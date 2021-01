Unity Needs to be Constructed Around Knowledge that Shatters Taught Myths

By: Henry Padrón-Morales

History is replete with superstars. Some are the product of academics, and others of memory and the stories that are passed down from generation to generation. The canon is expanding with literature that presents scholarship unraveling the long-held assumption that victory belongs to the conqueror.

These histories dig deep and unbury and reveal courageous individuals who will serve as inspiration and pique the curiosity of students throughout their academic careers. Educators can counterbalance the one-sided perspective that has in many instances deemed the material unpatriotic or a counter narrative.

I can rattle off the names of individuals who history has determined persona-non-grata due to their resistance to cruelty, imperialism, and invasion.

Join me in meeting some of the superstars who have gone unheralded in textbooks and curriculum. You will read a short piece then attempt to identify the person from a choice.

A. Born in Léogâne Haiti in 1474 this superstar resisted the brutal assault that wreaked havoc on everything held sacred and loved. The turning point was being invited to a “Peace Treaty” where approximately 80 Caciques attended only to be massacred. This superstar became such a defender of human rights that upon capture was sent to the gallows, at the age of 29, in 1503 as an example for all to see and fear. The memory is celebrated throughout the Caribbean and the world.

B. This superstar born in Salvador Brazil, lived from 1930 -2020, was referred to as the Iyabrixā among the populace. Credited with establishing LLê Aiyê a cultural organization which to this day pays tribute to spirituality and protection through Candomblé is a testament to the struggle against the invader’s imposition of religious belief and action.

C. This warrior who was multilingual, a brilliant negotiator and combatant against the colonizing Portuguese in Angola Africa in the 16th century, is regarded as one of the most adept leaders in Angolan history. Statues, scholarship, and museums today celebrate this person’s contribution to African society.

D. Documented historical events oftentimes overlook the role of unseen pioneers. Such is the case with this superstar. Music in Cuba in 1928 underwent a significant transformation due to this person’s innovative musical instincts. Big bands were a growing worldwide phenomenon. Cuban influences were bringing gifted musicians, composers, and a legacy which lives on today.

E. In the histories of “First Nations’” sovereignty this superstar is unparalleled. Known for a vestment worn during confrontations, this leader astounded the Jesuit missionaries who were attempting to establish missions in the western plains region in the 1840’s. This leader’s negotiation skills and strength on the battlefield shocked the missionaries and their preconceived ideas about the first peoples on this continent.

Match the superstar with the letters from A-E? They are: Kwilqs “Red Shirt”, Irene Herrera Laferté, Cacica Anacaona, Queen Nzinga Mbande, Iyabrixā Maé Hilda

An essential component in launching a greater appreciation towards the need for unity among our people is to highlight the significant effect of individuals who are absent from the history that we have not been taught. I do not recall ever having learned about any of the superstars hereby presented. Who are your role models? Did you learn about them in school or as a self-guided learner?

The historical contribution of women is acknowledged often through the Eurocentric lens that purposefully omits these highlighted icons. Why? Delve into “ourstory” to find out more and expand your knowledge about each of these superstars.

And YES, they are all women! We have to counterbalance education as we know it in order to nourish the passion that motivates our need for agency to know that we have more in common than has been taught. Our unity needs to be constructed around knowledge that shatters taught myths!

I encourage you to learn more about these powerful women!

(Here are the ABCDE answers in order. Cacica Anacaona, Iyabrixā Maé Hilda, Queen Nzinga

Mbande, Irene Herrera Laferté, Kwilqs “Red Shirt”)

Henry Ignacio Padrón-Morales is co-owner of Hipocampo Children’s Books, LLC. He is a retired kindergarten early childhood bilingual/dual language teacher of the Rochester City School District. Henry participates in a broad range of activist, artistic, and intellectual pursuits. He is a published author whose work is archived in the Hunter College-Center for Puerto Rican Studies. He taught at Writers and Books and the SUNY Geneseo/Brockport Education programs for decades. He has written, collaborated, and been published in poetry anthologies, academic subject matter focusing in early childhood education, and linguistic research.

La unidad debe construirse alrededor del conocimiento que rompe con los mitos enseñados

La historia está repleta de superestrellas. Algunas son producto de los estudios académicos, y otras de la memoria y las historias que se transmiten de generación en generación. El canon se está expandiendo con la literatura que presenta la sabiduría desentrañando la largamente sostenida suposición de que la victoria pertenece al conquistador.

Estas historias excavan profundamente y desentierran y revelan individuos valientes que servirán de inspiración y despertarán la curiosidad de los estudiantes a lo largo de sus carreras académicas.

