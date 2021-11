Raúl Castillo coprotagoniza serie futurista de Hulu llamada “Mother/Android”

By Cesar Arredondo

Raúl Castillo protagoniza “Mother/Android”, de Hulu, una serie de suspenso de ciencia ficción sobre un futuro distópico en el que los androides — robots de apariencia humana — se rebelan contra sus creadores maestros. “Mother/Android” se estrenará el 17 de diciembre.

Producida por Miramax, la serie fue dirigida y escrita por el cineasta en ciernes Mattson Tomlin, cuyos créditos como director incluyen los thrillers independientes “El proyeccionista” y “Solomon Gundy”. Tomlin recientemente escribió “Proyecto Power” de Netflix. También fue coguionista de “The Batman”, la próxima entrega de la franquicia “El caballero de la noche”, de DC Comics.

Chloë Grace Moretz (“Kick-Ass, un superhéroe sin poderes”) y Algee Smith (“Judas y el Mesías Negro”) coprotagonizan la serie.

En “Mother/Android”, Georgia (Moretz), una joven embarazada, y su novio Sam (Smith) se embarcan en un peligroso viaje para escapar de un país atrapado en una inesperada guerra contra la inteligencia artificial. La pareja debe ponerse a salvo antes de que ella dé a luz. Uno de los pocos hombres dispuestos a ayudar a los futuros padres es Arthur (Castillo), un personaje solitario con problemas psicológicos que resulta ser un genio de las computadoras. Arthur ha desarrollado un escudo de camuflaje capaz de protegerlo de los androides.

La participación de Castillo en “Mother/Android” coronará un ajetreado 2021. Nacido en Texas, el actor de 44 años ha formado parte de media docena de películas este año, incluidas “Fauces de la noche” y “El ejército de los muertos” de Netflix, y el thriller policial y de acción “Justicia implacable”, de MGM. También trabajó en la película independiente “Bendíceme, Última“, basada en la novela homóloga de Rudolfo Anaya.

Castillo fue nominado para el Film Independent Spirit Award, por su papel en la película de 2018 “We the Animals”. Tres años antes, ganó el premio Vision Award de la National Association for Multi-Ethnicity in Communications a la mejor actuación de comedia, por su papel en la serie de HBO “Buscando”. En esa ocasión, Castillo empató con el ganador del Óscar Don Cheadle por “House of Lies”. “Buscando” también le valió a Castillo dos nominaciones para los Premios Imagen.

Los créditos de Castillo en series también incluyen “Vida” del canal de cable Starz y “Ghost Tape” y “Seven Seconds” de Netflix.

Actor de teatro desde la secundaria, Castillo ha participado en una gran cantidad obras en los circuitos fuera de Broadway, como “A Lifetime Burning”. Sus créditos teatrales también incluyen “Jesus Hopped the ‘A’ Train”, “The Way West”, “Adoration of the Old Woman” y junto a Sandra Oh, “La muerte y la doncella“.

Andrew Golov, cuyos créditos incluyen “Justicia implacable”, es el productor ejecutivo de “Mother/Android”. Los productores de la serie incluyen a Matt Reeves y Bill Block, quienes han trabajado en películas populares de ciencia ficción y acción en diferentes capacidades. Reeves dirigió “El Planeta de los Simios: la guerra” y “Cloverfield: monstruo” y también es productor del próximo estreno “The Batman”. Block, quien forma parte del equipo de Miramax, produjo “The Gentlemen” y fue productor ejecutivo de “Sector 9”.

