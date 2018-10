RCSD Partnering with URMC to Help Children with Asthma

By Yolanda Clark –

The Rochester City School District (RCSD) is partnering with Dr. Jill Halterman and the University of Rochester Medical Center (URMC) in a study that aims to help children with asthma.

The $3.6 million-dollar study launched by URMC, will allow children with asthma to receive specialized treatment using a combination of telemedicine visits and school-based treatment.

Children ages 4 – 12 with moderate to severe asthma will be linked to specialist asthma providers in the community for three appointments: an evaluation and two follow-ups. The appointments will be set up using telemedicine to virtually link the child at school to the specialist provider.

After a child is assessed and a treatment plan is established, school nurses will administer the child’s daily preventive asthma medication.

“This partnership with the URMC has span nearly 20 years. Dr. Halterman and her team have worked with hundreds of our nurses throughout our elementary and secondary schools in Rochester, “noted RCSD Superintendent Barbara Deane-Williams. “We look forward to working with Dr. Halterman and her team on this exciting chapter in our long-standing partnership to help more of our children succeed.”

Andrew MacGowan, Project Administrator with the Office of Early Childhood at the RCSD says the project was made possible because of tens of millions of dollars in grant money secured by Halterman. “(Halterman) have served thousands of students with chronic and severe asthma. Dr. Halterman’s team have forged real bonds with the families of children.”

Jill Halterman, M.D., M.P.H., is a physician and scientist and professor of Pediatrics at the University of Rochester School of Medicine and Dentistry. She also serves as Chief of the Division of General Pediatrics at the URMC. According to the URMC website her research has helped guide the delivery of asthma care in Rochester.

____________________________________________________

RCSD se asocia con URMC para ayudar a niños con asma

Por Yolanda Clark –

El distrito escolar de la ciudad de Rochester (por sus siglas en inglés, RCSD) se ha asociado con la Dra. Jill Halterman y el Centro Médico de la Universidad de Rochester (por sus siglas en inglés, URMC) en un estudio que tiene como objetivo ayudar a los niños con asma.

El estudio de $3.6 millones de dólares lanzado por URMC, permitirá que los niños con asma reciban tratamiento especializado mediante una combinación de visitas de telemedicina y tratamiento en la escuela.

Los niños de 4 a 12 años con asma moderada a grave se vincularán con proveedores especializados del asma en la comunidad y tendrán tres citas médicas: una evaluación y dos de seguimiento. Las citas se establecerán utilizando la telemedicina para vincular virtualmente al niño desde la escuela con un proveedor especialista.

Después de que se evalúa a un niño y se establece un plan de tratamiento, las enfermeras de la escuela administrarán a diario la medicina preventiva contra el asma del niño.

“Esta asociación con URMC tiene una duración de casi 20 años. La Dra. Halterman y su equipo han trabajado con cientos de nuestras enfermeras en todas nuestras escuelas primarias y secundarias en Rochester “, señaló la Superintendente de RCSD, Barbara Deane-Williams. “Esperamos con interés trabajar con la Dra. Halterman y su equipo en este emocionante capítulo de nuestra asociación de mucho tiempo para ayudar a más niños a tener éxito”.

Andrew MacGowan, Administrador del proyecto de la oficina de la primera infancia del distrito escolar de Rochester (RCSD) dice que el proyecto fue posible gracias a decenas de millones de dólares de subvención asegurado por Halterman. “(Halterman) han servido a miles de estudiantes con asma crónica y grave. El equipo del Dr. Halterman ha forjado vínculos reales con las familias de los niños “.

Jill Halterman, M.D., M.P.H., es médico, científica y profesora de Pediatría de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Ella también se desempeña como jefe de la división de pediatría general en el URMC. De acuerdo con el sitio web de URMC, su investigación ha ayudado a guiar la entrega del cuidado del asma en Rochester.