RASE Commission Wants to Hear About Experiences with Social Service Agencies

Sta ff reports

(Versión en español abajo.)

The Commission on Racial and Structural Equity will host a listening sessions from 6 to 7:30 p.m. Oct. 14.

The Human and Social Services working group of RASE invites people to share their experiences with agencies that provide financial assistance, nutrition assistance such as SNAP, Medicaid, child protective services or foster care.

RASE is working to identify policies, laws, and practices that promote institutional and structural racism. Commission members will recommend actions to the city and Monroe County. The listening session gives people the opportunity to influence local laws and policies.

Commissioners want to know which policies and practices work well and which need to be changed.

“Local governments spend hundreds of millions of dollars every year on human and social services,” RASE Commissioner Mitch Gruber said in a news release. “Our working group is eager to examine these programs to ensure they meet the needs of our community, and do so in a racially equitable manner. That requires us to hear from individuals who have lived experience with human and social services.”

Commissioners Karen Elam, director of the Levine Center to End Hate at the Jewish Federation of Greater Rochester; Mitch Gruber, City Councilman and chief program officer of Foodlink; and Bruce Popper, retired vice president of 1199 SEIU United Healthcare Workers East, will lead the session, which will be held via Zoom.

People wishing to speak can sign up at www.rocrase.com/events. Spanish language and ASL services will be provided. The event will also livestream on the RASE Facebook page at www.facebook.com/ROCRASE.

La Comisión RASE quiere saber sobre sus experiencias con las agencias de servicios sociales

La Comisión de Equidad Racial y Estructural (RASE por sus siglas en inglés) será la anfitriona de una sesión para escuchar las experiencias de 6:00 a 7:30 p.m. el 14 de octubre.

El grupo de trabajo de servicios humanos y sociales de RASE invita al público a compartir sus experiencias con las agencias que proveen asistencia financiera, asistencia de nutrición como SNAP, Medicaid y/o servicios de protección infantil o cuidado de crianza.

RASE está trabajando para identificar políticas, leyes y prácticas que promueven el racismo institucional y estructural. Los miembros de la comisión recomendarán acciones a la ciudad y al condado de Monroe. La sesión le da a las personas la oportunidad de influir en las leyes y políticas locales.

Los comisionados quieren saber: ¿qué políticas y prácticas funcionan bien? y ¿cuáles necesitan ser cambiadas?

“Los gobiernos locales gastan cientos de millones de dólares cada año en servicios humanos y sociales”, dijo el Comisionado de RASE Mitch Gruber en un comunicado de prensa. “Nuestro grupo de trabajo está ansioso por examinar estos programas para asegurarse de que satisfacen las necesidades de nuestra comunidad, y quieren hacerlo de una manera racialmente equitativa. Eso requiere que escuchemos a los individuos que han vivido la experiencia de los servicios humanos y sociales”.

Los comisionados Karen Elam, directora del Centro Levine para Acabar con el Odio de la Federación Judía del Gran Rochester; Mitch Gruber, concejal de la ciudad y jefe de programas de Foodlink; y Bruce Popper, vicepresidente retirado de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, dirigirán la sesión, que se celebrará a través de Zoom.

Las personas que deseen hablar pueden inscribirse en www.rocrase.com/events. Se ofrecerán servicios en español y ASL. El evento también será transmitido en vivo en la página de Facebook de RASE en www.facebook.com/ROCRASE.