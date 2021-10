Narcotráfico y seguridad: México y Estados Unidos acuerdan trabajar en nuevo plan de cooperación 

Los temas de seguridad, narcotráfico y crimen organizado unen a Estados Unidos y México mediante estrategias y políticas complejas, donde la soberanía y la delincuencia juegan un papel primordial.

Después de 13 años de cooperación bajo la Iniciativa Mérida, los dos gobiernos acordaron el 8 de octubre trazar un nuevo plan conjunto en estos temas, llamado el Entendimiento Bicentenario.

Esto se da después de 15 años de violencia creciente en México y de acusaciones de que armas procedentes de Estados Unidos son infiltradas entre grupos delictivos en el país.

Plan Mérida llega a su fin

Gestionada en 2007, entre los expresidentes George W. Bush, por parte de Estados Unidos, y Felipe Calderón, por parte de México, la llamada Iniciativa Mérida, un tratado bilateral de seguridad, originalmente estaba diseñada para durar tres años. Sin embargo, se ha extendido hasta la actualidad y ha recibido más de 3 mil millones de dólares en financiamiento por parte de Estados Unidos.

A pesar de haberse mantenido en el tiempo, la Iniciativa Mérida tuvo muchos críticos a lo largo de los años. Al tomar en cuenta las estadísticas, con un creciente índice de violencia, sus detractores toman distancia al momento de valorarla como un éxito.

“La Iniciativa Mérida fue un acuerdo bilateral de manera formal. Sin embargo, materialmente, fue una iniciativa unilateral de los Estados Unidos, de plantear las prioridades de seguridad de aquel país en la agenda mexicana”, dijo a Zenger Fabián R. Gómez, maestro en seguridad pública y especialista en seguridad nacional mexicano.

“Los objetivos eran el combate frontal a la delincuencia organizada y a cualquier amenaza transnacional que pusiera en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el combate al tráfico de drogas y narcóticos”, dijo.

“La Iniciativa Mérida se considera un fracaso porque no redujo la violencia ni la actividad delictiva en México. Por el contrario, incrementó el número de homicidios y de grupos delictivos organizados, solo que en una menor escala”, dijo Gómez.

Si bien Estados Unidos cumplió con su meta de neutralizar a los principales capos del narcotráfico, México sufrió una escalada de violencia que se sostiene hasta la actualidad.

Según datos del Banco Mundial, en 2007, México había alcanzado el número más bajo de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes desde 1990: 8 mil 122. Después de la implementación de la Iniciativa Mérida y el combate frontal contra el narcotráfico, el aumento fue exponencial. Al final del gobierno de Felipe Calderón, en 2012, y su llamada ‘guerra contra las drogas’, se registraron 22 mil 142 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2018, cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron 29 mil 071.

En paralelo, se ha medido un aumento en el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, el cual contribuyó en el crecimiento de la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico. En 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos diseñó y ejecutó una operación denominada Rápido y Furioso. Esta permitió que traficantes compraran armas en Estados Unidos y las introdujeran en México, con el objetivo de rastrearlas hasta que llegaran a los cárteles de la droga.

Cuando una de estas armas se utilizó para asesinar a un agente fronterizo estadounidense en 2010, el agente federal John Dodson denunció públicamente la operación, lo que desató un escándalo que alcanzó a la administración de Barack Obama. En 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó información a Estados Unidos sobre esta operación, la cual consideró una violación de su soberanía.

En la reunión bilateral celebrada el 8 de octubre, a la que asistieron altos funcionarios del gobierno estadounidense, como los secretarios de Estado, Antony Blinken, de Justicia, Merrick Garland, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ambas partes reconocieron la necesidad de que el nuevo pacto reconozca los intereses y objetivos de los dos países.

“Mediante el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, abrimos el potencial completo de nuestra colaboración. Como se demostró hoy, tanto Estados Unidos como México estamos comprometidos a cooperar para proteger mejor a nuestros ciudadanos, prevenir el crimen transfronterizo y perseguir redes criminales”, dijo Blinken en Twitter.

