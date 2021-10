Rocsi Diaz se une a ‘Alter Ego’ de Fox TV

Por Julio Martínez

La ganadora del premio Daytime Emmy, Rocsi Diaz, conducirá “Alter ego” de Fox TV. “Alter ego” es el primer programa de competencia de canto en el que los participantes estarán ocultos bajo un avatar. Grimes, Nick Lachey y Will.I.Am fungirán como jueces.

En “Alter ego”, los cantantes pueden convertirse en las estrellas que siempre quisieron ser, pero a lo largo del camino nunca actuarán como ellos mismos. Más bien, personificarán al avatar de sus sueños, se reinventarán y transformarán como nunca.

“Hay personas reales detrás de los alter egos”, dijo Diaz en conferencia de prensa junto a sus colegas del programa. “La experiencia de [ver] a los participantes liberarse por primera vez y ser ellos mismos será tan asombrosa que creo que todos en casa realmente van a sentir lo que sentimos mientras grabamos”.

Diaz, quien también ha sido DJ en radio, describió la experiencia de producción como “alucinante”.

“Es realmente conmovedor y sorprendente poder vivir tu realidad a través de este alter ego”.

La modelo y personalidad de radio y televisión es mejor conocida como una de las conductoras del programa “106 & Park” de BET y ex corresponsal de “Entertainment Tonight”.

Diaz comenzó a su carrera como conductora de la estación de radio urbana 97.9 The Beat en Dallas, y más tarde se convirtió en DJ de Hot 97.7, en Boston y Power 92 WPWX-FM, en Chicago. Amplió sus horizontes mediáticos al unirse al programa de CBS “Entertainment Tonight”, que le valió un Daytime Emmy como parte del elenco.

A través de sus muchos años en los medios, la conductora se ha convertido en una autoridad en moda, deportes y estilo de vida. Cantar, dice, nunca estuvo en sus planes.

“Solo puedo cantar en la regadera”, dijo. “No quieres oírme cantar”.

Pero es una experta en música, gracias a su carrera en radio y televisión, que le “dio las bases para ser conductora”, dijo. “Y haber sido conductora de un programa como ‘106 & Park’ durante siete años y medio, definitivamente me convirtió en una artista musical por añadidura”.

Diaz reconoce que “lamentablemente Dios no me dio las cuerdas vocales” para cantar. “De otra manera, definitivamente mi representante y manager habría sido Will.I.Am”.

