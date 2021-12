Nombramiento histórico en el Gabinete del Alcalde electo Evans

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

El alcalde electo Malik Evans hizo historia cuando anunció su gabinete al nombrar a Felipe Hernández como jefe del Departamento de Bomberos de Rochester.

Hernández fue uno de los 13 individuos – algunos con vínculos con las administraciones anteriores – nombrado por Evans en una conferencia de prensa el 3 de diciembre.

Evans toma posesión de su cargo el primero de enero. Junto a él estarán:

Jefe de Personal, Tamara Mayberry

Directora de Recursos Humanos, Rose Nichols

Directora de Comunicaciones y Eventos Especiales, Barbara Pierce

Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Chris Wagner

Asistente Especial del Alcalde, John Brach

Asesor del alcalde en programas de prevención de la violencia, Victor Saunders

Enlace con el Ayuntamiento, Josanne Reaves

Consejera de la Corporación, Linda Kingsley

Comisario del Departamento de Servicios Medioambientales, Richard Perrin

Comisionada del Departamento de Recreación y Servicios Humanos, Shirley Green

Jefe de Bomberos, Felipe Hernández

Director de Comunicaciones de Emergencia, Michael Cerreto

Jefe de Policía interino, David Smith

Todos, excepto Wagner, asistieron a la conferencia de prensa y apoyaron a su nuevo jefe en su sede de campaña.

Hernández había sido nombrado jefe interino por la ex alcaldesa Lovely Warren tras la jubilación de Will Jackson.

Hernández es el primer latino en ser nombrado jefe de bomberos permanente.

“Felipe es un experimentado jefe de bomberos con un destacado historial de trabajo en diversas comunidades urbanas medianas”, dijo Evans, refiriéndose a las más de dos décadas de Hernández en el Departamento de Bomberos de Rochester.

“También comparte mi visión de asegurarnos de que conseguimos que más residentes de nuestra ciudad se interesen por el servicio de bomberos”, dijo Evans. “Tenemos que asegurarnos de que nuestra gente en nuestra ciudad pueda mirarlo y decir, yo también, un día quiero servir a nuestra ciudad como un bombero y también usa vías no tradicionales para encontrar a la gente … que ni siquiera piensan en el servicio de bomberos, y él tiene esa capacidad de ser capaz de hacer eso”.

Evans había nombrado a Hilda Rosario-Escher como directora de proyectos especiales y la presentó en la rueda de prensa. Sin embargo, varias horas después el equipo de comunicación de Evans envió un comunicado de prensa en el que se decía que Escher había comunicado al alcalde electo que ya no podía formar parte del equipo de administración.

“Le deseo lo mejor en todos sus esfuerzos”, decía el comunicado de Evans.

Rosario-Escher no respondió a un mensaje de texto solicitando comentarios.

Evans dijo que hizo sus selecciones basándose en el consejo de un alcalde de tres mandatos que no nombró.

“La gente te va a decir a quién debes elegir, qué debes hacer”, dijo Evans que le aconsejaron. “Pero al final del día, va a ser tu decisión y hay tres elementos que son importantes. Número uno, tienes que confiar en ellos. En segundo lugar, tienen que tener una buena química contigo. Y número tres, tienen que compartir tu visión y tus valores. Y si miras atrás, ves la misión, la visión y los valores de la administración Evans”.

El alcalde electo dijo que hará otros nombramientos en las próximas semanas. “Quiero dar las gracias a todos estos individuos con talento por responder a la llamada para servir a nuestra gran comunidad”, dijo Evans.

Evans recitó las credenciales de cada uno de los miembros del gabinete y recordó las conexiones de larga trayectoria con varios de sus designados.

Las personas nombradas como comisionados -como los jefes de bomberos y de policía, y los directores de finanzas y presupuesto- tienen que ser aprobadas por el Consejo de la Ciudad.

Evans fue el único orador en la rueda de prensa y respondió a algunas preguntas después de presentar al personal:

* Sobre la transición de la administración actual: Evans dijo que él y James Smith, primero el teniente de alcalde y ahora el alcalde interino, se reúnen cada dos semanas. Dijo que discuten los proyectos actuales y en curso y la respuesta de COVID.

* Sobre el nombramiento de Green como jefe de DRHS: La agencia ha ampliado su alcance en el último año, después de que la muerte de Daniel Prude se hizo pública, y contiene el nuevo equipo de Personas en Crisis. Evans dijo que quería que el departamento tuviera un enfoque holístico. Dijo que Green entiende la necesidad de tener un enfoque de prevención y no sólo de intervención, ella entiende los problemas subyacentes y puede gestionar un departamento multifacético.

