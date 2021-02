Seven City Residents Become Recruits at State Fire Academy

Staff reports

The Rochester Fire Department is sending seven recruits to the state fire academy.

Despite the pandemic and plans by the Rochester Fire Department to not run an academy in 2021, seven city residents nevertheless are headed to firefighter training with the goal of becoming sworn Rochester firefighters.

Matthew Alberts, Eduardo Fontan-Keating, Nelson Joaquin, Isaiah Hepburn, Rishad Ragland, Gregory Ransom and Ethan Smith were scheduled to begin training the week of Feb. 8 at the New York State Academy of Fire Science in Montour Falls.

The seven graduated from the Career Pathways to Public Safety Program. After graduating from high school, each was hired as a firefighter trainee in December 2019.

They completed 1,200 hours of training and obtained state emergency medical technician training.

The trainees helped Rochester firefighters with community education, such as school presentations, and performed clerical and other duties. They did not go on fire calls.

Being a trainee is the step before being a recruit, and trainees can earn appointment to the next academy class.

Because of COVID-19, RFD had suspended its academy. However, it arranged for the seven to become recruits at the state academy.

They are scheduled to finish at the state academy in May and return to Rochester for a month of additional preparation before they join the line.

Siete residentes de la ciudad se convierten en reclutas en la Academia Estatal de Bomberos

El Departamento de Bomberos de Rochester enviará a siete reclutas a la academia estatal de bomberos.

A pesar de la pandemia y de los planes del Departamento de Bomberos de Rochester de no realizar una academia en 2021, siete residentes de la ciudad se dirigen a la formación de bomberos con el objetivo de convertirse en bomberos juramentados de Rochester.

Matthew Alberts, Eduardo Fontan-Keating, Nelson Joaquin, Isaiah Hepburn, Rishad Ragland, Gregory Ransom y Ethan Smith estaban programados para comenzar el entrenamiento la semana del 8 de febrero en la Academia de Ciencias del Fuego del Estado de Nueva York en Montour Falls.

Los siete se graduaron del programa Career Pathways to Public Safety. Después de graduarse de la escuela secundaria, cada uno fue contratado como aprendiz de bombero en diciembre de 2019.

Completaron 1.200 horas de formación y obtuvieron la capacitación estatal de técnico de emergencias médicas.

Los aprendices ayudaron a los bomberos de Rochester con la educación de la comunidad, como las presentaciones en las escuelas, y realizaron tareas administrativas y de otro tipo. No acudieron a las llamadas de incendio.

Ser un aprendiz es el paso previo a ser un recluta, y los aprendices pueden ganarse el nombramiento para la siguiente clase de la academia.

A causa del COVID-19, el Departamento de bomberos de Rochester había suspendido su academia. Sin embargo, ha conseguido que los siete se conviertan en reclutas en la academia estatal.

Está previsto que terminen en la academia estatal en mayo y vuelvan a Rochester para recibir un mes de preparación adicional antes de incorporarse a la línea.