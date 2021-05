Protestas en Colombia dejan un saldo de 24 muertos y 914 heridos

En Colombia, el presidente Iván Duque ya enfrentaba uno de sus peores momentos de popularidad antes de proponer una reforma tributaria. Las manifestaciones en contra de esta medida se vieron envueltas en violencia y, después de dos docenas de muertos en protestas, el descontento y la represión policial continúan empeorando.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía de Colombia cayó un 6,8 % en 2020 a raíz de los confinamientos y cierres de la actividad productiva ocasionados por la pandemia.

En este contexto, el gobierno de Iván Duque, a quien un amplio sector de la población considera como un protegido del expresidente Álvaro Uribe (2002–2010), impulsó diversos cambios que, de llevarse adelante, habrían golpeado a la clase media colombiana, según manifestantes.

“El mecanismo, a mi juicio, fue equivocado porque era una reforma regresiva típica de un gobierno conservador, como el de Duque, y de un ministro superconservador como [Alberto] Carrasquilla”, dijo Felipe Botero, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Arizona y máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. “Era una reforma que le cobraba a la clase media el gasto de la pandemia y dejaba intactos a los sectores más ricos de la población”. Carrasquilla renunció a su cargo como ministro de Hacienda el lunes.

“Ahora que ya se avecinan las elecciones presidenciales, se puede también asumir que estas movilizaciones populares son el preámbulo de la campaña presidencial que desembocará en agosto del próximo año con un nuevo presidente”, dijo Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política, quien considera que hay que ver todo lo que está sucediendo en función del poder político.

“Duque desarrolló una metodología inadecuada. El ministro y sus asesores crearon un texto y prácticamente lo impusieron de manera autoritaria y sin ningún tipo de consenso”, complementó Torrijos.

#Colombia: We are deeply alarmed at developments in Cali overnight, where police opened fire on demonstrators, and a number of people were killed & injured.

States have a responsibility to protect #HumanRights and facilitate peaceful assembly.

https://t.co/urHl2qNzsg pic.twitter.com/ymn2DaP4RT

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 4, 2021