RASE Commission Report: No More Excuses, It’s Time for Action

Racism is embedded in Monroe County, existing across sectors and “persisting because of policies that do not work for the benefit of Black, Indigenous and People of Color,” according to the report of the Commission on Racial and Structural Equity (RASE).

“This declaration may shock some people, but it affirms what many others have been saying: the entire County of Monroe has a racial problem, one that is not contained within its largest municipality, Rochester. And it is a problem that must be fixed,” said authors of “No Time for Excuses; It’s Time for Action.”

Racism isn’t so much legally enforced as it is customarily encoded, according to the report. The title was deliberate.

“We can’t fall into finding excuses for why something cannot be done,” former mayor and RASE commission co-chair William Johnson said March 18 when the report was released. “Now the burden is on all of us to change our ways, to make things better, to end these disparities, to end the inequities that have been baked into our system for generations.”

Addressing the inequities would require systemic solutions in broad areas:

create and invest in sustainable economic opportunities in Black and Latino communities that promote and maintain self-sufficiency, entrepreneurship and career advancement;

implement and use incentives for programs and practices that increase diversity and cultural competence of employees, vendors and contractors;

stop doing things that drain resources from Black and Latino communities;

embed services in trusted agencies throughout the community; and

ensure accountability for equity in all services, programs and delivery models.

Each recommendation has several suggestions for achieving the goal.

The RASE Commission was created by Mayor Lovely Warren and Monroe County Executive Adam Bello on June 18, 2020, after the in-custody death in Minneapolis of George Floyd and before Rochester learned of the in-custody death of Daniel Prude.

The commission was led by Johnson, Arline Santiago and Muhammed Shafiq and had three tasks:

take an inventory and make an assessment of laws and policies that promote or are intended to eliminate institutional and structural biases, racism and inequities;

recommend ways to make laws and policies more effective or phase them out; and

recommend new laws or policies to address gaps.

The work involved more than 200 people in the county who served as commissioners and members of nine working groups.

The 284-page “… It’s Time for Action” (rocrase.com/report) is daunting at first glance, and there is a fear that its size and scope could intimidate readers into thinking the problem is too big and too entrenched for any chance of change.

Details on the recommendations form the bulk of 284-page report to be released March 18 after more than six months of work by dozens of people with input from hundreds of residents in the city and towns and villages of Monroe County.

The report is not intended to be read cover to cover in one sitting. Johnson suggested starting at the back, reading the reports of the working groups that formed the bases for the recommendations, and then finding the sections of particular interest and studying the suggestions and coming up with ideas and strategies. He also pointed to pages 67-68, where implementation strategies are laid out.

He likened community participation to erecting a building. A few people start the process by designing what it will look like, but many more are needed to turn those plans into reality.

“All the people who genuinely care about the racial inequities, the structural inequities that exist in this community are now presented an opportunity to come in and help design a different system,” Johnson said.

Johnson said Warren and Bello have been briefed twice on the report, and the expectation is that they will instruct leadership in their departments to identify areas that can be addressed right away.

Not everything will cost money. Shafiq said areas such as cultural competency will not require significant resources but rather a change in mindset.

The report goes beyond policing and mental health and addiction services. “This is like diagnosing the whole body,” Shafiq said. “Where the disease is. Where the problem is.”

Working groups also were set up for business development, education, criminal justice, health care, housing, human and social services and job creation.

The report stated it does not address every problem stemming from racist practices. But if “long-overdue recommendations” are adopted, it will “transform the racial pendulum” in the city and county from injustice and inequity to “to a system which guarantees that there are no barriers to entry into any of these systems, and each of them will incorporate standards and practices that insure equity, inclusion and diversity.”

Priorities in each topic were developed, but many themes cut across topics. The relationships are important because “if the issues are addressed separately, resources may be spread too thin, and meaningful progress may be dissipated and ineffective,” the report stated. “Eliminating racism and structural inequities will require powerfully effective systemic strategies. The discussion of cross-cutting themes is a means of identifying the strength of these issues and the most effective way of addressing them.”

Santiago said the ongoing work involves identifying how new policies and practices will be developed and implemented and who will make sure they get done.

While the report did include information about economic disparity, it was not a proxy for poverty. The authors wanted to make sure “… It’s Time for Action” did not end up like other documents that pointed out problems, proposed solutions and ended up dusty on a shelf.

Johnson said that when he accepted Warren’s request to be a chairperson for the commission, he told her he’d be an agitator and not let the finished product just go.

Informe de la Comisión de Equidad Racial y Estructural: No más excusas, es hora de actuar

El racismo está arraigado en el condado de Monroe, existe en todos los sectores y “persiste debido a las políticas que no funcionan en beneficio de los negros, los indígenas y las personas de color”, según el informe de la Comisión de Equidad Racial y Estructural (Racial and Structural Equity, RASE por sus siglas en inglés).

“Esta declaración puede chocar a algunas personas, pero afirma lo que muchos otros han estado diciendo: todo el condado de Monroe tiene un problema racial, uno que no está contenido en su municipio más grande, Rochester. Y es un problema que debe solucionarse”, dicen los autores de “No Time for Excuses; It’s Time for Action” (“No hay tiempo para excusas; es tiempo de acción”).

Según el informe, el racismo no se impone legalmente, sino que se codifica habitualmente. El título era deliberado.

