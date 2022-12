?Que ocurre En Caso De Que tengo (bi)curiosidad por tener sexo con hombres? He aqui ciertos consejos

Despues de anos de preguntarme si alguna ocasii?n podria tener sexo con otro hombre, decidi enrollarme con un tio en mi primer ano de universidad. Pense que lo cual sobre la “bicuriosidad” claramente no era una etapa, porque llevaba varios anos de vida pensando en eso. La sola forma de saber con resguardo si era efectivamente gay o bi era probando las aguas. Desplazandolo hacia el pelo si tendri­as ganas de estudiar, ciertos expertos nos proporcionan consejos para eso.

Yo bien que lo hice. Por desgracia, me emborrache tanto para tener el precio sobre enrollarme con otro adulto que acabe vomitando a mitad de el acercamiento. Despues de la experiencia, no podria hablar de si soy gay o bi. En general, la experiencia fue desprovisto mas, como alguno con alcohol, independientemente de el genero. La cuestion podri­a ser me equivoque al intentar amarrar con un chico. Tenia expectativas sobre lo que debia percibir, seguia luchando contra la homofobia interiorizada desplazandolo hacia el pelo no me daba cuenta sobre que la sexualidad es demasiado mas gran. Creo que por eso me senti aun mas confundido despues de partir con un menudo. Aun de este modo, me alegro de efectuarse explorado desplazandolo hacia el pelo de que me llevara a asentir mi sexualidad, no obstante lo cual me llevo otros cinco anos. Sin embargo, hubo cosas que podria haber hecho de prepararme superior de investigar sexualmente con otros varones. Cosas que aprendi anos de vida luego. Actualmente, con la asistencia sobre 2 expertos en sexualidad, hablaremos sobre lo que me hubiese gustado conocer desplazandolo hacia el pelo haber hecho anteriormente (y luego) sobre enrollarme con mi primer chico.

1. Empieza por el porno.

Nunca es indispensable que te lances de inteligencia al sexo con penetracion con un hombre. El porno resulta una manera estupenda de estudiar tus deseos sobre maneras sencillo desplazandolo hacia el pelo privada. “Como punto sobre partida para utilizar las fantasias sexuales, muchos usuarios recurren a la pornografia porque ofrece una maneras “segura” sobre estudiar, especialmente si tienes un poco sobre panico sobre proceder o nunca sabes como hacerlo”, dice el Dr. Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey. Con el fin de los hombres bicuriosos en concreto, Lehmiller senala que Tenemos demasiadas peliculas porno con temas asi. “Ese es posiblemente el punto de partida mas comodo de realizarse una idea sobre lo que te agrada y lo que no”, dice.

2. Explora las apps.

“Las aplicaciones desplazandolo hacia el pelo los chats de las que hacen uso el sexting y no ha transpirado son excelentes clases friendly pagina de contactos de estudiar como te sientes al relacionarte sexualmente con los miembros masculinos primeramente de lanzarte a la aventura asi­ como planificar tu primera cita”, dice Jor-El Caraballo, un experto de la vitalidad mental que trabaja principalmente con usuarios LGBTQ+. Te da la oportunidad sobre relacionarte sexualmente con otros hombres falto hacer nada en la vida real. (Grindr y Scruff son dos buenas aplicaciones Con El Fin De emprender).

3. Un trio.

En caso de que despues sobre ver alguna cosa de porno bi/gay asi­ como de hablar con algunos tios en aplicaciones/salas de chat, estas pensando “muy bien, creo que podria probar en esto”, podria acontecer la ocasion sobre ponderar efectuar un trio con la femina desplazandolo hacia el pelo otro varon. En la investigacion de Lehmiller en las fantasias sexuales, ha visto que muchos chicos bicuriosos reportan fantasias sobre trios de genero mixto. “Creo que el atractivo sobre este decorado podri­a ser da la impresion menos intimidante que enrollarse con otro hombre”, dice. “A bastantes chicos bicuriosos les preocupa lo que implica Con El Fin De su sexualidad En Caso De Que experimentan con otro chico, mismamente que poder estudiar eso con la chica presente podria realizarlo menor intimidante”.

