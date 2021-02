National School Choice Week, Why I Chose to Enroll my Children in Charter Schools

By: Maria S. Cruz

Sunday, January 24th, marked the beginning of National School Choice Week. As a parent that has exercised school choice, I would like to take a moment to address the longstanding inequities that have been impacting our children for far too long. I would also like to celebrate the great work of Rochester’s charter schools, which accomplish so much for our children with little resources at their disposal.

As I’m sure you’ve already heard, there are many reasons why education funding should be increased, particularly now in a time of crisis. I agree that we need more funding for education, but as a charter parent, I’m more concerned about funding equity, as my daughters’ education is funded significantly lower than their district counterparts.

So, I don’t want to address why we should raise the fund for education; I just want to ask why the state is sending the message that children are worth different amounts simply based on which type of public school they attend?

We know that there is no one size fits all in education, so why are we boxing children in a one size fits all type of school and forcing parents to choose between a fully funded education and what works best for their child?

In my case, I struggled for years as my child was evaluated based on intelligence and not needs. For eight years, I fought with my district to meet my daughter’s needs, and for eight years, my cry fell on deaf ears. After making no progress in the district, I decided to keep my children home and made myself responsible for their education. Homeschooling continued for two years until my daughter received an offer from Young Women’s College Prep Charter School (YWCP) in Rochester.

I chose to enroll my children in charter schools because I am the expert on my children and understand that charter school curriculums had more to offer my children than academics. Charter schools are making a difference in our inner-city communities, allowing our children to receive the type of education that few parents can afford. Charter education provides the tools that our children need to be successful in life. We don’t have to move out of our district or apply year after year for urban – suburban programs or go into debt to pay for private education. The support my daughter receives from YWCP is immeasurable as the staff makes sure there are no students left behind and give their all to these young ladies and their families. They take care of the whole girl, socially, emotionally, physically, and academically. They really go the extra mile for them and I am particularly grateful to Ms. Senecal.

During the COVID-19 crisis, YWCP continued to support students through remote learning and even brought young ladies with IEPs in the building when they were confident in their students, faculty, and families’ trust and support. YWCP teachers and staff are literally risking their lives to be able to educate and support my child, the least that I can do is advocate for them and for every child they are endangering themselves to educate.

These excellent schools, their educators, and the students that they serve deserve to be funded equitably. When considering education funding, three things should be, but are not currently, remembered when making decisions:

All children deserve it.

All children are worth it.

And it’s only fair.

It still amazes me how Rochester’s charter schools do so much with so little resources. Imagine what they could do if they were fully funded. Let’s show our children that they deserve it, and they are worth it. It is the only fair thing to do.

Maria S Cruz, Member of the New York State Charter Parent Council, RASE Commission Health Care Group, NYCSC, P.E.C.A.N., Finger Lakes Reopening Task Force, Advisory Committee Co-Chair, PLTI Graduate, and Founder of Academy of Health Sciences’ Parent Academy.

El inicio de la semana nacional de opciones escolares y ¿por qué decidí inscribir a mis hijas en escuelas de la comunidad?

El domingo 24 de enero, marcó el inicio de la semana nacional de opciones escolares. Siendo una madre que ha participado en la opción escolar, quisiera tomar este momento para mencionar las desigualdades que han existido siempre que han afectado y siguen afectando a nuestros hijos. También me gustaría celebrar el gran trabajo de las escuelas de la comunidad (charters en inglés) de Rochester que, a pesar de los pocos recursos disponibles, logran hacer mucho por nuestros niños.

Como seguramente han escuchado, existen muchas razones para aumentar la financiación de la educación, especialmente ahora dado a este tiempo de crisis. Estoy de acuerdo que se necesitan más fondos para la educación, pero como madre que apoya las escuelas de la comunidad, me preocupa más la igualdad de los fondos ya que la educación de mis hijas tiene significativamente menos fondos en comparación a las otras escuelas del distrito.

