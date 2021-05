Negocio familiar se lanza de lleno al mundo digital

Cuando Sara y Jorge Herrera, propietarios de Ok Corral, abrieron en Chicago su negocio de ‘western wear’ hace siete años, no tenían un escaparate en el mundo virtual que les facilitara mostrar sus productos al resto del mundo.

Pero esto cambió en los últimos días, en parte porque el COVID-19 está transformado la forma de hacer negocios. Los Herrera ahora están celebrando el lanzamiento de su sitio web, que abre un nuevo capítulo en el negocio de esta familia de origen mexicano.

“Estoy bien contento, es lo que queríamos. Como la tenemos desde hace dos semanas, todavía le estamos agregando los productos, como debe ser”, dijo Jorge Herrera.

La pareja confía en que el sitio, que diseñó Patricia Aguilar y su empresa FourStar Branding, a través de una iniciativa de la Cámara de Comercio de La Villita, hará una gran diferencia.

“Ahorita como están las cosas, será un gran apoyo para el negocio”, dijo Herrera, quien agregó que durante los primeros meses de la pandemia la situación estuvo “bien apretada”, aunque recientemente las ventas en sus dos locales en Chicago han mejorado.

En el corto plazo, aseguran que la página será de mucha utilidad para crecer el negocio de mayoreo en todo el país, pues venden su propia marca en varios estados, entre ellos Nueva York, Georgia, Colorado y Carolina del Norte.

“Me voy a meter de lleno en la página porque yo soy el que muevo el mayoreo, y voy a estar constantemente poniendo publicaciones nuevas y publicidad. Nos va a funcionar”, dijo el emprendedor.

A quienes dudan todavía sobre los beneficios que pueden traer al negocio un sitio web como el de Ok Corral, Herrera dijo que, “ese ya es el futuro. Es la manera de generar más clientes porque puedes tener clientes en todo Estados Unidos, y físicamente, solo la gente que está alrededor de la tienda”.

El originario de San Luis Potosí asegura que cuando llegó a Estados Unidos fue soldador y carpintero, como muchos otros inmigrantes que llegan a este país, pero también vendedor para un mayorista de productos de botas vaqueras y otros artículos de ‘western wear’, y ahí conoció este mundo y se interesó en la idea de emprender y poner el negocio familiar que ha cambiado su vida.

Siete años después de abrir Ok Corral junto con su esposa, Herrera celebra esta nueva aventura, ahora en el mundo digital, con ayuda de Aguilar y su empresa.

Esto es posible gracias a un programa de marcas empresariales financiado por un grupo de organizaciones, entre las que se incluyen la Fundación Comunitaria La Villita, el Fondo para Socios de Crecimiento Empresarial Equitativo, The Chicago Community Trust, The Coleman Foundation, JPMorgan Chase Foundation, Robert R. McCormick Foundation, Leslie Bluhm and David Helfand Peter and Lucy Ascoli Family Fund, The Liz and Don Thompson Family Fund y The MacArthur Foundation and Crown Family Philanthropies.

“Se trata de un conjunto de servicios de marca diseñados para alinear la propuesta de valor con los activos visuales que sirven a las empresas emergentes, las pequeñas empresas propiedad de minorías y las organizaciones sin fines de lucro para promover y aumentar el empoderamiento económico y la riqueza de la comunidad”, dijo Aguilar.

