YouTube Originals lanza documental “Demi Lovato: Dancing With The Devil”

YouTube Originals estrenará el 16 de marzo el documental exclusivo en cuatro capítulos “Demi Lovato: Dancing with the Devil”. Este seguirá los últimos tres años de vida de la cantante, compositora y actriz de 28 años.

El filme se enfoca sobre todo en su sobredosis de drogas casi fatal en 2018. La peligrosa emergencia médica le causó tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco. Como consecuencia, Lovato tiene daño cerebral y problemas de visión.

Dirigido y producido por Michael D. Rather, el documental presenta entrevistas a profundidad con Lovato, su familia y amigos, así como con el ícono de la música Elton John y la diva del pop Christina Aguilera. Lovato fue productora ejecutiva del documental junto con su representante, Scooter Braun.

Desde muy joven, Lovato mostró talento en la música y la actuación. Comenzó su carrera como actriz profesional en 2002, con el personaje de Ángela en “Barney y sus amigos”. Más tarde, se convirtió en actriz de Disney Channel en la serie “Mientras toca la campana”. A pesar de que esta duró poco, le abrió la oportunidad de dos proyectos grandes para Disney, la película para televisión “Camp Rock” y la serie “Sunny, entre las estrellas”.

Demi Lovato se incursionó en el mundo de la actuación desde muy temprana edad, y hoy es una cantante y compositora codiciada. (Amazon)

En 2008, Lovato comenzó su exitosa carrera musical con su primer álbum “Don’t Forget”. La RIAA (Recording Industry Association of America) certificó tres de sus seis álbumes como discos de oro (“Don’t Forget”, “Here We Go Again” y “Demi”), y tres más como discos de platino (“Unbroken”, “Confident” y “Tell Me You Love Me”).

El primer documental de Lovato en YouTube fue “Demi Lovato: Simply Complicated”, en 2017. En apoyo de “Tell Me You Love Me”, el sexto álbum de la cantante, este filme sigue su vida y carrera hasta ese momento.

En colaboración con el cantautor australiano Sam Fischer, Lovato lanzó recientemente su último sencillo, “What Other People People Say”. Habla de mantenerse fiel a uno mismo y no transformarse en lo que los demás quisieran que fuéramos.

Lovato es una de las cantantes más populares de música pop contemporánea. Se encuentra entre las artistas más seguidas en redes sociales, con 99.2 millones en Instagram y55.3 millones en Twitter, así como16.7 millones de suscriptores en YouTube.

“Demi Lovato: Dancing with the Devil” es una producción de Marc Ambrose.

‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ Documentary Release fue publicado por primera vez en LatinHeat Entertainment.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos Editado por Melanie Slone.)







The post YouTube Originals lanza documental “Demi Lovato: Dancing With The Devil” appeared first on Zenger News.