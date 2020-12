New York’s Online Learning Opportunity Could Leave Some Workers Behind

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Versión en español disponible.)

New York state is offering a free way for unemployed and underemployed residents to learn or brush up on skills in high-demand industries.

However, taking advantage of the opportunity requires access to a computer and the internet, which may leave some people staring across the digital divide.

“This is wonderful thing for people who can use it,” said former Rochester Mayor Bill Johnson, a co-chair of the city-county Racial and Structural Equity (RASE) Commission. “There are too many people who probably won’t be able to use it. How do we close that gap for them?”

In mid-November, Gov. Andrew Cuomo announced a partnership between the state Department of Labor and the online learning platform Coursera. Residents would have access to nearly 4,000 programs, many in fields such as advanced manufacturing, technology and health care.

Specific courses include business writing, introduction to mechanical engineering design and manufacturing machine learning, medical neuroscience, Facebook social media marketing, entrepreneurship, introduction to game development, cybersecurity, marketing in a digital world and financial markets.

According to the news release on launch, “Many of these programs provide a pathway to professional certificates and other certifications that can help New Yorkers elevate their careers or compete in a new industry.”

Residents can learn more and register at Online Learning with Coursera https://dol.ny.gov/online-learning-coursera

Coursera has been offering online courses for several years. The partnership with New York is part of the Coursera Workforce Recovery Initiative launched in response to the COVID-19 pandemic. According to the news release, more than 1 million workers in the U.S. and other countries have taken courses.

While the announcement proclaimed the benefits of the Coursera program, it lacked specifics about how it will help people who’ve been left behind in other online initiatives. The issue is about equity as much as it is enhancing skills and becoming employable.

“Just like any other online option or course work, it doesn’t itself address the digital divide,” said Lee Koslow, technical assistance and training manager at RochesterWorks. “That’s something that needs to be done. It isn’t going to happen through online course work but hopefully as a community, different organizations that are performing work with workforce development, education and training can get together to address those issues.”

Koslow said local workforce organizations were not involved in the development or rollout of the Coursera partnership and as of late November they were awaiting word on how they could assist their clients. He said one way would be to have those agencies or organizations curate the courses to help clients choose and then set up ways to monitor their progress.

But that would assume an individual has the equipment to take the course, a stable internet connection and enough technical ability to do basic troubleshooting if things go wrong.

The state Department of Labor declined to make anyone available for an interview about how the Coursera initiative will help people without access to computers and the internet. The department did send a statement “on background”, which was not attributed to anyone:

Coursera can be accessed on a mobile friendly platform for individuals who don’t have access to a computer or laptop.

Coursera has courses available in over 17 languages including English, Spanish, Russian, Chinese (Simplified, Traditional), French, Portuguese (Brazil), Japanese, Arabic, Turkish, and German, with some subtitles in over 45 languages including Vietnamese, Korean, Greek, Romanian and Italian.

We continue to add additional resources for all New Yorkers.

Told of that response, Johnson replied, “They didn’t answer the question. Here is the story — the fact that they think this has somehow lessened the digital divide. That’s a problem.”

Johnson said the Coursera option is a wonderful concept but it needs more work to make sure it gives people an opportunity to improve their skills.

Johnson said it’s as though the state bestowed a gift without asking what the recipient needed. He gave the analogy of giving someone canned food or uncooked meat when they don’t have a can opener and the stove doesn’t work.

“You think you’re feeding a family without inquiring did they have the means to utilize what you gave them,” he said.

La oportunidad de aprendizaje en línea de Nueva York podría dejar atrás a algunos trabajadores

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

El estado de Nueva York ofrece una forma gratuita para que los residentes desempleados y subempleados aprendan o repasen sus habilidades en industrias de alta demanda.

Sin embargo, para aprovechar la oportunidad es necesario tener acceso a una computadora y a Internet, lo que puede dejar a algunas personas rezagadas debido a la brecha digital.

“Esto es algo maravilloso para la gente que puede usarlo”, dijo el ex alcalde de Rochester Bill Johnson, co-presidente de la Comisión de Equidad Racial y Estructural (RASE por sus siglas en inglés). “Hay demasiada gente que probablemente no podrá usarlo. ¿Cómo cerramos esa brecha para ellos?”

