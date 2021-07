Víctor Maldonado y Alfredo Torres crean nueva serie animada de Netflix 

Los animadores y cineastas Víctor Maldonado y Alfredo Torres se han unido nuevamente para trabajar en “Super Giant Robot Brothers”, de Netflix, una de varias series animadas anunciadas por el streamer como parte de su programación de 2022.

Esta serie animada de acción y comedia sigue a dos robots gigantes que descubren que son hermanos mientras ayudan a defender la Tierra de las fuerzas del mal intergaláctico. Los protagonistas enfrentan monstruos y desastres sobrenaturales, pero también viven conflictos personales que surgen mientras transitan a la vida adulta.

Super Giant Robot Brothers is an action-comedy animated series from creators Victor Maldonado and Alfredo Torres with @wearereelfx, following two giant robots who discover they are brothers, as they help defend Earth from the forces of intergalactic evil. pic.twitter.com/e5DfWqrGI6

