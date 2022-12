Pornoparodias The Big Bang Theory XXX (2022)

Continuamos explorando a final la moda de estas pornoparodias que nos invade. Hoy por hoy con alguna cosa que le va que ni trazado al genero las sitcoms. Sera porque estas suelen suceder en 2 o tres interiores, lo cual es facil sobre divertir y no ha transpirado no necesita sobre efectos especiales ni ninguna cosa mismamente. Bueno, los efectos especiales los ponen aqui Ashlynn Br ke, Kristina Rose y no ha transpirado el resto sobre felatrices… Para trincarse a unos supuestos nerds. Porque si The Big Bang Theory goza de parodia porno, con un grupo sobre frikis fans de el WoW, Star Wars y los tebeos sobre Flash follando con estas pornstars la parodia anade un roce sobre ciencia ficcion a su comedia.

Como protagonista tenemos a Leonard, aca interpretado con harto correccion por Joey Brass. La cinta no pierde el tiempo asi­ como comenzamos con un sueno de el tipo, que se folla a Brianna Blair, disfrazada de Princesa Leia. Una decorado que sienta el precedente de el resto de la peli no demasiado largas y no ha transpirado entretenidas, no obstante nunca especialmente duras, Con El Fin De no asustar a las fans sobre la grupo que nunca sean consumidores habituales de porno.

El asunto de la peli da la impresion sacado de un episodio los cuatro nerds desean persuadir a Penny sobre acompanarles a la Comicon. Sobre hecho, en el DVD habia la eleccion Con El Fin De ver el episodio con sexo. Ciertos chistes deben gracejo asi­ como al completo, pero nunca creo que sea de tanto. Merece bastante mas la pena ver a la guapisima Ashlynn Br ke montarse un trio con Kristina Rose y no ha transpirado Haley James a donde las tres chicas se lo pasan fenomenal y no ha transpirado, como colofon para cualquier el episodio, acostarse finalmente con Leonard.

El nexo debil del film seri­a Rocco Reed, de el cual francamente empiezo a quedar un poquito harto. ?Aparece en el 90% de las parodias porno! Asi­ como En Caso De Que bien el prototipo permite un buen Superman, nunca es un buen Sheldon demasiado mazado asi­ como una cosa bajito para el folio, tampoco logra clavar el tono de voz y las manierismos. Eso si unido con el otro friki asexual sobre la serie, el indio K thrappali, se corre un trio con Beverly Hills, que les regala unas mamadas energicas que dejarian sin humedad al Sheldon de realidad. ?Glups!

El film se total con el entranable Wolowitz, el astro mas salido sobre la serie camelandose a la chavala (Charley Chase) desplazandolo hacia el pelo protagonizando la escena con mas entusiasmo de la grupo, con muchas actitud acrobatica (ese piledriver que tan bien queda en la camara). La opcion mi?s conveniente es que el pelucon que lleva aca es bastante similar al cabello del astro en la serie. ?Llevara Asimismo peluca?

Asi­ como como remate, el esperadisimo polvo entre Leonard y Penny, resulto con profesionalidad con los 2 y no ha transpirado con la Ashlynn excesivamente simpatica que transmite buen rollo al espectador con sus ganas desplazandolo hacia el pelo alegria.

Al beneficio de muchas queja igual que el casting sobre Sheldon o las dichosos tatuajes que Jami?s llevarian los personajes, hay una cosa que nunca logro quitarme de la inteligencia ?por que diantres han escogido a Ashlynn como Penny? ?La chica que hace de Leia se parece muchisimo mas de cara a la actriz sobre la gama original! Asi­ como K thrappalino podri­a ser no sea indio… podri­a ser es mas blanco que el usurero gilipollas sobre Crepusculo. Misterios desprovisto solventar.

Tenemos chistes en Adobe Photoshop, Star Trek asi­ como jeevansathi El senor de los anillos, o sea que da la impresion un episodio normal en la grupo, o en mi vida, casi. Las chicos se curran la formula para contentar a las mujeres “di lo que quieren ser todo oidos = sexo”. ?Ojala externamente tan comodo! A ellos les funciona, lo que nunca impide que al final vayan a la Comicon, un ambito sobre nabos como todo salon, disfrazados de Spock, Super Mario, Gandalf y no ha transpirado… otro astro que nunca desvelare (a ver si lo acertais).

Por lo otros, sexo correcto, ameno por ocasiones, con la A. Br ke que da la impresion se lo pasa muy bien asi­ como cualquier chiste bueno. Quiza le falte contundencia no Existen ni un separado anal, pero se ve con agudeza asi­ como es lo superior que ha hecho su realizador, Lee Roy Myers, un verdadero apasionado de las pornoparodias que ha rodado titulo despues de titulo. En caso de que sois fans, os gustara (o igual os da disgusto) ver a Sheldon follando desplazandolo hacia el pelo a los personajes sobre Leonard y Penny.