* Sobre la violencia: Evans dijo que planea utilizar las estrategias que ayudaron a Newark, N.J. a reducir la violencia con armas de fuego. “A menudo, cuando escuchamos en esta comunidad, la gente tiene todas estas ideas y son todas esotéricas. … Lo que necesitamos es algo práctico. Cosas que hayan funcionado. Creo que en Newark hemos visto algunas cosas prácticas que han funcionado. Soy impaciente. Necesito cosas prácticas que funcionen. Si quiero conversaciones esotéricas, volveré a la universidad. Me pondré los parches en el codo y podremos dar rienda suelta a la poesía. No tenemos tiempo para hacer poesía porque estamos costando vidas”.

Unos minutos después de que todos los designados y Evans se hubieran ido y los periodistas preguntaran si alguien estaría disponible, Saunders y Hernández regresaron y respondieron a las preguntas mientras el personal de comunicaciones de Evans los miraba.

Saunders, que ayudó a fundar Caminos hacia la Paz, dijo que en su barrio del noreste se han producido numerosos tiroteos. Dijo que su trabajo consiste en “poner los recursos adecuados en los lugares adecuados para ayudar a las personas, para eliminar las barreras que de otro modo les llevarían a coger un arma de fuego. … La violencia es un síntoma de un problema mayor, y queremos intentar conseguir las mejores soluciones para esos problemas para eliminar ese síntoma”.

Hernández sonreía al hablar de su ascenso de bombero a jefe. “Es un verdadero honor que muchos no llegan a experimentar”. Dijo que quería aumentar el reclutamiento entre las minorías.

“Parte de ello es transmitir el mensaje para que la gente quiera ser bombero”, dijo. “Siendo un latino, cuando la gente puede verse a sí misma en ti, entonces eso ayuda a la capacidad de esforzarse por ascender. … Cuando yo era un bombero en la Avenida Clinton, no era que yo hiciera un mejor trabajo que otros, pero creo que como la comunidad, cuando pueden verse a sí mismos en ti, se sienten cómodos hablando contigo. Por eso creo que es importante tener una fuerza de trabajo diversa. Simplemente mejora la comunicación con la comunidad a la que sirves”.

A continuación, los resúmenes de las biografías que Evans leyó durante la conferencia de prensa:

Jefa de Gabinete, Tamara Mayberry: Casi 20 años de experiencia en asuntos gubernamentales y compromiso público, con un historial de trabajo con alcaldes desde dentro de la oficina del alcalde. Ha trabajado a nivel municipal, estatal y federal: en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con el ex senador Harry Reid, como subdirectora de Asuntos Gubernamentales de la ciudad de Chicago y como subdirectora asociada de Participación Pública de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. Más recientemente, ha sido Directora de Relaciones Gubernamentales del Empire State Development de Nueva York.

Directora de Recursos Humanos, Rose Nichols, EdD: Experiencia en el gobierno y en los sectores sin fines de lucro. Ha trabajado en United Way of Greater Rochester en varias funciones y ha sido la responsable administrativa de dos administraciones presidenciales en el gobierno federal. Nichols ha sido la responsable de la acción afirmativa de la ciudad de Rochester. En la actualidad, es subdirectora de Recursos Humanos, donde ha supervisado muchas iniciativas importantes relacionadas con el capital humano.

Directora de Comunicaciones y Eventos Especiales, Barbara Pierce: Experiencia en el desarrollo de equipos y en el impulso del crecimiento empresarial para organizaciones sin fines de lucro y corporativas. En la actualidad es Directora de Desarrollo de United Way of Greater Rochester.

Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Chris Wagner: Empleado de la ciudad de Rochester desde hace 30 años y que ha prestado sus servicios en numerosas administraciones, Wagner sirvió a la OMB como director adjunto del presupuesto y como director del presupuesto durante los últimos nueve años.

Asistente especial del alcalde, John Brach: Experto en investigación de la opinión pública y consultoría estratégica. También ha sido el principal estratega del alcalde electo Malik Evans. Brach aporta una mezcla única de análisis de datos y resolución de problemas a los numerosos proyectos en los que ha trabajado a lo largo de los años.