Los educadores pueden contrarrestar la perspectiva unilateral que en muchos casos ha considerado el material antipatriótico o una contra narrativa. Puedo pronunciar los nombres de los individuos que la historia ha determinado que no son patriotas debido a su resistencia a la crueldad, el imperialismo y la invasión.

Acompáñeme a conocer a algunas de las superestrellas que no han sido anunciadas ni en los libros de texto y ni en los programas de estudio. Leerán un breve artículo y luego intentarán identificar a la persona de una elección.

A. Nacida en Léogâne Haití en 1474, esta superestrella resistió el brutal asalto que causó estragos en todo lo que se consideraba sagrado y amado. El punto de inflexión fue ser invitada a un “Tratado de Paz” donde aproximadamente 80 Caciques asistieron sólo para ser masacrados. Esta superestrella se convirtió en tal defensora de los derechos humanos que al ser capturada fue enviada a la horca, a la edad de 29 años, en 1503 como un ejemplo para que todos la vieran y temieran. Su memoria se celebra en todo el Caribe y el mundo.

B. Esta superestrella nacida en Salvador, Brasil, vivió desde 1930-2020, fue conocida como Iyabrixā entre la población. Se le atribuye el establecimiento de LLê Aiyê, una organización cultural que hasta el día de hoy rinde homenaje a la espiritualidad y la protección a través del Candomblé.

C. Esta guerrera que fue multilingüe, una brillante negociadora y combatiente contra los portugueses colonizadores en el África de Angola en el siglo XVI, es considerada como una de las líderes más hábiles de la historia de Angola. Las estatuas, las becas y los museos celebran hoy la contribución de esta persona a la sociedad africana.

D. Los acontecimientos históricos documentados a menudo pasan por alto el papel de los pioneros invisibles. Tal es el caso de esta superestrella. La música de Cuba en 1928 sufrió una transformación significativa debido a los instintos musicales innovadores de esta persona. Las grandes bandas eran un fenómeno mundial en crecimiento. Las influencias cubanas traían músicos y compositores talentosos, y un legado que sigue vivo hoy en día.

E. En las historias de la soberanía de las “Primeras Naciones” esta superestrella no tiene paralelo. Conocida por la vestimenta usada durante los enfrentamientos, esta líder asombró a los misioneros jesuitas que intentaban establecer misiones en la región de las llanuras occidentales en la década de 1840. Las habilidades de negociación y la fuerza de esta líder en el campo de batalla sorprendieron a los misioneros y sus ideas preconcebidas sobre los primeros pueblos de este continente.

¿Empareja la superestrella con las letras de la A-E? Así es: Kwilqs “Camisa Roja”, Irene Herrera Laferté, Cacica Anacaona, Reina Nzinga Mbande, Iyabrixā Maé Hilda

Un componente esencial para lanzar una mayor apreciación hacia la necesidad de unidad entre nuestro pueblo es destacar el efecto significativo de los individuos que están ausentes de la historia que no nos han enseñado. No recuerdo haberme enterado nunca de ninguna de las superestrellas aquí presentadas. ¿Quiénes son sus modelos a seguir? ¿Aprendiste sobre ellos en la escuela o lo aprendiste por tu cuenta?

La contribución histórica de las mujeres se reconoce a menudo a través de la lente eurocéntrica que omite a propósito estos iconos destacados. ¿Por qué? Profundice en “nuestra historia” para saber más y ampliar su conocimiento sobre cada una de estas superestrellas.

Y SÍ, ¡todas son mujeres! Tenemos que contrarrestar la educación tal y como la conocemos para alimentar la pasión que motiva nuestra necesidad de agencia para saber que tenemos más en común de lo que se ha enseñado. ¡Nuestra unidad debe construirse alrededor de un conocimiento que rompa los mitos enseñados!

¡Le animo a que aprenda más sobre estas poderosas mujeres!

(Aquí están las respuestas de ABCDE en orden. Cacica Anacaona, Iyabrixā Maé Hilda, Reina Nzinga Mbande, Irene Herrera Laferté, Kwilqs “Camisa Roja”)

Henry Ignacio Padrón-Morales es co-propietario de la librería Hipocampo Children’s Books, LLC. Es un maestro jubilado de educación bilingüe del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. Henry participa en una amplia gama de actividades activistas, artísticas e intelectuales. Es un autor publicado cuyo trabajo está archivado en el Hunter College-Centro de Estudios Puertorriqueños. Enseñó en Writers and Books y en los programas de educación de SUNY Geneseo/Brockport durante décadas. Ha escrito, colaborado y publicado en antologías de poesía, temas académicos centrados en la educación infantil y en la investigación lingüística.