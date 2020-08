RCSD Explains Reopening Plans

Staff reports

(Versión en español abajo.)

The Rochester City School District is holding five virtual sessions to explain its reopening plan under COVID-19 precautions.

The sessions are required by Gov. Andrew Cuomo and must be completed by Aug. 21.

The sessions will focus on school health and safety measures and how learning will take place.

Here is the schedule:

Saturday, Aug. 15, 1-2:30 p.m.

Tuesday, Aug. 18, 10-11:30 a.m.

Wednesday, Aug. 19, 5-6:30 p.m.

Thursday, Aug. 20, 6-7:30 p.m.

Friday, Aug. 21, 3-4:30 p.m.

District leadership will explain the plans and answer questions. To submit a question, send email to reopening@rcsdk12.org.

To view the Aug. 15 session, go to www.rcsdk12.org/reopeningsession1.

The sessions will be streamed on the district’s Facebook and YouTube pages.

The governor also required that districts prominently post information about their remote learning plans and their testing plans

Here are the links for RCSD:

https://www.rcsdk12.org/Page/54334 (Pre-K – 6 Remote Learning)

https://www.rcsdk12.org/Page/54335 (7 – 12 Remote Learning)

https://www.rcsdk12.org/Page/54294 (Contact tracing and Reporting)

El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester explica los planes de reapertura

El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester está llevando a cabo cinco sesiones virtuales para explicar su plan de reapertura bajo las precauciones de COVID-19.

Las sesiones son requeridas por el Gobernador Andrew Cuomo y deben ser completadas para el 21 de agosto.

Las sesiones se centrarán en las medidas de salud y seguridad de la escuela y en cómo se llevará a cabo el aprendizaje.

Aquí está el programa:

Sábado, 15 de agosto, 1-2:30 p.m.

Martes, 18 de agosto, 10-11:30 a.m.

Miércoles, 19 de agosto, 5-6:30 p.m.

Jueves, 20 de agosto, 6-7:30 p.m.

Viernes, 21 de agosto, 3-4:30 p.m.

Los líderes del distrito explicarán los planes y responderán a las preguntas. Para enviar una pregunta, envíe un correo electrónico a reopening@rcsdk12.org.

Para ver la sesión del 15 de agosto, vaya a www.rcsdk12.org/reopeningsession1.

Las sesiones serán transmitidas en las páginas de Facebook y YouTube del distrito.

El gobernador también requiere que los distritos publiquen información sobre sus planes de aprendizaje a distancia y sus planes de pruebas.

Aquí están los enlaces para RCSD:

https://www.rcsdk12.org/Page/54334 (Pre-K – 6 Aprendizaje a distancia)

https://www.rcsdk12.org/Page/54335 (7 – 12 Aprendizaje a distancia)

https://www.rcsdk12.org/Page/54294 (Rastreo de contactos y presentación de informes)