VIDEO: Paracaidista apasionada regresa al deporte por primera vez desde que operación fallida la dejó tetrapléjica

Una paracaidista que quedó tetrapléjica después de una operación ha recuperado parte de su movilidad corporal y ha demostrado su capacidad de resiliencia al retomar su deporte.

Hace 15 años, Raquel Zendron realizó su primer salto, acompañada de un instructor, en Anápolis, Brasil, cuando ella tenía 19 años.

Fue en su segundo salto, en octubre de 2017, cuando conoció al hombre con quien se casaría en un futuro, Jefferson Lages. Ella lo describe como “el gran amor de mi vida”.

Sin embargo, dos años más tarde, su vida tal como la conocía dio un giro completo.

“Después de experimentar un dolor severo a mediados de octubre de 2019, y perder fuerza en mi brazo izquierdo, se descubrió que tenía un disco intervertebral deslizado”, dijo Zendron, quien es banquera. “Tuve que someterme a una cirugía en febrero de 2020 y, después de esta, quedé sin ningún movimiento.

“Al principio fue realmente devastador, ya que el diagnóstico no era bueno y todos mis sueños se desmoronaban de la noche a la mañana. Se suponía que era una operación simple, pero cuando salí, no podía moverme. Nunca imaginé que esto podría suceder.

“No puedo explicar mi reacción. Recuerdo haber pensado que llorar no iba a resolver la situación. Pensé, ‘a partir de ahora, me esforzaré al máximo para recuperarme’. Y desde ese momento, concentré todas mis fuerzas en lo que tenía y no en lo que no tenía”.

Raquel Zendron, con empeño, reanuda el paracaidismo, después de una operación debilitante. (Raquel Zendron/Zenger)

Su recuperación resultó mejor de lo esperado y ha recobrado parte de la movilidad, después de varias sesiones de fisioterapia.

“He visto una mejora considerable en la movilidad de mis brazos y también puedo equilibrar mi torso con apoyo”, dijo.

Ella recibió un injerto de nervio en ambos brazos en febrero de este año, lo que mejoró aún más su capacidad de movimiento.

"Me enfoqué en cultivar todo el tiempo mi fortaleza, mediante pensamientos positivos, al valorar todas las cosas buenas que me rodeaban", dijo. "Me siento muy privilegiada porque tengo una familia que me apoya incondicionalmente y un marido que nunca me ha dejado rendirme".

El 29 de septiembre, Zendron pudo realizar su primer salto en paracaídas desde su desgracia.

El video muestra a Zendron feliz mientras su esposo la lleva al avión y ella completa con éxito el salto con un instructor.

“Este salto fue un inicio nuevo”, dijo a Zenger. Pretendemos seguir saltando de vez en cuando, y adaptaremos lo necesario para hacer nuestros sueños realidad.

“Seguimos con la vida. No hay días fáciles, pero con amor y fuerza de voluntad haremos que todo sea más brillante y no nos dejaremos afectar”.

Traducción de Yerem Mújica; editado por Yerem Mújica y Melanie Slone