Universidades del área de Rochester organizan un evento para escuchar a la comunidad puertorriqueña

Staff report

“Escuchando su voz: universidades del área de Rochester escuchan a la comunidad puertorriqueña”, ofrecerá una oportunidad para crear confianza y asociaciones entre las comunidades puertorriqueñas de Rochester y universidades locales.

Para garantizar que las diversas historias y experiencias migratorias de Rochester sigan siendo el centro de atención, este evento forma parte de la serie de seminarios de un año de duración de la Universidad de Rochester titulado “Unbordering Migration in the Americas: Causes, Experiences, Identities“.

El miércoles 27 de octubre, de 5:30 a 7:00 pm, las profesoras de Monroe Community College Marisol Galarza-Ruiz y la Dra. Nayda Pares-Kane moderarán este foro público diseñado como una oportunidad para compartir las necesidades y la agenda de la comunidad puertorriqueña de Rochester con profesores y estudiantes de diferentes universidades.

Los panelistas representarán a múltiples grupos y generaciones de la diversa comunidad puertorriqueña de la ciudad. Entre los panelistas destacados se encuentran:

– Mercedes Vázquez-Simmons (defensora de la comunidad del Distrito 22, CEO de Pretty Girl Productions)

– Luis Aponte (enlace comunitario de Monroe Ambulance)

– Miguel Melendez, Jr. (director de relaciones con la comunidad de la Liga de Acción Iberoamericana , Miembro del Concilio de Rochester)

– Irene Sánchez (defensora legal de JustCause y fundadora de Unidos en la Distancia).

Desde septiembre de 2021 a mayo de 2022, se estarán llevando a cabo una serie de conferencias, talleres y otros eventos que permitirán la investigación interdisciplinaria sobre el movimiento de los pueblos en el hemisferio occidental con énfasis en cuestiones de justicia social.

A este evento asistirán representantes de la Universidad de Rochester, de Monroe Community College y de SUNY-Brockport, y las ideas e inquietudes planteadas en este foro serán grabadas y compartidas con los centros de participación comunitaria.

Este evento está abierto al público, y usted puede asistir y enviar preguntas y comentarios en español o inglés registrándose con antelación en: uofr.us/migration (enlace proporcionado al registrarse).

Este acto está patrocinado por el seminario Sawyer y el Centro de Participación Comunitaria de la Universidad de Rochester y Monroe Community College.

Rochester Area Colleges Organize an Event to Listen to the Puerto Rican Community

Staff reports

“Escuchando su voz: Rochester Area Colleges Listen to the Puerto Rican Community,” will provide an opportunity to build partnerships and trust between Rochester’s Puerto Rican communities and local colleges and universities.

To ensure that Rochester’s diverse histories and experiences of migration remain a central focus, this event is part of the University of Rochester’s year-long seminar series on “Unbordering Migration in the Americas: Causes, Experiences, Identities“.

On Wednesday October 27th from 5:30-7pm, Monroe Community College professors Marisol Galarza-Ruiz and Dr. Nayda Pares-Kane will moderate this public forum designed as an opportunity to share the needs and goals of the Rochester Puerto Rican community with faculty and students from different universities.

The panelists will represent multiple groups and generations of the city’s diverse Puerto Rican community. Featured panelists include:

Mercedes Vazquez-Simmons (District 22 community advocate, Pretty Girl Productions CEO)

Luis Aponte (Monroe Ambulance community liaison)

Miguel Melendez, Jr. (Ibero-American Action League Chief Community Engagement Officer, Rochester City Council)

Irene Sanchez (JustCause legal advocate and United in the Distance founder).

From September 2021 to May 2022, a series of lectures, workshops, and other events will be held to enable interdisciplinary research regarding the movement of peoples in the Western Hemisphere with an emphasis on issues of social justice.

Representatives from the University of Rochester, Monroe Community College, and SUNY-Brockport will be in attendance and the ideas and concerns raised in this forum will be recorded and shared with community-engagement centers.

This event is open to the public, and you can attend and submit questions and comments by registering in advance at: uofr.us/migration (link provided upon registration).

This event is sponsored by the Sawyer seminar and the University of Rochester’s Center for Community Engagement, and Monroe Community College.