Asesor del alcalde sobre programas de prevención de la violencia, Victor Saunders: Ex supervisor de los especialistas en intervención juvenil de la iniciativa juvenil Caminos hacia la Paz. Ayudó a poner en marcha Caminos hacia la Paz y prestó sus servicios durante 16 años. Actualmente, Saunders se desempeña como Líder del Equipo de Especialistas Socio-Emocionales en el Centro de Servicios para Jóvenes en la Escuela 8 Roberto Clemente. Saunders tiene más de 30 años de experiencia trabajando con aquellos que tienen un alto riesgo de problemas de comportamiento, violencia y participación en pandillas.

Enlace con el Consejo de la Ciudad, Josanne Reaves: Pasó más de 17 años como Directora Ejecutiva de Leadership Rochester, un programa que inspira, conecta y educa a una red vibrante y diversa de individuos que proporcionan liderazgo para transformar y fortalecer la región del Gran Rochester. Reaves también pasó 12 años como ayudante legislativa del Consejo de la Ciudad de Rochester y ha sido miembro de la Corporación de Desarrollo Comunitario del Sector 4 y de la Junta de Apelación de Zonificación.

La abogada de la Corporación, Linda Kingsley, ESQ: Tiene más de 35 años de experiencia en derecho gubernamental estatal y local. Ha actuado como asesora pro bono del Consejo de la Ciudad de Rochester durante el último año, ha sido asesora de la Corporación de la ciudad de Rochester durante 12 años y, anteriormente, asesora de la Corporación de la ciudad de Binghamton. Fue consejera de la Conferencia de Alcaldes del Estado de Nueva York y mantuvo un bufete de abogados en Albany, Nueva York. Ha sido oradora y capacitadora frecuente en diversos temas, como la preparación para desastres, el dominio eminente, la gestión de riesgos, las cuestiones laborales y de personal, y la responsabilidad municipal/policial.

Comisario del Departamento de Servicios Medioambientales, Richard Perrin: Ha sido planificador regional del Consejo de Planificación Regional de Genesee Finger Lakes. También pasó 14 años en el Consejo de Transporte de Genesee, siendo director ejecutivo durante casi 12 años. En la actualidad, Perrin es vicepresidente asociado y director de servicios de planificación de T.Y. Lin International.

Comisionada del Departamento de Recreación y Servicios Humanos, Shirley Green EdD: Pasó los últimos 29 años sirviendo en la educación pública como maestra, subdirectora, directora, directora ejecutiva de servicios especializados y actualmente jefa de escuelas donde supervisa más de 20 escuelas y programas. Green es miembro activo de Delta Sigma Theta Sorority Incorporated, que presta servicios a la comunidad.

Jefe de Bomberos, Felipe Hernández: Pasó los 22 años anteriores con el Departamento de Bomberos de Rochester. Hernández ha desempeñado varias funciones, entre ellas la de bombero, teniente en la división de formación, capitán y teniente de la división de supresión, jefe adjunto de formación, jefe adjunto de gestión de emergencias, jefe adjunto de la división de supresión, jefe adjunto ejecutivo y, durante este último año, jefe de bomberos interino.

Director de Comunicaciones de Emergencia, Michael Cerreto: Más de 30 años en la Policía del Estado de Nueva York, alcanzando el rango de Teniente Coronel. Cerreto fue director de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia de la Policía del Estado de Nueva York. Durante los últimos tres años, ha sido director del Departamento de Comunicaciones de Emergencia, supervisando todos los aspectos de las comunicaciones de emergencia, coordinando las funciones del 911 para la policía y los bomberos de la ciudad, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, varios departamentos de policía y bomberos de ciudades y pueblos, y el cuerpo de ambulancias.

Jefe de Policía interino, David Smith: Ha ocupado varios puestos en el Departamento de Policía de Rochester durante 29 años. Recientemente ha servido como Jefe Adjunto de Operaciones. Será jefe de policía interino hasta que el alcalde electo concluya la búsqueda y nombre a un jefe de policía permanente.

Mayor-Elect Evans’ Senior Staff Includes Historic Appointment

Mayor-elect Malik Evans made history when he announced his senior administration by naming Felipe Hernandez as chief of the Rochester Fire Department.

Hernandez was among 13 individuals – some with ties to previous administrations – named by Evans at a news conference Dec. 3.

