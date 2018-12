Not My America: Trump and the Tragedy of Tear Gassing Children

[Leer articulo en español abajo]

Op/Ed by George Payne –

Among the uncountable lies Trump has heaped on the American people, perhaps none was as pernicious as the one he told about tear gassing children at the border. The president remarked, “Why is a parent up into an area where they know the tear gas is forming and it’s going to be formed and they were running up with a child?” Later that day he said it was “a very minor form of the tear gas itself that was very safe.”

Almost immediately, the American Academy of Pediatrics called BS. In a powerful response to the tear gassing of children, they stated: “Children are uniquely vulnerable to physiological effects of chemical agents. A child’s smaller size, and more frequent number of breaths per minute and limited cardiovascular stress response compared to adults magnifies the harm of agents such as tear gas.” The organization of 67,000 primary care pediatricians, pediatric medical sub-specialists and pediatric specialists dedicated to the health, safety and well-being of infants, children, adolescents and young adults, added, “Immigrant children are still children, and they deserve our compassion and assistance. We will continue to speak out against their inhuman treatment and advocate for their safety.”

Immigrant children are still children. In a civilized nation, that should be unnecessary to say. But after decades of using other words to label these children as something less than human, it has become necessary to say it. They are not aliens. They are not illegals. They are not migrants. They are not border jumpers, grabbers, thugs, or criminals. They are still children.

So no, Mr. President, the chemical weapons you authorized and condoned to be used against those children were not safe. Whenever tear gas is used there is a risk of permanent injury or even death. The first documented use of tear gas dates back to 1914 in WWI, when Xylyl bromide was employed as an easy to use tearing agent. The effects then were the same as they are today. The gas works by irritating mucous membranes in the eyes, nose, mouth and lungs, and causes burning, crying, sneezing, coughing, chest pain, difficulty breathing, pain in the eyes, temporary blindness, excessive saliva, and skin irritation. There is nothing safe about it, and there never will be. There is a reason, Mr. President, that the use of tear gas has been prohibited under the Chemical Weapons Conventions.

In fact, the United States ratified the Geneva Protocol which banned the use of chemical and biological weapons on January 22, 1975. In 1989 and 1990, the U.S. and Soviet Union entered an agreement to both end their chemical weapons programs, including binary weapons. Mr. President, if a chemical weapons program is too inhumane for use in war between the strongest armies in the world, why is it acceptable to use on women and children on the border.

“These children are barefoot. In diapers. Choking on tear gas,” said Californian Governor-elect Gavin Newsome. These “women and children who left their lives behind-seeking peace and asylum-were met with violence and fear. That’s not my America.”

—

George Cassidy Payne is an independent writer, social justice activist, domestic violence counselor, and adjunct professor of philosophy at SUNY.

No es mi América: Trump y la tragedia del uso de gas lacrimógeno en niños

Entre el montón de mentiras que Trump le ha dicho a pueblo estadounidense, tal vez ninguna ha sido tan maliciosa como la que contó sobre los niños que fueron rociados con gas lacrimógeno en la frontera. El comentario del presidente fue: “¿Por qué un padre se encuentra en un área donde sabe que el gas lacrimógeno se está formando y que se formará y están corriendo con un niño?” Ese día más tarde dijo que “La concentración del gas lacrimógeno ero muy pequeña y que era muy seguro”.

Casi de inmediato, la Academia Americana de Pediatría llamada BS. En una respuesta poderosa a el uso de gases lacrimógenos en niños, ellos han señalado: “Los niños son especialmente vulnerables a los efectos fisiológicos de las sustancias químicas. El tamaño de un niño, y el número de respiraciones por minuto más frecuentes y la reacción al estrés cardiovascular limitado en comparación con los adultos aumenta el daño de químicos como el gas lacrimógeno “. La organización de 67,000 pediatras de cuidados primarios, subespecialistas médicos y especialistas pediátricos dedicados a la salud, la seguridad y el bienestar de bebés, niños, adolescentes y jóvenes adultos agregaron: “Los niños inmigrantes siguen siendo niños, y merecen nuestra compasión y asistencia. Continuaremos hablando en contra del trato inhumano y abogando por su seguridad “.

Los niños inmigrantes siguen siendo niños. En una nación civilizada, no debería ser necesario decir eso. Pero después de décadas de usar otras palabras para etiquetar a estos niños como algo menos que humano, se ha vuelto necesario decirlo. No son extraterrestres. No son ilegales. No son migrantes. No son saltadores de fronteras, capturadores, matones o criminales. Todavía son niños.

Así que no, señor presidente, las armas químicas que autorizó y toleró que se usaran en contra de esos niños no eran seguras. Cada vez que se usa gas lacrimógeno, existe el riesgo de lesiones permanentes o incluso la muerte. El primer uso documentado de gas lacrimógeno se remonta a 1914 en la Primera Guerra Mundial, cuando se empleó bromuro de xililo como un gas fácil de usar. Los efectos entonces fueron los mismos que son hoy. El gas funciona al irritar las membranas mucosas de los ojos, la nariz, la boca y los pulmones, y causa ardor, llanto, estornudos, tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor en los ojos, ceguera temporal, saliva excesiva e irritación de la piel. No hay nada seguro al respecto, y nunca lo habrá. Hay una razón, señor presidente, por la cual el uso de gas lacrimógeno ha sido prohibido en los Convenios de Armas Químicas.

De hecho, los Estados Unidos ratifico el Protocolo de Ginebra que prohibió el uso de armas químicas y biológicas el 22 de enero de 1975. En 1989 y 1990, los EE. UU. Y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo para finalizar ambos programas de armas químicas, incluidas las armas binarias. Señor presidente, si un programa de armas químicas es demasiado inhumano para usarlo en la guerra entre los ejércitos más fuertes del mundo, ¿por qué es aceptable usarlo en mujeres y niños en la frontera?

“Estos niños están descalzos. En pañales. Ahogándose en gas lacrimógeno “, dijo el gobernador electo de California, Gavin Newsome. Estas “mujeres y niños que abandonaron sus vidas en busca de paz y asilo – se encontraron con violencia y temor. Esa no es mi América “.

—

George Cassidy Payne es un escritor independiente, activista de justicia social, consejero de violencia doméstica y profesor adjunto de filosofía en SUNY.