4. Vence tu verguenza.

Explorar la bi-curiosidad nunca seri­a solo irse asi­ como realizarlo con otro chico. “seri­a importante que los hombres entiendan que vivimos en la cultura homofobica asi­ como sexofobica que ayuda a moldear lo que vemos como probable Con El Fin De nosotros mismos y nuestros deseos”, dice Jor-El. Lo cual quiere decir que primero tenemos que explorar que pieza sobre nuestra reticencia puede atribuirse a las actitudes culturales desplazandolo hacia el pelo que pieza seri­a solamente incumbencia nuestra. “Ponerle apelativo a esa homofobia asi­ como bifobia social es un transito importante”, dice.

5. Educate.

Una de las principales formas sobre reducir la verguenza interiorizada asi­ como sobre entender conveniente que tu sexualidad nunca es binaria ni estatica (es hablar de, que nunca continuamente eres exclusivamente gay o heterosexual) es educarte acerca de la sexualidad. Por desgracia, la ensenanza sexual permite bastantes cosas que desear en al completo el universo. En punto sobre dialogar como llegamos a formar nuestra identidad sexual, algunas clases de ensenanza sexual De ningun modo van mas alla sobre las condones, o ensenan un plan de abstinencia.

6. Gestiona los instantes complicados.

Cuando llegue a la universidad, decidi que iba a inspeccionar por fin mis atracciones por el identico sexo que me habian estado atormentando a lo largo de los ultimos anos de vida. Falto entrar en bastantes pormenores, sali de ese primer avenencia sintiendome aun mas inseguro sobre mi identidad sexual. Pensaba que iba a tener un genial instante. Besaria sus labios e inmediatamente me daria cuenta de que “Woah. soy gay. Jami?s me he significado asi cuando he estado con hembras”. O me quedaba Naturalmente que nunca me gustaban los miembros masculinos. Ninguna de las 2 cosas sucedio. De hecho, luego de la practica llegue a la conclusion sobre que era heterosexual, y me costo otros cinco anos sobre relaciones con hombres de asentir el hecho de que soy bisexual.

7. Haz terapia.

Como invariablemente, es eficaz estudiar esto en el espacio seguro de la terapia. “Con un terapeuta que afirme su exigencia de LGBTQ+, puedes hablar sobre los enfoque sobre tu sexualidad que te parezcan desalentadores o aterradores de tratarlos por tu cuenta”, dice Joe-El. “Este lugar te dara la proteccion de un espacio confidencial y no ha transpirado carente juicios sobre precio en el que puedes adoptar tus propias decisiones en lo que funciona preferible para ti carente presiones externas”. Personalmente, acudir a un terapeuta fue lo que mas me ayudo al momento sobre investigar asi­ como finalmente aceptar mis atracciones por el tiempo sexo. Al final sobre mi tercera sesion, inicie a llamarme bisexual.

8. Sigues estando hetero.

Hay la idea sobre que si besas a un adulto una ocasion, debes acontecer gay o bisexual. Lo cual hace que la exploracion sea especialmente aterradora y aparentemente “vinculante”. Temes que si experimentas asi­ como no te agrada, las personas asuma erroneamente que estas en el armario. Temes que los rumores en torno a tu sexualidad te persigan el resto de tu vida, sin embargo esta es la verdad en la experimentacion: En Caso De Que luego de enrollarte con un pequeno llegas a la conclusion de que eres heterosexual, por lo tanto eres tan heterosexual como un prototipo que Jami?s ha experimentado. Un evento sexual no define toda tu identidad. Y no ha transpirado punto. En caso de que te ocurre lo opuesto, entonces bienvenido al club amigo, tu mundo ha pasado a ser bastante mas divertido.