Evans takes office Jan. 1. Joining him will be:

Chief of Staff, Tamara Mayberry

Director of Human Resources, Rose Nichols

Director of Communications and Special Events, Barbara Pierce

Director of the Office of Management and Budget, Chris Wagner

Special Assistant to the Mayor, John Brach

Mayor’s Advisor on Violence Prevention Programs, Victor Saunders

Liaison to City Council, Josanne Reaves

Corporation Counsel, Linda Kingsley

Commissioner of Department of Environmental Services, Richard Perrin

Commissioner of Department of Recreation and Human Services, Shirley Green

Fire Chief, Felipe Hernandez

Director of Emergency Communications, Michael Cerreto

Interim Police Chief, David Smith

All but Wagner attended the news conference and stood behind their new boss at his campaign headquarters.

Hernandez had been named interim chief by former Mayor Lovely Warren after the retirement of Will Jackson.

Hernandez is the first Latino to be named permanent fire chief.

“Felipe is an experienced chief fire officer with a demonstrated history of working in diverse mid-sized urban communities,” Evans said, referring to Hernandez’s two-plus decades with the Rochester Fire Department.

“He also shares my vision of making sure that we get more of our city residents interested in the fire service,” Evans said. “We have to make sure that our people in our city can look at him and say, I too, one day I want to serve our city as a firefighter and also going non-traditional routes to find people … that may not even think about the fire service, and he has that ability to be able to do that.”

Evans had named Hilda Rosario-Escher as director of special projects and introduced her at the news conference. However, several hours later Evans’ communication team sent a news release that said Escher told the mayor-elect that she no longer is able to serve in the administration team.

“I wish her the best in all her endeavors,” said the statement from Evans.

Rosario-Escher did not respond to a text message requesting comment.

Evans said he made his selections based on advice from a three-term mayor who he didn’t name.

“People are going to tell you who you should pick, what you should do,” Evans said he was advised. “But at the end of the day, it is going to be your decision and there are three elements that are important. Number one, you have to trust them. Number two, they have to have good chemistry with you. And number three, they have to share your vision and values. And if you look back there, you see the mission, vision, and values of the Evans administration.”

The mayor-elect said he’d be making other appointments in the coming weeks.

“I want to thank all these talented individuals for answering the call to serve our great community,” Evans said.

Evans recited credentials of each staffer and recalled long-standing connections with several of his appointees.

The individuals appointed as commissioners – such as the fire and police chiefs, and the finance and budget directors – have to be approved by City Council.

Evans was the only speaker at the news conference and answered a few questions after he introduced the staff:

* On the transition from current administration: Evans said he and James Smith, first the deputy mayor and now the interim mayor, meet every other week. He said they discuss current and continuing projects and COVID response.

* On naming Green as head of DRHS: The agency has expanded its scope over the past year, after the death of Daniel Prude became public, and contains the new Person in Crisis team. Evans said he wanted the department to have a holistic approach. He said Green understands the need to have a prevention and not just intervention approach, she grasps the underlying issues and she can manage a multifaceted department.

* On violence: Evans said he plans to use strategies that helped Newark, N.J. reduce gun violence. “Oftentimes when we hear in this community people have all these ideas and they’re all esoteric. … What we need is practical. Things that have worked. I think that in Newark, we’ve seen some practical things that have worked. I’m impatient. I need practical things that work. If I want esoteric conversations, I will go back to university. I’ll put the patches on my elbow and we can wax poetic. We don’t have time to wax poetic because we’re costing lives.”

A few minutes after all the appointees and Evans had left and reporters asked whether anyone would be available, Saunders and Hernandez returned and answered questions as Evans’ communications staffers looked on.

Saunders, who helped found Pathways to Peace, said his northeast neighborhood has seen numerous shootings. He said his job is to “put the right resources in the right places to assist individuals, to eliminating barriers that would otherwise lead them to pick up a firearm. … The violence is a symptom of a greater problem, and we want to try and achieve the best solutions for those problems to eliminate that symptom.”

Hernandez beamed as he talked about rising from firefighter to chief. “It’s truly an honor that many don’t get to experience.” He said he wanted to increase recruitment among minorities.

“Part of it is getting the message to get people to want to become firefighters,” he said. “Being a Latino, when people could see themselves in you, then that helps with the ability to strive to move up. … When I was a firefighter on Clinton Avenue, it wasn’t that I did a better job than others, but I think as the community, when they could see themselves in you, they feel comfortable talking to you. So I think that’s why it’s important to have a diverse workforce. It just makes it better when you’re trying to communicate with the community that you’re serving.”

