unsplash)

“Afortunadamente, muchos tienen arreglo y mantienen su forma. Lo primero que se busca es que no tengan polilla y si lo tienen, tratamos la madera a modo que este insecto no le cause más daño”.

Este paso es solo el principio.

“Después de esto vemos si necesita algún arreglo la madera, para de ahí pasar a lijar. Se restauran las partes dañadas y de ahí se pasa a barnizar, para después darle los acabados finales. Siendo sinceros, los costos de reparación dependen del tamaño del mueble y de las condiciones en las que se encuentre. Por eso, antes de todo siempre le cotizamos al cliente y ya de ellos dependerá de arreglarlos o no”, dijo Suárez Tello.

Con las nuevas formas de decoración de interiores, la cultura “vintage” ha dado una segunda oportunidad a muchos muebles.

Así, la restauración de muebles se ha puesto de moda. Los decoradores de interiores usan muebles antiguos, comprados en tiendas de muebles de segunda mano o bazares, como los que se encuentran en La Lagunilla, parte de una colonia en la Ciudad de México.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)









The post Muebles reparados tienen su propio estilo appeared first on Zenger News.