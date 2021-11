Zoe Saldaña es una princesa guerrera en ‘Maya And The Three’

By Roberto Leal

La miniserie animada de Netflix “Maya and the Three” es una historia de aventuras inspirada en la mitología mesoamericana. Gracias a “Maya and the Three”, los mitos de las civilizaciones de México y América Central tomarán su lugar junto a los de Grecia, Roma, Asia e Inglaterra.

La búsqueda

Los grandes mitos involucran al héroe que se embarca en un viaje en busca de algo que traerá un cambio o resolverá un problema. La búsqueda puede desembocar en el Vellocino de Oro, el Santo Grial o una espada con poderes mágicos. A menudo, para conseguir este premio el héroe tiene que cruzar un umbral hacia un mundo diferente. Es lo que sucede en “Maya and the Three”.

Maya, la princesa de Teca, se resiste a ser solo una embajadora real. Quiere convertirse en guerrera, para buscar y destruir al dios maligno del inframundo que amenaza la existencia de la humanidad. Para lograrlo, recluta a tres luchadores legendarios: Rico, Pichu y Chimi. Los tres son intrépidos, pero tienen fallas y suman a la aventura sus preocupaciones personales. Maya y sus amigos no solo luchan contra el dios maligno del inframundo; también se enfrentan con sus demonios internos.

Zoe Saldaña (“Avatar”) presta su voz a Maya. La actriz podría haber caído en la tentación de convertir a Maya en un personaje estridente y unidimensional, pero no es así. Saldaña moduló su interpretación para dar a Maya un abanico de matices emocionales, especialmente cuando comete errores y se arrepiente o duda.

Allen Maldonado (“Heels”) es la voz de Rico; Gabriel Iglesias (“Fieldhand”) es Pichu y Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine”) es Chimi.

Las influencias detrás de la animación

Jorge R. Gutiérrez es el genio artístico y creativo del mundo de fantasía de “Maya and the Three”. Su talento como dibujante está detrás de las animaciones de “El libro de la vida”, “El Tigre: las aventuras de Manny Rivera”, “Space Punch” y muchos otros cortometrajes animados y series de televisión de temática latina.

“Me encantan las grandes películas de artes marciales de Hong Kong”, dijo Gutérrez. El artista explicó que una de sus fuentes de inspiración está en las secuencias de lucha de artes marciales. Así que en la película animada “cada episodio termina con una secuencia de pelea totalmente diferente”, dijo.

En cuanto al estilo de animación, el dibujante reconoció que “Maya and the Three” es “casi una carta de amor a todo lo que amo. … Me encanta la animación japonesa. Me encanta la animación americana clásica de la década de 1930, del tipo ‘rubber hose’. También me encanta la animación europea de la década de 1950, súper plana y estilizada, y me encanta el ‘stop motion’. Además, amo el arte popular, que es imperfecto porque refleja la humanidad del artista”. Zoe Saldaña es la Princesa Maya y Diego Luna es Zatz en ‘Maya and the Three’. (EPK.TV/Netflix)

México está en el ambiente

Los olmecas, toltecas, mayas, aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas son la inspiración y el telón de fondo del paisaje de fantasía de “Maya and the Three”. En cada episodio, se aprecian los templos y pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá y Cholula.

Algunos nombres en la serie podrían ser guiños al pasado prehispánico de América Latina. El nombre de la heroína, Maya, alude al pueblo asentado en el sureste de México y en Guatemala, Belice y Honduras. Los mayas construyeron enormes ciudades en la selva, desarrollaron un calendario lunar y tuvieron el concepto matemático del cero. Maya es además la Princesa de Teca, que tal vez sea una abreviatura de tolteca, una de las civilizaciones asentadas en el centro de México en la época prehispánica. Uno de los luchadores legendarios se llama Pichu, probablemente una referencia a la ciudad inca de Machu Picchu.

A menudo se escucha a los personajes decir algunas palabras en español: “¡Pero, espera!” “¡Un momento, por favor!” Sin embargo, esta historia de fantasía se desarrolla en una época muy anterior a la conquista española, y las frases en castellano son una licencia poética con la que Gutiérrez celebra su herencia cultural.

Un reparto de voces estelares

La lista de actores que dieron voz a los personajes de “Maya and the Three” se lee como un quién es quién del Hollywood Latino. Kate del Castillo, Cheech Marin, Rita Moreno, Rosie Pérez, Sandra Equihua, Diego Luna, Danny Trejo, Carlos Alazraqui, Joaquín Cosío, Gael García Bernal y Alfred Molina se encuentran en el reparto. Incluso Queen Latifah se une a la diversión. También participan Dee Bradley Baker, Grey Griffin, Eric Bauza, Jeff Ranjo, Hailey Hermida, John DiMaggio, Isabela Merced, Carolina Ravassa, Chelsea Rendon, Wyclef Jean, Raphael Alejandro, Alanna Ubach y Andy Santana.

“Maya and the Three” actualmente se transmite por Netflix.

Zoe Saldana Rules as a Warrior Princess in ‘Maya and the Three’ se publica en colaboración con LatinHeat Entertainment.

Editado por Gabriela Alejandra Olmos y Melanie Slone