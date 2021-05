Working Families Candidates Want Ethics Violators Held Accountable

By Tyronda James

tyrondajames@minorityreporter.net

(Versión en español disponible.)

Candidates with the Working Families Party held the Ethics Reform Press Conference on May 11, calling for a much-needed ethics reform in Monroe County. They say they want stronger ethics reform for those who are found in violation of ethics codes.

Candidates William Burgess, Ricky Frazier, and Mercedes Vazquez-Simmons urge passage of ethics reform in Monroe County. The three candidates are running against breakaway Democrats who caucus with the Republican majority in the Legislature.

The candidates are running against and calling out breakaway democrats Vince Felder, Ernest Flagler-Mitchell and Frank Keophetlasy, who caucus with the Republican majority in the Legislature. They say Felder, Flagler-Mitchell and Keophetlasy are stalling progress of proposed ethics reform legislation that would reinforce consequences for County employees who are found in violation of the code of ethics.

“In a year when our community is demanding that our government leaders hold themselves accountable, it is very telling that Vince Felder is standing in the way of ethics reform,” said Mercedes Vazquez-Simmons, candidate for Legislative District 22. “This is the type of good policy that should be a no-brainer.”

Vazquez-Simmons said that having worked for years as a boxing promoter, she is not one to back down from a fight, especially when it comes to standing up for my community.

The candidates were joined by LaKaya Sinclair, who has alleged sexual harassment by County Legislator Ernest Flagler-Mitchell. Sinclair said politicians and community members need to be held to a higher standard. “We need a lot of change,” she said.

Proposed ethics amendments will ensure that county employees and elected officials are held accountable for sexual harassment, misconduct, and political conflicts of interest.

Rochester WFP Chapter Co-Chair, Stevie Vargas, said, “While we are disappointed in our Democratic candidates who caucus with Republicans, our WFP members chose to go against the grain and make sure we endorsed candidates that are aligned with our values.”

She said they are proud of their endorsements and want voters to understand that they must move past politics-as-usual to deliver real wins for working families.

William Burgess, candidate for Legislative District 29 said that he is saddened, but not surprised, that Ernest Flagler-Mitchell would go out of his way to stop ethics legislation, especially when he is facing sexual harassment allegations for sending vulgar pictures to a teenager.

A Monroe County District Attorney’s Office review found no evidence of criminal behavior. It is pending review by the County Ethics Board.

“Our community deserves better. I’ve worked for the betterment of young people my entire career, and I will continue to lift up others as a legislator,” Burgess said. “We need real progressive change that supports our young people and families.”

The Black & Asian Democratic Caucus along with Minority Leader Vince Felder issued a joint statement and said they work on behalf of the people.

“We prioritize the needs of the constituents of Monroe County and therefore will not engage in political theatrics because we are about getting the work done!”

The vote for proposed legislation was Tuesday evening.

Los candidatos de las familias trabajadoras quieren que los infractores de la ética rindan cuentas

Los candidatos del Partido de las Familias Trabajadoras celebraron una conferencia de prensa sobre la reforma ética el 11 de mayo, pidiendo una reforma ética muy necesaria en el condado de Monroe. Ellos dicen que quieren una reforma ética más fuerte para aquellos que se encuentran en violación de los códigos de ética.

Los candidatos William Burgess, Ricky Frazier y Mercedes Vázquez-Simmons instan a la aprobación de la reforma de la ética en el Condado de Monroe. Los tres candidatos se presentan contra los demócratas disidentes que se reúnen con la mayoría republicana en la Legislatura.

Los candidatos se oponen y denuncian a los demócratas disidentes Vince Felder, Ernest Flagler-Mitchell y Frank Keophetlasy, que forman parte de la mayoría republicana en la Legislatura. Dicen que Felder, Flagler-Mitchell y Keophetlasy están estancando el progreso de la legislación de reforma ética propuesta que reforzaría las consecuencias para los empleados del Condado que se encuentran en violación del código de ética.

“En un año en el que nuestra comunidad está exigiendo que nuestros líderes del gobierno rindan cuentas, es muy revelador que Vince Felder se interponga en el camino de la reforma de la ética”, dijo Mercedes Vázquez-Simmons, candidata al Distrito Legislativo 22. “Este es el tipo de buena política que debería ser obvio”.

Vázquez-Simmons dijo que, habiendo trabajado durante años como promotora de boxeo, no es de las que se echan atrás en una pelea, especialmente cuando se trata de defender a mi comunidad.

A los candidatos se les unió LaKaya Sinclair, que ha denunciado acoso sexual por parte del legislador del condado Ernest Flagler-Mitchell. Sinclair dijo que los políticos y los miembros de la comunidad deben tener un estándar más alto. “Necesitamos muchos cambios”, dijo.

Las enmiendas éticas propuestas garantizarán que los empleados del condado y los funcionarios elegidos sean responsables del acoso sexual, la mala conducta y los conflictos de intereses políticos.

La copresidenta de la sección del Partido de Familias Trabajadoras (PFT) de Rochester, Stevie Vargas, dijo: “Aunque estamos decepcionados con los candidatos demócratas que se reúnen con los republicanos, nuestros miembros del PFT decidieron ir en contra de la corriente y asegurarse de que respaldamos a los candidatos que están alineados con nuestros valores”.

Ella dijo que están orgullosos de sus apoyos y quieren que los votantes entiendan que deben ir más allá de la política como de costumbre para ofrecer verdaderas victorias para las familias trabajadoras.

William Burgess, candidato por el Distrito Legislativo 29, dijo que le entristece, pero no le sorprende, que Ernest Flagler-Mitchell se desvíe de su camino para detener la legislación de ética, especialmente cuando se enfrenta a acusaciones de acoso sexual por enviar fotos vulgares a un adolescente.

Una revisión de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Monroe no encontró pruebas de comportamiento criminal. Está pendiente de revisión por la Junta de Ética del Condado.

“Nuestra comunidad merece algo mejor. He trabajado para mejorar a los jóvenes durante toda mi carrera, y seguiré levantando a otros como legislador”, dijo Burgess. “Necesitamos un verdadero cambio progresista que apoye a nuestros jóvenes y familias”.

El Caucus Democrático Negro y Asiático junto con el Líder de la Minoría Vince Felder emitieron una declaración conjunta y dijeron que trabajan en nombre del pueblo.

“Damos prioridad a las necesidades de los constituyentes del condado de Monroe y, por lo tanto, no vamos a participar en el tratro político porque estamos a punto de tener el trabajo hecho!”

La votación de la legislación propuesta fue el martes por la noche.