Расчлененка Cheun, , отзывы, актеры

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Вообще, все что делает этот мод должно было изначально быть в игре. Если вспомнить 1 и 2 часть, то фишкой игры всегда была нереально жестокая смерть. Разрубание пополам, разлетание на куски, расплавление, сжигание. Вопрос – а можно сделать так чтобы персонажи падали при попадании в ногу и не могли встать, но без расчленения, а при попадании в руку теряли оружие и убегали, тоже без расчленения? Все подростки втихаря поигрывали в этот шедевр в жанре action-adventure.

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