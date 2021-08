Selena Gomez critica a los creadores de ‘The Good Fight’ por burlarse de su trasplante de riñón 

WASHINGTON — La actriz y cantante Selena Gomez criticó a los creadores de “The Good Fight” por burlarse de su trasplante de riñón en la serie.

“No entiendo cómo escribir chistes sobre trasplantes de órganos se ha vuelto relevante en programas de televisión, pero al parecer lamentablemente ha sucedido. Espero que, cuando se presente una de estas bromas de mal gusto en las próximas mesas de escritores, alguien lo señale inmediatamente y no salga al aire”, dijo Gómez en Twitter el 4 de agosto.

I am not sure how writing jokes about organ transplants for television shows has become a thing but sadly it has apparently. I hope in the next writer’s room when one of these tasteless jokes are presented it’s called out immediately and doesn’t make it on air.

— Selena Gomez (@selenagomez) August 3, 2021