Pre-candidato presidencial en Brasil admite ser gay en un momento clave

PORTO ALEGRE, Brasil — El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite (Partido de la Social Democracia de Brasil-PSDB) reveló la noche del primero de julio, en el programa de televisión “Conversa com Bial” de la Red Globo, que es homosexual. Leite es el primer gobernador en Brasil en anunciar abiertamente su homosexualidad, gesto de gran repercusión política en un momento en que se comienzan a debatir las candidaturas a la presidencia de la república el próximo año.

“Soy gay, soy gay y soy un gobernador gay. No soy un gay gobernador, tanto como Obama en los Estados Unidos no fue un negro presidente. Fue un presidente negro. Y tengo orgullo de eso”, dijo Leite, de 36 años.

En Globo TV, Eduardo Leite dice que es gay, un “gobernador gay”, no un “gay gobernador”.

Leite pretende postularse como precandidato a la presidencia de la república por el PSDB. Dice que el presidente actual, Jair Bolsonaro (independiente), ha ha hecho comentarios homofóbicos. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en octubre de 2022.

“Estamos en un momento en Brasil donde necesitamos, más que nunca, integridad. Recibí un llamado de mis compañeros de partido, principalmente por el protagonismo que ha ido adquiriendo nuestro gobierno, y pongo mi nombre a su disposición para ayudar a construir una alternativa para Brasil. Cuando me presento al país, considero justo que me conozcan por completo. Nunca he escondido mi orientación sexual”, dijo.

El gaucho, que nació en la ciudad de Pelotas, dijo que hablar del tema evita comentarios maliciosos e inferencias sobre él. Según el político, el gesto de aceptar abiertamente su homosexualidad puede, en cierto modo, contribuir a que otras personas se sientan más tranquilas al revelar quiénes son a amigos y familiares.

Zenger preguntó si el anuncio sobre su orientación sexual en la red nacional fue una estrategia de marketing, y Leite destacó que no existe ningún cálculo desde el punto de vista político-electoral porque los efectos de un pronunciamiento de esta naturaleza son impredecibles.

“He recibido numerosos mensajes de cariño y respeto, y esto me conmovió mucho, pero no pretendo ni pretendía hacerme de beneficios en el sentido electoral. Simplemente sentí que necesitaba presentarme plenamente, decir quién soy”, dijo. El Palácio Piratini, sede del gobierno de Río Grande do Sul, muestra sus colores en homenaje al Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. (Cortesía Palácio Piratini-RS)

Durante la entrevista, Leite afirmó que está seguro de que su orientación sexual no interferirá con su carrera política dentro del PSDB. “Mucha gente a mi alrededor ya lo sabía, ya que nunca traté de negarlo u ocultarlo, así que no veo cómo esto podría llevar a algún cambio en la forma en que me tratan”, dijo.

Al día siguiente de la entrevista del gobernador Leite, el presidente Jair Bolsonaro dijo a sus simpatizantes afuera del Palácio da Alvorada, en Brasilia, que el político está buscando una ”tarjeta de visita” para las próximas elecciones y que está ”creyéndose lo máximo al haberse asumido homosexual”.

En respuesta, Leite dijo que la postura del presidente Bolsonaro era prejuiciosa e intolerante.

“El presidente ya ha hecho comentarios homofóbicos en otras ocasiones, no solo dirigidos a mí sino también a otras personas. En cuanto a mi gobierno y la forma de gobernar, la opinión prejuiciada del presidente no me afecta en absoluto. Las personas pueden ser lo que quieran: gays, lesbianas, trans, sin que esto afecte su capacidad para trabajar”, dijo Leite, quien gobierna Río Grande do Sul desde enero de 2019.

Zenger intentó rescatar la opinión del presidente Jair Bolsonaro, quien estuvo en Porto Alegre el pasado 10 de julio, en un paseo de motos que reunió a miles de personas. Ellos no usaban cubrebocas y no seguían las medidas sanitarias adoptadas en el Estado de Río Grande do Sul, pese a que en Brasil más de 530 personas ya han muerto de COVID-19.

Sin embargo, el presidente, rodeado de guardias de seguridad, no cedió la palabra a la prensa. Motociclistas se aglomeran en paseo por Porto Alegre en apoyo al presidente Bolsonaro. (Luciano Nagel/Zenger)

Después de su anuncio, Leite recibió numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales, principalmente de políticos, tanto del gobierno como de la base opositora.

