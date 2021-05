Primary Day is June 22; Are You Registered to Vote?

Staff reports

Primary election day is June 22, which may seem far away.

But for people who have moved, or have not registered to vote, deadlines are coming up to make sure you are eligible to cast a ballot.

In the city, primaries are being held for mayor, City Council and Rochester City School District Board of Education. The list of candidates and races is online at the Board of Elections website at https://www.monroecounty.gov/elections

To make sure you can cast a ballot, keep these registration and absentee ballot application dates in mind:

new registrant deadline – May 28

change of address deadline – June 2

absentee application postmark deadline – June 15. Absentee applications will not automatically be mailed this year as was done in 2020 during the height of the pandemic. Voters who want to vote via absentee ballot must request an application. The temporary illness selection on an absentee application can be used by any voter if they have COVID concerns and wish to vote in this manner. Go to https://www.monroecounty.gov/elections-absentee

absentee ballot return postmark deadline – June 22.

Voters can check their registration status at https://www.monroecounty.gov/etc/voter/

Early voting runs June 12 – 20. Locations and times are posted at https://www.monroecounty.gov/elections-earlyvoting.

Letters were mailed to all eligible voters that include important information as well as current polling sites. If any changes occur to a polling site, a subsequent letter will be mailed with new information.

El día de las primarias es el 22 de junio; ¿está usted registrado para votar?

El día de las elecciones primarias es el 22 de junio, que puede parecer lejano.

Pero para las personas que se han mudado, o que no se han registrado para votar, los plazos se acercan para asegurarse de que usted es elegible para emitir un voto.

En la ciudad, las primarias se celebran para la alcaldía, el consejo municipal y el consejo de educación del distrito escolar de Rochester. La lista de candidatos y carreras está en línea en el sitio web de la Junta de Elecciones en https://www.monroecounty.gov/elections.

Para asegurarse de que puede emitir un voto, tenga en cuenta estas fechas de registro y de solicitud del voto en ausencia:

Fecha límite para nuevos inscritos – 28 de mayo

Fecha límite para el cambio de dirección: 2 de junio

Fecha límite para el envío de solicitudes de ausentes: 15 de junio. Las solicitudes de voto en ausencia no se enviarán automáticamente este año como se hizo en 2020 durante el apogeo de la pandemia. Los votantes que quieran votar en ausencia deben pedir una solicitud. La selección de enfermedad temporal en la solicitud de ausente puede ser utilizada por cualquier votante si tiene preocupaciones de COVID y desea votar de esta manera. Ir a https://www.monroecounty.gov/elections-absentee

Fecha límite para la devolución del voto en ausencia: 22 de junio.

Los votantes pueden comprobar su estado de registro en https://www.monroecounty.gov/etc/voter/ .

La votación anticipada es del 12 al 20 de junio. Los lugares y los horarios están publicados en https://www.monroecounty.gov/elections-earlyvoting.

Se enviaron cartas a todos los votantes elegibles que incluyen información importante, así como los sitios de votación actuales. Si se produce algún cambio en un centro de votación, se enviará una carta posterior con la nueva información.