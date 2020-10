The new Spider-Man, representing Latino culture in video games

By: Alberto Tabares-Galarza

(Spanish version below.)

One of the greatest struggles I had growing up as a young Latino was finding role models who I could look up to that represented me and my culture.

I struggled with finding representation in movies, video games and comics. Representation is an important aspect for me in any medium, it is how I ground and relate with the characters of fiction.

Growing up as a full-blooded Caribbean I sought out people who were like me to identify with, but it was hard since there was so little representation at that time, especially it came to the world of superheroes.

But in 2011 Miles Morales, a young Afro-Latino, was introduced to Marvel comics after a fight with the green goblin ends in the death of Peter Parker, the mantle of Spider-Man is passed to Miles. Ushering in a new era of diverse marvel Superheroes. As a young boy I was ecstatic to see my culture represented through my favorite superhero.

September 16th, 2020 was an exciting day not only for fan of Sony, but of Latinos as well. Sony dedicated a livestream to showing the exclusive games coming to their new console, the PlayStation 5.

Move aside Peter Parker, Miles Morales is an Afro-Latino superhero getting his own game on Sony’s newest console. He is taking up the mantle of Spider-man in Insomniac’s new Spider-Man Miles Morales game.

The trailer starts off with us watching an adolescent spiderman sneak into his home in Harlem, through a snow-covered fire escaped draped with Puerto Rican flags. Miles meets with one of his friends and they walk through a pop-up street fair adorned with Puerto Rican flags, live music, people dancing bachata, and a mural of an Afro-Latina woman.

This pop-up fair is in celebration of Mile’s mother Rio Morales’ campaign for city council. She does her best to bring the community together, moving from education into politics.

The team behind this game took a lot of time to research and represent Latino culture, this makes me extremely excited to see what they do with that aspect in the game.

Will they take the time to address the struggles of Latinos through the challenges Miles and his mother will face in the game? In the last game a big focus was the double-life of Peter Parker, between helping his community through his acts of heroism as Spider-Man, and helping his Aunt with the homeless shelter as Peter Parker. I wonder if we will get to see the same duality with Miles, maybe with him helping his mother with campaigning and assisting his community, while working to keep peace in the Harlem neighborhood as Spiderman.

I am thrilled to see that Latinos are getting more representation in video games and comics, I am glad to know that young Latino children will have more role models to look up to and learn from.

El nuevo Spiderman, representando la cultura latina en los videojuegos

Una de las mayores dificultades que tuve al crecer como joven latino fue poder encontrar un modelo a seguir que pudiera admirar y que me representaran a mí y a mi cultura.

Me esforcé por encontrar representación en películas, videojuegos y cómics. La representación es un aspecto importante para mí en cualquier medio, es la forma en que me relaciono con los personajes de ficción.

Al crecer como un caribeño de pura cepa busqué personajes que se parecieran a mí y con quienes me pudiera identificar, pero fue difícil ya que había muy poca representación en ese momento, sobre todo en el mundo de los superhéroes.

Pero en 2011 Miles Morales, un joven afro-latino, fue introducido en los cómics de Marvel. Aparece después de que Peter Parker muriera a raíz de una pelea con el duende verde, entonces el manto de Spiderman pasa a Miles. Se abre una nueva era de diversos superhéroes de Marvel. De joven me emocionaba ver mi cultura representada a través de mi superhéroe favorito.

El 16 de septiembre de 2020 fue un día excitante no sólo para los fanáticos de Sony, sino también para los latinos. Sony dedicó un programa en directo para mostrar los juegos exclusivos que vienen en su nueva consola, la PlayStation 5.

Poniendo a un lado a Peter Parker, Miles Morales es un superhéroe afro-latino que obtuvo su propio juego en la nueva consola de Sony. Él tomó el manto de Spiderman en el nuevo juego de Insomniac Spiderman Miles Morales.

El tráiler comienza mostrándonos a un adolescente Spiderman o al Hombre Araña (como se le conoce en algunos países latinoamericanos) que se escapa de su casa en Harlem, a través de una escalera de incendios que está cubierta de nieve y de banderas puertorriqueñas. Miles se reúne con uno de sus amigos y caminan por una feria adornada con banderas puertorriqueñas, música en vivo, gente bailando bachata y un mural de una mujer afro-latina.

Esta feria celebra la campaña electoral de la madre de Mile, Río Morales, para el concejo municipal. Ella hace todo lo posible por unir a la comunidad, pasando de la educación a la política.

El equipo detrás de este juego tomó mucho tiempo para investigar y representar la cultura latina, me intriga ver lo que harán con ese aspecto en el juego.

¿Se tomarán el tiempo para abordar las luchas de los latinos a través de los desafíos que Miles y su madre enfrentarán en el juego? En el último juego un gran enfoque fue la doble vida de Peter Parker, que pasaba entre ayudar a su comunidad a través de sus actos de heroísmo como Spiderman, y ayudar a su tía con el refugio para indigentes como Peter Parker. Me pregunto si llegaremos a ver la misma dualidad con Miles, tal vez con él ayudando a su madre en la campaña política y apoyando a su comunidad, mientras trabaja para mantener la paz en el barrio de Harlem como Spiderman.

Me emociona ver que los latinos están teniendo más representación en los videojuegos y en los cómics, me alegra saber que los jóvenes latinos tendrán más modelos positivos a los que admirar y de los que aprender.