Registro aqui meu apoio e respeito ao governador @EduardoLeite_. Grande abraço, meu caro. — José Serra (@joseserra_) July 2, 2021

“Registro aquí mi apoyo y respeto al gobernador @EduardoLeite. Gran abrazo, mi amigo”, dijo José Serra, senador en São Paulo, en Twitter.

Tenho muitas divergências com o governador do RS, Eduardo Leite, atualmente presidenciável pelo PSDB. Mas temos que admirar sua postura e a importância política dele ter se assumido gay. Em especial sendo de um partido de centro-direita, ele vai enfrentar muito preconceito. — Luciana Boiteux (@luboiteux) July 2, 2021

“Tengo muchas discrepancias con el gobernador de RS, Eduardo Leite, actualmente candidato a la presidencia por PSDB. Pero tenemos que admirar su postura y la importancia política que tiene el que se haya asumido gay. En especial siendo de un partido de centro-derecha, él enfrentará muchos prejuicios”, escribió en Twitter Luciana Boiteux, profesora de derecho penal y criminología asociada al Partido Socialismo y Libertad.

“En el Brasil del odio y de la intolerancia, asumir la orientación sexual es un gesto de coraje. Mi abrazo al gobernador @EduardoLeite, con quien mantengo una relación de respeto hace años, aunque nuestras posiciones políticas nos distancian. ¡Que seamos libres para ser quien queramos ser!”, tuiteó Manuela Davila, una periodista asociada con el Partido Comunista que fue diputada federal por Río Grande do Sul de 2007 a 2015, diputada de 2015 a 2019, y candidata a vicepresidente de la República en 2018.

Célio Golin, de 59 años y fundador de la ONG Nuances, un grupo a favor de la libre expresión sexual, evaluó como positivo el hecho de que el gobernador de Río Grande do Sul revelara a todo Brasil que es homosexual. “Creo que fue una jugada política, pero estoy de acuerdo en que fue [un movimiento] simbólicamente muy importante para la agenda LGBT, aunque no considero a Eduardo Leite un militante. Es un hombre liberal, y desde que fue alcalde de la ciudad de Pelotas [2013–2017], ha apoyado las agendas LGBT ”, dijo Golin.

Celso dice que el tema de la sexualidad de una persona va mucho más allá del hecho de que el Leite se haya declarado homosexual. “Todavía es muy controvertido en Brasil discutir este tema sobre la homosexualidad. Leite representa un esquema idealizado de la sexualidad, ya que es un hombre gay, blanco, de clase media, bonito, y se relaciona dentro de su universo. Él no va a representar a los gays pobres, de la periferia, que tienen un comportamiento diferente, digo, más marginal, que nosotros, como activistas, defendemos”. Célio Golin, el fundador de la ONG Nuances, grupo a favor de la libre expresión sexual. (Cortesía: Célio Golin)

El gobernador Leite ha estado comprometido con las políticas públicas en favor de la comunidad LGBTQ+, desde que fue concejal y alcalde en la ciudad de Pelotas.

“Soy un defensor de la igualdad, el respeto entre diferentes personas, el respeto no solo por la diversidad de orientación sexual, sino también de género, raza, cultura y religión”, dijo.

En el primer semestre de 2021, Brasil contabilizó 80 personas transexuales asesinadas, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra). En 2020, 175 personas transgénero fueron asesinadas en el país. La cifra representa un aumento del 29 por ciento frente a las 124 muertes registradas en 2019.

Uno de los casos más recientes de transfobia ocurrió el 24 de junio en Recife, en el estado de Pernambuco. Roberto da Silva, una mujer trans de 32 años, sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo a manos de un adolescente.

Da Silva falleció el 9 de julio en el Hospital da Restauração. La víctima tuvo insuficiencia respiratoria y renal. Antes de morir, da Silva sufrió la amputación de ambos brazos, debido a la gravedad de las lesiones. El adolescente de 17 años fue aprehendido en el acto y enviado a la Fundación de Servicios Socioeducativos (Funase) en Recife, donde se encuentra a la espera de ser sentenciado.