Entonces no quiero discutir las razones porque deberían subir el total de los fondos dado para la educación. Simplemente quiero preguntar, ¿por qué es que el estado está enviando el mensaje de que los niños tienen un valor diferente debido a la escuela donde están registrados.

Estamos conscientes que no existe una sola talla cuando se trata de la educación, entonces ¿por qué estamos encerrando a los niños en una escuela de una sola talla y obligando a los padres a que elijan entre una educación financiada por completo y lo que sería lo mejor para sus hijos?

En mi caso he tenido mucha dificultad durante años por la razón de que mi hija siempre ha sido evaluada basada en su inteligencia y no sus necesidades. Por ocho años luché con mi distrito para satisfacer las necesidades de mi hija, y por ocho años mis súplicas fueron ignoradas. Al ver que no había ningún progreso en el distrito, decidí mantener a mis hijas en casa y hacerme responsable por la educación de ellas. La educación en el hogar continuó por dos años hasta que llegó una oferta para mi hija de la escuela de la comunidad Young Women’s College Prep Charter School (YWCP), localizada en Rochester.

Decidí inscribir a mis hijas en escuelas de la comunidad porque soy la experta en mis hijos y entiendo que aparte de lo académico, los planes de estudio de las escuelas de la comunidad tienen mucho más que ofrecer a mis hijas. Las escuelas de la comunidad están contribuyendo de manera positiva a nuestras comunidades dentro de la ciudad, permitiendo que nuestros hijos se beneficien de una educación que está al alcance de pocos. La educación de las escuelas de la comunidad proporciona las herramientas que ayudarán a que nuestros hijos sean exitosos en la vida. No hay necesidad de mudarnos fuera de nuestro distrito o aplicar año tras año para programas urbanos o suburbanos o endeudarnos para poder pagar una educación de una escuela privada. El apoyo que mi hija recibe de Young Women’s College Prep Charter School es tan grande que no hay manera de explicarlo ya que el personal se asegura que ninguna estudiante se atrase en sus estudios. Ellos dan todo lo posible para poder ayudar a las estudiantes y a sus familias. Cuidan a la niña de manera social, emocional, física y académicamente. Realmente hacen un gran esfuerzo por sus estudiantes y estoy particularmente muy agradecida con la Sra. Senecal.

Durante la crisis del COVID-19, Young Women’s College Prep Charter School continuó con su apoyo para las estudiantes por medio de aprendizaje remoto e incluso han invitado a las jóvenes con un programa de estudio individualizado (IEP por sus siglas en inglés) al edificio cuando estaban seguros de la confianza y apoyo de sus estudiantes, profesores y familias. Los profesores y el personal de la escuela literalmente arriesgan sus vidas para poder apoyar y dar educación a mi hija, lo mínimo que puedo hacer a cambio de eso es demostrar mi apoyo y defenderlos a ellos y a cada niña por quienes se están poniendo en peligro, con tal de darles una educación.

Estas escuelas excelentes, sus educadores y los estudiantes merecen una financiación equitativa. Al considerar la financiación de la educación, deberían, pero actualmente no lo hacen, tener en mente tres cosas cuando toman decisiones:

Cada niño lo merece.

Cada niño vale la pena.

Y es simplemente justo.

Aún me sorprendo y admiro como las escuelas de la comunidad de Rochester hacen tanto con tan pocos recursos. Imagina de lo que serían capaz si tuviesen los fondos suficientes. Demostremos a nuestros hijos que ellos sí lo merecen. Y qué es lo justo y necesario de hacer.

Maria S Cruz, es miembro del New York State Charter Parent Council, RASE Commission Health Care Group, NYCSC, P.E.C.A.N., Finger Lakes Reopening Task Force, Advisory Committee Co-Chair, PLTI Graduate, and Founder of Academy of Health Sciences’ Parent Academy.