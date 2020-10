Se expanden los servicios y los programas dirigidos a la comunidad latina en el estado de Nueva York

Por Marisol Galarza-Ruiz

(English version bellow.)

La Liga de Acción Iberoamericana (IBERO Action League) anunció el 1ro de octubre de 2020, en un comunicado de prensa, la incorporación de manera oficial del Centro Cívico ubicado en la región capital.

El Centro Cívico es una organización sin fines de lucro que desde 1986 provee servicios y programas a la comunidad latina en los condados de Albany, Schenectady, Montgomery, Fulton y otros condados cercanos.

El Centro Cívico tiene programas enfocados en las áreas de educación y prevención de VIH, centros bilingües de cuidado infantil, programas para jóvenes después de la escuela con perspectiva cultural y programas de desarrollo para personas con discapacidades. El centro también administra la línea de información en español sobre SIDA y VIH del estado de Nueva York.

La directora del centro de cuidado infantil bilingüe Ernestina Di Cioccio, establecido en 1994, Luz Pereyra compartió información sobre algunos de los servicios que se brindan en las facilidades del Centro Cívico en Albany, NY. Pereyra nos explica cómo este centro ha ayudado a la comunidad latina, en especial a la comunidad dominicana en la región capital del estado Nueva York.

“A parte de los servicios bilingües de cuidado infantil, el centro ofrece servicios del consulado de República Dominicana para que personas pueden sacar sus cédulas dominicanas y emitir el voto en ausencia para las elecciones generales de la República Dominicana. Ya no tienen que ir hasta a la Ciudad de Nueva York para hacer estas gestiones. Pueden llamar al centro cívico para mas información al (518) 465-1145”, nos explica Pereyra. “En el pasado el centro también ha organizado festejos en colaboración con la administración de la ciudad de Albany durante el mes de la herencia hispana, pero este año hubo que cancelarlo todo por las regulaciones del COVID-19”.

Alberto Beltrán, director interino de operaciones del Centro Cívico en Amsterdam, compartió que esta fusión traerá buenas oportunidades a la comunidad. “Estoy muy emocionado con estos nuevos cambios. IBERO tiene mucha experiencia y ha hecho un gran trabajo en Rochester y en áreas circundantes”.

La población de latinos ha ido en aumento en esta región. “Es el momento preciso, ahora podemos expandir los programas que tenemos, como por ejemplo: el programa de ayuda a hogares, que ayuda a las personas a entender y navegar el sistema de salud. Por muchos años hemos ofrecido programas después de la escuela y ahora estamos colaborando con el alcalde de la ciudad y el superintendente de escuelas para apoyar a las familias hispanas y proveerles ayuda durante la transición a educación remota”, compartió Beltrán.

IBERO que lleva sirviendo la comunidad latina desde 1968 busca expandir sus servicios a los hispanos en la región capital. Julio Saenz, director de comunicaciones y desarrollo de IBERO nos comenta sobre esta fusión: “Nuestras comunidades son muy parecidas, enfrentan los mismos obstáculos y hay oportunidades. Algunos de los programas que queremos expandir en el área son la creación de una emisora de radio en español y el programa de desarrollo empresarial”.

El Centro Cívico y IBERO habían estado trabajando en colaboración por los últimos cuatro o cinco años antes de que realizara oficialmente la unión de ambas agencias gracias al auspicio de United Way con los fondos del programa Synergy Fund.

Expansion of services and programs serving the Latino community in New York State

The Ibero-American Action League (IBERO Action League) announced on October 1, 2020, in a press release, the official incorporation of the Centro Cívico located in the capital region.

The Centro Cívico is a non-profit organization that has been providing services and programs to the Latino community in Albany, Schenectady, Montgomery, Fulton and other nearby counties since 1986.

Centro Civico has programs focused on HIV education and prevention, bilingual child care centers, culturally sensitive after-school youth programs, and developmental programs for people with disabilities. The center also operates the New York State HIV and AIDS Hotline in Spanish.

Director of the Ernestina Di Cioccio bilingual child care center, established in 1994, Luz Pereyra shared information about some of the services provided at the Centro Cívico facility in Albany, NY. Pereyra explains how this center has helped the Latino community, especially the Dominican community in the capital region of New York State.

“In addition to the bilingual child care services, the center offers services from the Dominican Republic’s consulate so that people can get their Dominican ID cards and cast absentee ballots for the Dominican Republic’s general elections. They no longer have to go all the way to New York City to make these arrangements. You can call the Centro Cívico for more information at (518) 465-1145,” Pereyra explains. “In the past the center has also organized festivities in collaboration with the City of Albany’s administration during Hispanic Heritage Month, but this year everything had to be cancelled due to COVID-19 regulations.”

Alberto Beltran, interim senior director of operations for the Centro Cívico in Amsterdam, shared that this merger will bring good opportunities to the community. “I am very excited about these new changes. IBERO has a lot of experience and has done a great job in Rochester and surrounding areas.

The Latino population has been increasing in this region. “The time is right, now we can expand the programs that we have, such as: the program Health Homes, which helps people understand and navigate the health care system. For many years we have offered after-school programs and now we are collaborating with the city’s mayor and superintendent of schools to support Hispanic families and provide assistance during the transition to remote education,” shared Beltran.

IBERO, which has been serving the Latino community since 1968, seeks to expand its services to Hispanics in the capital region. Julio Saenz, IBERO’s chief communications and development officer, comments on this merger: “Our communities are very alike, they face similar challenges and there are opportunities. Some of the programs we want to expand in the area are the creation of a Spanish radio station and the entrepreneurship programs.

The Centro Cívico and IBERO had been working collaboratively for the past four or five years before the two agencies were officially merged through United Way funding from the Synergy Fund.