Here are summaries of the biographies Evans read during the news conference:

Chief of Staff, Tamara Mayberry: Nearly 20 years of government affairs and public engagement experience, with a track record of working with mayors from inside a mayor’s office. She has worked at the city, state, and federal levels — the U.S. House of Representatives, former United States Senator Harry Reid, Deputy Director of Government Affairs for the City of Chicago, Deputy Associate Director for Public Engagement for the White House National Drug Control Policy. Most recently, she has served as the Director of Government Relations for New York State Empire State Development.

Director of Human Resources, Rose Nichols, EdD: Experience in government and the not-for-profit sectors. She has worked at the United Way of Greater Rochester in various roles and served as the administrative officer under two presidential administrations in the federal government. Nichols has served as the Affirmative Action Officer for the city of Rochester. Currently, she serves as Deputy Director of Human Resources., where she has overseen many significant human capital-related initiatives.

Director of Communications and Special Events, Barbara Pierce: Experience developing teams and driving business growth for non-profit and corporate organizations. She currently serves as Chief Development Officer of the United Way of Greater Rochester.

Director of the Office of Management and Budget, Chris Wagner: A 30-year City of Rochester employee and has served in numerous administrations Wagner served OMB as Assistant Budget Director and as budget director for the past nine years.

Special Assistant to the Mayor, John Brach: Expertise in public opinion research and strategic consulting. He has also served as chief strategist to Mayor-Elect Malik Evans. Brach brings a unique blend of data analysis and problem-solving to the many projects he has worked on over the years.

Mayor’s Advisor on Violence Prevention Programs, Victor Saunders: Former Supervisor of Youth Intervention Specialists for the Pathways to Peace Youth Initiative. He helped launch Pathways to Peace and served for 16 years. Currently, Saunders serves as the Socio-Emotional Specialist Team Leader at the Center for Youth Services at Roberto Clemente School 8. Saunders has over 30 years of experience working with those at high risk of behavioral issues, violence, and gang involvement.

Liaison to City Council, Josanne Reaves: She spent over 17 years as Executive Director of Leadership Rochester, a program that inspires, connects, and educates a vibrant, diverse network of individuals who provide leadership to transform and strengthen the Greater Rochester Region. Reaves also spent 12 years as a Legislative Aide to Rochester City Council and has served on Sector 4 Community Development Corporation and the Zoning Board of Appeals.

Corporation Counsel, Linda Kingsley, ESQ: More than 35 years of experience in state and local government law. She has served as pro bono counsel to the Rochester City Council for the past year, served as Corporation Counsel of the city of Rochester for 12 years, and as Corporation Counsel for the city of Binghamton before that. She was Counsel to the New York State Conference of Mayors and maintained a legal practice in Albany, New York. She has been a frequent speaker and trainer on various subjects, including disaster preparedness, eminent domain, risk management, labor and personnel issues, and municipal/police liability.

Commissioner of Department of Environmental Services, Richard Perrin: Served as a Regional Planner for Genesee Finger Lakes Regional Planning Council. He also spent 14 years at the Genesee Transportation Council, serving as executive director for almost 12 years. Perrin is currently the Associate Vice President and Director of Planning Services for T.Y. Lin International.

Commissioner of Department of Recreation and Human Services, Shirley Green EdD: Spent the last 29 years serving in public education as teacher, assistant principal, principal, executive director of specialized services and currently chief of schools where she oversees over 20 schools and programs. Green is an active member of Delta Sigma Theta Sorority Incorporated, which provides service to the community.

Fire Chief, Felipe Hernandez: Spent the previous 22 years with the Rochester Fire Department. Hernandez has served in several roles, including firefighter, lieutenant in the training division, captain and lieutenant of suppression division, deputy chief of training, deputy chief of emergency management, deputy chief of suppression division, executive deputy chief, and for this past year interim fire chief.

Director of Emergency Communications, Michael Cerreto: More than 30 years with the New York State Police rising to the rank of Lieutenant Colonel. Cerreto was director of the Division of Homeland Security and Emergency Services for the New York State Police. For the past three years, he has served as director of the Emergency Communication Department, overseeing all aspects of emergency communications, coordinating 911 functions for city police and fire, Monroe County Sheriff’s Office, various town and village police and fire departments, and ambulance corps.

Interim Police Chief, David Smith: Served in various positions with Rochester Police Department for 29 years. He has most recently served as Deputy Chief of Operations. He will serve as Interim Police Chief until Mayor-Elect concludes a search and names a permanent chief of police.