A mediados de noviembre, el Gobernador Andrew Cuomo anunció una asociación entre el Departamento de Trabajo del estado y la plataforma de aprendizaje en línea Coursera. Los residentes tendrían acceso a cerca de 4.000 programas, muchos en campos como manufactura avanzada, tecnología y cuidado de la salud.

Los cursos específicos incluyen escritura de negocios, introducción al diseño de ingeniería mecánica y aprendizaje de máquinas de manufactura, neurociencia médica, mercadeo en medios sociales de Facebook, emprendimiento, introducción al desarrollo de juegos, ciberseguridad, mercadeo en un mundo digital y mercados financieros.

Según el comunicado de prensa del lanzamiento, “Muchos de estos programas proporcionan una vía para obtener certificados profesionales y otras certificaciones que pueden ayudar a los neoyorquinos a elevar sus carreras o a competir en una nueva industria”.

Los residentes pueden aprender más e inscribirse en Aprendizaje en línea con Coursera https://dol.ny.gov/online-learning-coursera.

Coursera ha estado ofreciendo cursos en línea durante varios años. La asociación con Nueva York forma parte de la Iniciativa de Recuperación de la Fuerza Laboral de Coursera, lanzada en respuesta a la pandemia COVID-19. Según el comunicado de prensa, más de un millón de trabajadores en los EE.UU. y otros países han tomado cursos.

Aunque el anuncio proclamaba los beneficios del programa Coursera, carecía de detalles sobre cómo ayudará a las personas que se han quedado atrás en otras iniciativas en línea. El tema es sobre la equidad tanto como sobre la mejora de las habilidades y la posibilidad de empleo.

“Al igual que cualquier otra opción o curso en línea, no aborda por sí mismo la brecha digital”, dijo Lee Koslow, gerente de asistencia técnica y capacitación de RochesterWorks. “Eso es algo que debe hacerse. No va a suceder a través del trabajo de los cursos en línea, pero es de esperar que como comunidad, las diferentes organizaciones que están realizando el trabajo con el desarrollo de la fuerza de trabajo, la educación y la formación pueden reunirse para abordar esas cuestiones”.

Koslow dijo que las organizaciones locales de trabajadores no participaban en el desarrollo o la puesta en marcha de la asociación de Coursera y que a finales de noviembre estaban esperando noticias sobre cómo podían ayudar a sus clientes. Dijo que una forma sería que esas agencias u organizaciones dirigieran los cursos para ayudar a los clientes a elegir y luego establecer formas de monitorear su progreso.

Pero eso supondría que un individuo tiene el equipo para tomar el curso, una conexión estable a Internet y la suficiente capacidad técnica para hacer la solución de problemas básicos si las cosas van mal.

El Departamento de Trabajo del estado se negó a estar disponible para una entrevista sobre cómo la iniciativa de Coursera ayudará a las personas sin acceso a las computadoras y a la Internet. El departamento envió una declaración “en segundo plano”, que no se atribuyó a nadie:

– Coursera puede ser accedido en una plataforma móvil amigable para individuos que no tienen acceso a una computadora o laptop.

– Coursera tiene cursos disponibles en más de 17 idiomas, entre ellos el inglés, el español, el ruso, el chino (simplificado, tradicional), el francés, el portugués (Brasil), el japonés, el árabe, el turco y el alemán, con algunos subtítulos en más de 45 idiomas, entre ellos el vietnamita, el coreano, el griego, el rumano y el italiano.

– Seguimos añadiendo recursos adicionales para todos los neoyorquinos.

A la vista de esa respuesta, Johnson respondió: “No respondieron a la pregunta. Esta es la historia… el hecho de que creen que esto ha disminuido de alguna manera la brecha digital. Eso es un problema”.

Johnson dijo que la opción de Coursera es un concepto maravilloso, pero que necesita más trabajo para asegurarse de que le da a la gente la oportunidad de mejorar sus habilidades.

Johnson dijo que es como si el estado otorgara un regalo sin preguntar lo que el receptor necesitaba. Dio la analogía de dar a alguien comida enlatada o carne cruda cuando no tienen un abrelatas y la estufa no funciona.

“Piensas que estás alimentando a una familia sin preguntar si tienen los medios para utilizar lo que les diste”, dijo.