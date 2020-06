Supreme Court Says California Officials Will not be Deemed Adjunct Federal Employees

Op-ed by Raoul Lowery Contreras

VICTORY — VICTORY IS OUR CRY, V-I-C-T-O-R-Y..!

So cheered the hundreds of parents and fellow students at Friday night football games during my high school years; football competed with my hunger for knowledge. Today, I watch football with adult dispassion weighing my strategic game thinking against coaches who weren’t even born when I played.

Unlike those high school days, my mind is far fuller with knowledge for two reasons: My brain matured; my knowledge increased to satisfy my hunger to know everything.

On serious matters of state, law, and social contract my brain is full of questions, answers, and political-social and economic thoughts that occasionally are stoked by events that, at least in my mind, bring back the cheer — Victory, Victory…

On Monday, June 15, the United States Supreme Court (SCOTUS) announced that it would not hear an appeal from the Trump Administration of a 9th Circuit Court of Appeal decision to deny the Trump Administration’s lawsuit challenging the State of California’s Sanctuary state law, SB54.

The law prohibits California resources and state personnel from being used as adjunct federal employees. The Trump administration insists that California state and local personnel must obey federal orders and requests to do its bidding.

In particular, the federal government insists that state personnel in the California prison and jail system must obey orders, random memorandums, and written requests from federal immigration offices and officers demanding prisons and jails turn over inmates these offices and officers want to detain, arrest and/or deport.

The facts are that if a federal immigration officer delivers a warrant signed by a federal judge demanding transfer or custody of an individual upon that person’s release, the state or local officer must comply with the judge’s order.

If, however, the piece of paper involved is not a judge signed order or warrant, California says it will not and does not honor the piece of paper for it is a piece of paper without any legal basis and violates the Fourth Amendment of the Constitution.

It says, “…no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”

Is the State of California and its personnel simply an adjunct of the federal government or not? That is the question. California says the Tenth Amendment to the Constitution answers in California’s favor. The Trump Administration says otherwise. The federal government lost in Sacramento’s federal district court and lost its appeal to the 9th Circuit.

Only two Supreme Court justices voted to hear the appeal, Justice Alito and Justice Thomas. Four justices must vote to hear an appeal.

The Trump Administration claims: “Aliens are present and may remain in the United States only as provided for under the auspices of federal immigration law; It…is the United States, not California, that ‘retains the right’ to set the conditions under which aliens in this country may be detained, released, and removed. As a result of SB 54, criminal aliens have evaded the detention and removal that Congress prescribed, and have instead returned to the civilian population, where they are disproportionately likely to commit additional crimes.”

California claims: “SB 54 regulates the use of the state’s own resources. It establishes the conditions under which state and local law enforcement agencies may deploy public funds and personnel to assist with federal immigration enforcement.”

California won. President Trump lost. Neither Trump Supreme Court appointee (Gorsuch or Kavanaugh) voted for Trump’s position. Interesting.

La Corte Suprema Dice que los Funcionarios de California no Serán Considerados Empleados Federales Adjuntos

Op-ed por Raoul Lowery Contreras

VICTORIA… VICTORIA ES NUESTRO GRITO, ¡V-I-C-T-O-R-I-A…!

Así animaron los cientos de padres y compañeros en los partidos de fútbol de los viernes por la noche durante mis años en la escuela secundaria; el fútbol compitió con mi hambre de conocimiento. Hoy en día, veo el fútbol con una pasividad adulta sopesando mi pensamiento de juego estratégico contra entrenadores que ni siquiera habían nacido cuando yo jugaba.

A diferencia de esos días de instituto, mi mente está mucho más llena de conocimiento por dos razones: Mi cerebro maduró; mi conocimiento aumentó para satisfacer mi hambre de saberlo todo.

En asuntos serios de estado, leyes y contratos sociales, mi cerebro está lleno de preguntas, respuestas y pensamientos políticos-sociales y económicos que ocasionalmente son avivados por eventos que, al menos en mi mente, traen de vuelta la alegría — Victoria, Victoria…

El lunes 15 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) anunció que no escucharía una apelación de la Administración Trump de una decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito para negar la demanda de la Administración Trump que impugna la ley del estado de California, SB54.

La ley prohíbe que los recursos de California y el personal del estado sean utilizados como empleados federales adjuntos. La administración Trump insiste en que el personal estatal y local de California debe obedecer las órdenes y solicitudes federales para cumplir con su cometido.

En particular, el gobierno federal insiste en que el personal estatal del sistema de prisiones y cárceles de California debe obedecer las órdenes, los memorandos aleatorios y las solicitudes escritas de las oficinas y funcionarios federales de inmigración que exigen que las prisiones y cárceles entreguen a los reclusos que estas oficinas y funcionarios quieren detener, arrestar y/o deportar.

Los hechos son que si un oficial federal de inmigración entrega una orden firmada por un juez federal exigiendo la transferencia o la custodia de un individuo al ser liberado, el oficial estatal o local debe cumplir con la orden del juez.

Sin embargo, si el pedazo de papel en cuestión no es una orden firmada por un juez o una orden judicial, California dice que no lo hará y no honra el pedazo de papel porque es un pedazo de papel sin ninguna base legal y viola la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Dice, “…ninguna orden será emitida, sino sobre una causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y particularmente describiendo el lugar a ser registrado, y las personas o cosas a ser incautadas.”

¿Es el Estado de California y su personal simplemente un adjunto del gobierno federal o no? Esa es la pregunta. California dice que la Décima Enmienda de la Constitución responde a favor de California. La Administración Trump dice lo contrario. El gobierno federal perdió en la corte federal de Sacramento y perdió su apelación en el 9º Circuito.

Sólo dos jueces de la Corte Suprema votaron para escuchar la apelación, el Juez Alito y el Juez Thomas. Cuatro jueces deben votar para escuchar una apelación.

La Administración Trump afirma: “Los extranjeros están presentes y pueden permanecer en los Estados Unidos sólo bajo los auspicios de la ley federal de inmigración; es Estados Unidos, no California, quien ‘retiene el derecho’ de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados. Como resultado del SB 54, los extranjeros delincuentes han evadido la detención y la expulsión que prescribió el Congreso y, en cambio, han regresado a la población civil, donde es desproporcionadamente probable que cometan más delitos”.

California reclama: “El SB 54 regula el uso de los recursos propios del estado. Establece las condiciones bajo las cuales las agencias estatales y locales pueden desplegar fondos públicos y personal para ayudar a la aplicación de la ley federal de inmigración.”

California ganó. El presidente Trump perdió. Ninguno de los designados por la Corte Suprema de Trump (Gorsuch o Kavanaugh) votó por la posición de Trump. Interesante.

Raoul Lowery Contreras is the host of THE CONTRERAS REPORT – AN HISPANIC VIEW OF THE USA and THE CONTRERAS REPORT – BUSINESS MEXICO, both podcasts available at: https://empoweringcontent.news/the-contreras-report/