Sheila Carrasco vuelve del inframundo para su nuevo papel en ‘Ghosts’, de CBS 

Tras una feliz temporada de teatro virtual, la escritora y actriz Sheila Carrasco filma “Ghosts”, un piloto de comedia con Rose McIver y Utkarsh Ambudkar. Escrito por Joe Port y Joe Wiseman, “Ghosts” es un proyecto de Lionsgate Television, BBC Studios y CBS Studios.

“Ghosts” sigue a una joven pareja en apuros, Samantha (McIver) y Jay (Ambudkar). Sus sueños se vuelven realidad cuando heredan una hermosa casa de campo, solo para descubrir que está por derrumbarse. Además, la propiedad está habitada por muchos de los residentes anteriores que ya han fallecido.

“Rose y Utkarsh interpretan a una pareja energética y positiva a la que uno le desea bien. Yo interpreto a uno de los residentes fallecidos”, dijo Carrasco.

El programa se basa en una serie que actualmente es muy popular en la BBC en Inglaterra.

“Cuando leí por primera vez el guion, comencé a ver la serie británica y me enamoré de ella. Los fantasmas murieron en la propiedad en los últimos mil años. Tiene una vibra muy divertida, del tipo de ‘Bill y Ted’ se encuentran con ‘Beetlejuice’”.

Carrasco interpreta a Flower, una niña florista de la década de 1960. Flower murió en la propiedad a finales de aquella década mientras asistía a un festival de música. “Ella vagabundeaba por la propiedadcuando tropezó con ácido y fue atacada por un oso con el que trataba de entablar amistad”.

Además de Carrasco, Rebecca Wisocky, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Richie Moriarty y Román Zaragoza participan en la serie.

“Son actores de comedia tremendos, y son los otros fantasmas”, dijo Carrasco.

“Otro de los actores recurrentes de la serie es Román, quien es latino. Su madre es taiwanesa-americana. Su padre es una mezcla de mexicano-americano y nativo americano (del grupo Teema). Román interpreta a un nativo americano del siglo XVI, lo cual es realmente genial”, dijo la actriz.

El piloto de “Ghosts” recibió luz verde en febrero de 2020, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente se rodó en diciembre.

“Tenemos que rodar el resto de la temporada. Todavía tenemos que averiguar cuándo lo estaremos filmando, dónde, cuántos episodios habrá”, dijo Carrasco. “Estoy pensando que se estrenará en octubre, pero realmente estoy adivinando. Todo está por verse. De lo único que estoy segura es de mi disfraz. Todos los fantasmas llevan la ropa que usaban cuando murieron”.

Mientras Carrasco espera su turno frente a la cámara, está decidida a escribir una nueva obra de teatro.

“Sin embargo, no creo que esta sea un monólogo. De hecho, quiero escribir [algo para] un gran elenco latino, una especie de obra de teatro. No creo que tengamos suficientes obras. Quiero escribir la mía. Y, por supuesto, quiero escribir para televisión. Siempre me ha gustado escribir guiones y programas piloto de televisión. Quiero aprovechar todas las oportunidades que tengo. Creo que me voy a tomar un tiempo para pensar en algunas cosas. Pero lo encantador de este momento es que tengo opciones”.

Recientemente, Carrasco trabajó en su monólogo cómico, “Anyone But Me”, que ella escribió e interpretó. La obra fue filmada en vivo en el Pico Playhouse de Los Ángeles; fue dirigida por Margaux Susi y se presentó de forma virtual hasta el 25 de abril.

“La obra trata sobre ocho mujeres diferentes. Estas se basan en mujeres que he conocido y hay un poco de mí en cada uno de los personajes”, dijo Carrasco. “‘Anyone But Me’ es una exploración de todos mis diferentes alter egos y las inseguridades que he tenido en mi vida”.

Carrasco también tiene raíces indígenas, pero en Sudamérica. Ella es mitad Mapuche, el grupo indígena de Chile, pero nació en la zona sur de Chicago y es exalumna de la Universidad de Nueva York (NYU). Fue seleccionada para actuar como una de las “Just For Laughs New Faces of Comedy” de CBS (como intérprete y escritora principal). Se ha presentado en Groundlings, American Repertory Theatre, el Teatro de Arte de Moscú, Steppenwolf Garage y el Court Theatre de Chicago. Carrasco también es creadora de Más Mejor, el estudio de comedia prémium de Broadway Video para voces latinas.

En televisión, compartió la pantalla con Tim Robinson en “I Think You Should Leave”. También se presentó en “The Good Place”, “Jane the Virgin”, “Outmatched”, “La extraña pareja”, “Cuatro familias en una”, “Ama de casa americana” y “#VanLife”.

