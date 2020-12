Numbers Show Why Jordan Health Needed to be COVID-19 Test Site

Patti Singer

pattisinger@minorityreporter.net

(Versión en español disponible.)

Health Center marked the six-month anniversary of its respiratory clinic by announcing numbers that highlight why it was so important to provide COVID-19 testing and care for people with breathing issues.

More than 2,200 tests that have been conducted at the clinic. The rate of positive tests among Black patients is 6.10%. The rate among whites is 5.38% and the rate among Latinos is 3.25%.

Data from Monroe County show that people of color and people who live in poverty have borne a higher burden of the disease, and those individuals make up many of Jordan’s patients. As of Oct. 21, the age-adjusted rate of cases among Blacks was about three times that of whites. It also was higher than the age-adjusted rate for Latinos.

The positive rate of tests for Monroe County was at 3.5% on Nov. 7, according to data from the office of Gov. Andrew Cuomo.

“… (T)he test results from our respiratory clinic paint a stark picture of the disproportionate way this virus impacts impoverished communities,” said Janice Harbin, CEO of the Jordan Health Center.

The Jordan Health Respiratory Clinic is part of the Anthony L. Jordan Health Center, 82 Holland St., and is open to all from 1 to 8 p.m. Appointments are scheduled on the COVID-19 hotline, (585) 423-5848.

The clinic opened in April, just weeks after the pandemic hit Rochester when Monroe County and the city of Rochester teamed with Jordan to help address the impacts of COVID-19 on the communities it serves. Jordan also partnered with Rochester Regional Health, UR Medicine and Common Ground Health. It took about two weeks for the site to open. It cares for patients with new or existing respiratory symptoms requiring in-person evaluation, as well as to administer COVID-19 testing.

“When we thought we needed to set up an access point here at Jordan for the patients we serve … we were thinking this was going to be for a few months,” said Dr. Laurie Donohue, medical director for the health center. “It’s clear as we see a surge once again of this virus that we’re in this for the long haul.”

Because of COVID-19 restrictions when the respiratory center opened, Jordan was not able to hold a ribbon-cutting ceremony. A ceremony was held Nov. 7, with dignitaries wearing masks and trying to stay appropriately spaced from one another.

“When we made the call to Jordan Health, Dr. Harbin did not miss a beat,” said Candice Lucas, chief community engagement officer for Monroe County. “… Jordan Health has been at the front lines of providing the care our community needs. It’s not just COVID testing but all the evaluating and making sure people have the best care they can possibly get.”

COVID-19 cases have risen daily over the past week in Monroe County.

“Even small gatherings of family and friends at restaurants or bars or even at private homes have resulted in outbreaks when masks are not worn and social distancing is not properly implemented,” Donohue said. “As Thanksgiving approaches, we urge everyone to consider the well-being of our community and remember the necessary health protocols when making plans for the holiday.”

Los números muestran por qué el centro de salud Jordan necesitaba ser el lugar de prueba de COVID-19

El centro de salud Jordan marcó el aniversario de seis meses de su clínica respiratoria anunciando números que resaltan por qué era tan importante proporcionar pruebas de COVID-19 y atención a las personas con problemas respiratorios.

Más de 2,200 pruebas que se han realizado en la clínica. La tasa de pruebas positivas entre los pacientes de raza negra es del 6.10%. La tasa entre los de raza blanca es del 5.38% y la tasa entre los latinos es del 3.25%.

Los datos del condado de Monroe muestran que las personas de color y las que viven en la pobreza han tenido una mayor carga de la enfermedad, y esas personas constituyen muchos de los pacientes del centro de salud Jordan. Hasta el 21 de octubre, la tasa de casos ajustada por edad entre los de raza negra era cerca de tres veces la de los de raza blanca. También era más alta que la tasa ajustada por edad de los latinos.

El índice de pruebas positivas en el condado de Monroe fue del 3.5% el 7 de noviembre, según datos de la oficina del gobernador Andrew Cuomo.

“… (E)l resultado de las pruebas de nuestra clínica respiratoria pintan un cuadro desproporcionado de la forma en que este virus impacta en las comunidades empobrecidas”, dijo Janice Harbin, CEO del Centro de Salud Jordan.

La Clínica Respiratoria es parte del Centro de Salud Anthony L. Jordan, en la calle Holland número 82, y está abierta a todos de 1 a 8 p.m. Las citas se programan en la línea directa de COVID-19, (585) 423-5848.

La clínica abrió en abril, sólo semanas después de que la pandemia golpeara Rochester cuando el condado de Monroe y la ciudad de Rochester se unieron al centro de salud Jordan para ayudar a abordar los impactos de COVID-19 en las comunidades a las que sirve. El centro de salud Jordan también se asoció con Rochester Regional Health, UR Medicine y Common Ground Health. El sitio tardó unas dos semanas en abrirse. Se atiende a pacientes con síntomas respiratorios nuevos o ya existentes que requieren una evaluación en persona, así como para administrar las pruebas de COVID-19.

“Cuando pensamos que necesitábamos establecer un punto de acceso aquí en el centro de salud para los pacientes que atendemos… pensamos que esto iba a ser por unos meses”, dijo la Dra. Laurie Donohue, directora médica del centro de salud. “Está claro que si vemos un aumento de este virus una vez más, estaremos en esto a largo plazo”.

Debido a las restricciones de COVID-19 cuando se abrió el centro respiratorio, el centro de salud Jordan no pudo celebrar una ceremonia de corte de cinta. El 7 de noviembre se celebró una ceremonia en la que los dignatarios llevaban máscaras y trataban de mantenerse adecuadamente separados unos de otros.

“Cuando llamamos al centro de salud Jordan, el Dr. Harbin no titubió”, dijo Candice Lucas, jefa de compromiso con la comunidad del condado de Monroe. “… el centro de salud Jordan Health ha estado en la primera línea para proveer el cuidado que nuestra comunidad necesita. No es sólo la prueba de COVID, sino toda la evaluación y asegurarse de que la gente tenga la mejor atención posible”.

Los casos de COVID-19 han aumentado diariamente durante la última semana en el condado de Monroe.

“Incluso pequeñas reuniones de familiares y amigos en restaurantes o bares o incluso en casas particulares han dado lugar a brotes cuando no se usan máscaras y el distanciamiento social no se aplica adecuadamente”, dijo Donohue. “A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, instamos a todos a considerar el bienestar de nuestra comunidad y recordar los protocolos de salud necesarios al hacer planes para las vacaciones”.