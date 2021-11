Oficiales de Biden toman partido en política de Guatemala, dicen críticos

Si bien el gobierno de Estados Unidos ha canalizado 310 millones de dólares a Centroamerica, los funcionarios y expertos están divididos sobre si este dinero — fondeado a través de los impuestos de los estadounidenses — se ha desviado para impulsar una “revolución de izquierda” o si se usa para promover reformas muy necesarias en sistemas legales locales corruptos.

El Departamento de Estado de la Unión Americana ha dicho que los fondos están destinados a promover la democracia y la seguridad fronteriza.

La administración del presidente estadounidense Joseph R. Biden Jr. utiliza su programa de ayuda exterior y una “agenda de izquierda” para subsidiar la “inestabilidad y la miseria económica” en Guatemala, dijeron el analista guatemalteco Luis Figueroa y el empresario estadounidense expatriado Steve Hecht.

Ambos citan un foro anticorrupción celebrado el mes pasado en Washington, D.C. En él participaron los exfuncionarios guatemaltecos Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval. Los funcionarios del Departamento de Estado elogiaron a Sandoval por haber procesado casos de corrupción. Pero, tanto Aldana como Sandoval han sido acusados por la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras.

Ninguno de los exfuncionarios ha sido procesado en Guatemala, pues ambos extendieron su estadía en Estados Unidos. Y este país no ha hecho un esfuerzo por detenerlos o entregarlos a funcionarios guatemaltecos para que sean enjuiciados.

En respuesta a la acusación de Porras contra Aldana y Sandoval, el Departamento de Estado estadounidense negó una visa a Porras, quien no ha sido acusada de ningún delito ni en Guatemala ni en Estados Unidos. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses la han elogiado. La Embajada de Estados Unidos la felicitó y el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas le agradecieron por haber extraditado a criminales a Estados Unidos.

Sin embargo, el secretario de Estado Antony Binken dijo más tarde que merecía formar parte de la lista de “actores corruptos”. Porras “obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con investigaciones criminales”, dijo Blinken en un comunicado.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021