“No podemos caer en la búsqueda de excusas de por qué no se puede hacer algo”, dijo el 18 de marzo el ex alcalde y copresidente de la Comisión de Equidad Racial y Estructural cuando se publicó el informe. “Ahora la carga recae en todos nosotros para cambiar nuestras formas, para mejorar las cosas, para acabar con estas disparidades, para acabar con las desigualdades que se han ido horneando en nuestro sistema durante generaciones”.

Para acabar con las desigualdades se necesitan soluciones sistémicas en amplios ámbitos:

crear e invertir en oportunidades económicas sostenibles en las comunidades negras y latinas que promuevan y mantengan la autosuficiencia, el espíritu empresarial y la promoción profesional;

implementar y utilizar incentivos para programas y prácticas que aumenten la diversidad y la competencia cultural de los empleados, proveedores y contratistas;

dejar de hacer cosas que drenen recursos de las comunidades negras y latinas

integrar los servicios en agencias de confianza en toda la comunidad; y

garantizar la responsabilidad de la equidad en todos los servicios, programas y modelos de prestación.

Cada recomendación tiene varias sugerencias para lograr el objetivo.

La Comisión de Equidad Racial y Estructural fue creada por la alcaldesa Lovely Warren y el ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, el 18 de junio de 2020, después de la muerte de George Floyd en custodia en Minneapolis y antes de que Rochester conociera la muerte en custodia de Daniel Prude.

La comisión estaba dirigida por Johnson, Arline Santiago y Muhammed Shafiq y tenía tres tareas:

hacer un inventario y una evaluación de las leyes y políticas que promueven o pretenden eliminar los prejuicios institucionales y estructurales, el racismo y las desigualdades

recomendar formas de hacer más efectivas las leyes y políticas o de eliminarlas gradualmente; y

recomendar nuevas leyes o políticas para subsanar las deficiencias.

En el trabajo participaron más de 200 personas del condado que actuaron como comisionados y miembros de nueve grupos de trabajo.

El informe de 284 páginas “… Es hora de actuar” (rocrase.com/report) es desalentador a primera vista, y se teme que su tamaño y alcance puedan intimidar a los lectores y hacerles pensar que el problema es demasiado grande y está demasiado arraigado para cualquier posibilidad de cambio.

Los detalles de las recomendaciones constituyen el grueso del informe de 284 páginas que se publicará a partir del 18 de marzo tras más de seis meses de trabajo de decenas de personas con aportaciones de cientos de residentes de la ciudad y de los pueblos y aldeas del condado de Monroe.

El informe no está pensado para ser leído de principio a fin en una sola sesión. Johnson sugirió empezar por la parte de atrás, leer los informes de los grupos de trabajo en los que se basan las recomendaciones y, a continuación, buscar las secciones de especial interés para estudiar las sugerencias y proponer ideas y estrategias. También señaló las páginas 67-68, donde se exponen las estrategias de aplicación.

Comparó la participación comunitaria con la construcción de un edificio. Unas pocas personas comienzan el proceso diseñando el aspecto que tendrá, pero se necesitan muchas más para convertir esos planes en realidad.

“Todas las personas que realmente se preocupan por las desigualdades raciales, las desigualdades estructurales que existen en esta comunidad, tienen ahora la oportunidad de entrar y ayudar a diseñar un sistema diferente”, dijo Johnson.

Johnson dijo que Warren y Bello han sido informados en dos ocasiones sobre el informe, y la expectativa es que instruyan a los líderes de sus departamentos para identificar las áreas que pueden ser abordadas de inmediato.

No todo costará dinero. Shafiq dijo que áreas como la competencia cultural no requerirán recursos significativos, sino más bien un cambio de mentalidad.

El informe va más allá de la actuación policial y de los servicios de salud mental y adicciones. “Esto es como diagnosticar todo el cuerpo”, dijo Shafiq. “Dónde está la enfermedad. Dónde está el problema”.

También se crearon grupos de trabajo para el desarrollo empresarial, la educación, la justicia penal, la atención sanitaria, la vivienda, los servicios humanos y sociales y la creación de empleo.

El informe afirma que no aborda todos los problemas derivados de las prácticas racistas. Pero si se adoptan las “recomendaciones largamente esperadas”, se “transformará el péndulo racial” en la ciudad y el condado, pasando de la injusticia y la desigualdad “a un sistema que garantice que no haya barreras de entrada en ninguno de estos sistemas, y que cada uno de ellos incorpore normas y prácticas que aseguren la equidad, la inclusión y la diversidad”.

Se desarrollaron prioridades en cada tema, pero muchos temas son transversales. Las relaciones son importantes porque “si los temas se abordan por separado, los recursos pueden repartirse demasiado, y los progresos significativos pueden disiparse y ser ineficaces”, afirma el informe. “Eliminar el racismo y las desigualdades estructurales requerirá estrategias sistémicas poderosamente eficaces”. El debate de los temas transversales es un medio para identificar la fuerza de estas cuestiones y la forma más eficaz de abordarlas.”

Santiago dijo que el trabajo en curso consiste en identificar cómo se desarrollarán y aplicarán las nuevas políticas y prácticas y quién se asegurará de que se lleven a cabo.

Aunque el informe incluía información sobre la disparidad económica, no era un indicador de la pobreza. Los autores querían asegurarse de que “… Es hora de actuar” no acabara como otros documentos que señalaban problemas, proponían soluciones y acababan empolvados en una estantería.

Johnson dijo que cuando aceptó la petición de Warren de ser presidente de la comisión, le dijo que sería un agitador y que no dejaría que el producto terminado se quedara en el tintero.